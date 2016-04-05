Успіх написав:

Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописомПравда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!п.с.І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.Тож ризики тут теж чималі!Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!