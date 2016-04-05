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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:14
otg написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
Может, под видом работы " напетю",- работают напуйло? Т.к. Петя должен понимать, что после такой " их работы" выборов может и не быть. И,да, очень куево работают, или тексты плохие, или редактор тупой. Я б их гнала сраной метлой. ТопОрная работа.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:23
juristkostya написав: Успіх написав:
Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!
п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!
Ваша политическая позицич известна, и от того, что вы в миллионный раз попытаетесь ее оправдать, более обоснованной она не станет.
На передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:23
Wisznia2021 написав:
работают напуйло
кроме одного форумчанина, который во всех ищет зрадныкив, пуйло уже мало кого в мире интересует. Всё что мог он уже сделал/добился. Теперь надо его добивать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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vitaliian
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:23
Читаю форум з перших днів війни бачив різні прогнози але сьогодні вирішив дати свій на вашу критику.
По перше те що зараз відбувається в Україні це спецоперація заходу по знищенню російської гідри. Після мюнхенської конференції світ зрозумів що гідра підіймає голову і її потрібно знищити!!!
НАТОвські психологи пропрацьовували хуйла і наживкою стала Україна.
Тому війна буде довгою. Не менше двох років а може і три.
Захід нам винен зброю! хто б що не говорив він нашими руками знищує гідру.
Білорусь вступе в війну. Але це буде початком кінця. Коли в пу дійсно закінчаться сили. Там теж працюють над поваленням режиму Лу!
Зброю будуть давати але рівно стільки щоб втримати окупанта.
Правобережну херсонщину звільнять.
Запорізьку до мелітополя. Коридор в Крим воно буде тримати. Лугандон скоріше теж прийдеться залишити тому що там не лояльне до України населення. Загнана в кут криса буде махати ядерною дубиною. Але росія буде вже не та..... Чекаю критики...
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ihorsic
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:24
otg написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:27
ihorsic написав:
НАТОвські психологи пропрацьовували хуйла і наживкою стала Україна.
я так не думаю.... НАТО конечно лучше, чтобы война шла в Украине а не в Прибалтике, но ещё лучше чтобы войны совсем не было, работало оба северных потока, бизнес из ЕС рубил баблишко в РФ, а Китай не усиливался дешевой нефтью.
ihorsic написав:
Загнана в кут криса буде махати ядерною дубиною.
в этом нет смысла, на каждую его эскалацию Украина получает всё более продвинутое оружие. Химарсы дали только сейчас а не в феврале. Имхо 100 химарсов полностью изменят ход войны. И все это понимают. Надо будет и крылатые ракеты дадут. Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима. У него реально один "рабочий" вариант - заморозить конфликт и просить о снятии санкций. Остальные ходы проигрышные.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 20:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:29
Puente написав: juristkostya написав:
запад нам не должен. Наоборот, мы ему должны за помощь. И все адепты нынешней власти на примере этих политических решений могут увидеть ее качество и реальный патриотизм
Якраз Захід нам винен дуже і дуже багато . Тільки вартість відданих чомусь ( не під тиском Заходу ? ) ядерних боєголовок прикинути і в номінальній вартості і в геополітичній . Ну а до нинішньої влади по суті є тільки у адептів Порошенка . І то - не по суті і конкретно , а отак як та емігрантка озвучила .
Хто сказав , що Порошенко - це єдиний і оптимальний патріотичний президент ? Він сам ? Український де Голль чи Бен Гуріон ? Перестаньте вже нарешті одне і теж повторювати . Нові умови і нові люди . Хто що робить і скільки . Претензії до кого там - Татарова ? Що він зараз робить ? А Верховний суд що робить , чи Конституційний ? Хтось вміє краще ? А чому не зробив ?
Действительно, как может быть более предпочтителен политик, который настаивал на необходимости готовиться к войне? Ведь сама жизнь показала, что войны не случилось.....
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:29
juristkostya написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Почему "пред"? Обсуждаются ошибки решений 19 года, нмв, это очевидно...
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:30
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!
п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!
Ваша политическая позицич известна, и от того, что вы в миллионный раз попытаетесь ее оправдать, более обоснованной она не станет.
На передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Там позиция не поможет, а вот "минус 8 диоптрий" точно помешают
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:33
Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
вы прямо мысли мои читаете. Лень было писать такую банальщину...
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