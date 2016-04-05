vitaliian написав:

otg написав: Kudrjavuy написав: Ибо, с "нашей стороны" даже не рассматривается пункт "Парада Перемоги під жовто-блакитними стягами по красній площі".

Ибо, с "нашей стороны" даже не рассматривается пункт "Парада Перемоги під жовто-блакитними стягами по красній площі". Кем не рассматривается? Ваш колаж мыслей меня натолкнул на мысль, может орки хотят сдаться и что б Украина оккупировала оркостан. Ведь время от времени у них проскакивали заявления о объединение со столицей в Киеве. Может это и есть их гениальный план? Кем не рассматривается?Ваш колаж мыслей меня натолкнул на мысль, может орки хотят сдаться и что б Украина оккупировала оркостан. Ведь время от времени у них проскакивали заявления о объединение со столицей в Киеве. Может это и есть их гениальный план?

я об этом писал когда они в первые дни массово подставлялись под джавелины и байрактары. Кто то (Патрушев, Ковальчук?) решил(и) сместить крысу через его фиаско в войне. Потом он героически выведет войска как из Афгана и получит ГранПри на выборах. Это логично потому что приемника нет и рейтингового кандидата тоже нет. Элита нервничает. Но для этого нужно чтобы их тупой нарот не поддерживал СВО. Расчет же был на гробы и недовольства. А он придурошный поддерживает. Гробы есть недовольства нет. Значит мало гробов, нужна мобилизация.