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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:33
Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
Безусловно, обсуждать надо, пусть 73-м процентам это и неприятно.
Вброс про ТРО, уж простите, тупой. Политические ошибки требуют политических же выводов. "Затыкание дыр" военной силой не убирает причину ошибки и приводит лишь к ее повторению в будущем.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:37
vitaliian написав: Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
вы прямо мысли мои читаете. Лень было писать такую банальщину...
вообще, попытка продолжать игнорировать проблему очень ожидаемо вытекает из инфантильного выбора в 19-м году.
Вот вы лично знаете хоть одного умного человека, который анализировал бы свои ошибки? Все великие люди стали великими путем многократного наступания на те же грабли, это общеизвестный факт
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:38
vitaliian написав: otg написав: Kudrjavuy написав:
Ибо, с "нашей стороны" даже не рассматривается пункт "Парада Перемоги під жовто-блакитними стягами по красній площі".
Кем не рассматривается?
Ваш колаж мыслей меня натолкнул на мысль, может орки хотят сдаться и что б Украина оккупировала оркостан. Ведь время от времени у них проскакивали заявления о объединение со столицей в Киеве. Может это и есть их гениальный план?
я об этом писал когда они в первые дни массово подставлялись под джавелины и байрактары. Кто то (Патрушев, Ковальчук?) решил(и) сместить крысу через его фиаско в войне. Потом он героически выведет войска как из Афгана и получит ГранПри на выборах. Это логично потому что приемника нет и рейтингового кандидата тоже нет. Элита нервничает. Но для этого нужно чтобы их тупой нарот не поддерживал СВО. Расчет же был на гробы и недовольства. А он придурошный поддерживает. Гробы есть недовольства нет. Значит мало гробов, нужна мобилизация.
1. Никогда не смешивайте Геббельсовщину с реальностью.
2. По поводу "Столицы" и объединения это к лукашенко - ибо его Идея была занять трон.
3. Сложите весь объём информации, с коей Вы сталкивались и... - "протопчите в ней дорогу" - Вы, прозреете.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:38
Schmit написав: otg написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
Ще раз: не конструктивно жити минулим. У вас є можливість все виправити, в т.ч на передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Те, що було вже не виправити, робіть майбутнє
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:38
vitaliian написав:
Имхо 100 химарсов полностью изменят ход войны. И все это понимают.
А яку кількість нам обіцяють?
На осінь, чи під ялинку?)))
Чи це засекретили?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:40
juristkostya написав:
Вот вы лично знаете хоть одного умного человека, который анализировал бы свои ошибки? Все великие люди стали великими путем многократного наступания на те же грабли, это общеизвестный факт
сейчас война, а не выборы. Так понятнее? Будут выборы - будем обсуждать ошибки кандидатов.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:41
Wisznia2021 написав:
Ще раз: не конструктивно жити минулим. У вас є можливість все виправити, в т.ч на передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Те, що було вже не виправити, робіть майбутнє
Ещё раз:
1. Ошибки требуют обсуждения и анализа.
2. Политические ошибки требуют политических же выводов. Иначе, мы обречены ходить по кругу и каждый раз заливать ошибки новой кровью
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:41
я так не думаю.... НАТО конечно лучше, чтобы война шла в Украине а не в Прибалтике, но ещё лучше чтобы войны совсем не было, работало оба северных потока, бизнес из ЕС рубил баблишко в РФ, а Китай не усиливался дешевой нефтью.
Ви тут забули про США! Саме він є центром однополярного світу.
Де де ті 100 хімарсів вчора, де сьогодні і коли вони будуть? А будуть вони коли вирішать пора!!!
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:42
Успіх написав: vitaliian написав:
Имхо 100 химарсов полностью изменят ход войны. И все это понимают.
А яку кількість нам обіцяють?
На осінь, чи під ялинку?)))
Чи це засекретили?
200 человек сейчас проходят обучение. Экипаж 4 человека. ~50
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 20:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:42
vitaliian написав: juristkostya написав:
Вот вы лично знаете хоть одного умного человека, который анализировал бы свои ошибки? Все великие люди стали великими путем многократного наступания на те же грабли, это общеизвестный факт
сейчас война, а не выборы. Так понятнее? Будут выборы - будем обсуждать ошибки кандидатов.
Вот именно. Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Очевидно же, что о перевыборах речи идти сейчас не может.
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