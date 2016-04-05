Додано: Нед 24 лип, 2022 19:40

ЛАД написав: juristkostya написав: ..............

1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.

2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен

3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.

3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше. ..............1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.

1. Категорически не согласен.

Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.

При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.

Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...

Вы виноваты?

2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".

Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.

Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.

3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".

Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".

На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?

3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?

Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.



P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу 1. Категорически не согласен.Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...Вы виноваты?2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу viewtopic.php?p=5461642#p5461642

Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописомПравда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!п.с.І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.Тож ризики тут теж чималі!Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!