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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:44
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!
п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!
Ваша политическая позицич известна, и от того, что вы в миллионный раз попытаетесь ее оправдать, более обоснованной она не станет.
На передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Там позиция не поможет, а вот "минус 8 диоптрий" точно помешают[/quote]
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:44
juristkostya написав:
Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Если вы чего то не понимаете, не обязательно об этом с бахвальством заявлять во всеуслышание. Тем более давать оценки, которые не относятся к теме ветки. Сдерживайте себя.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:45
Wisznia2021 написав:
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
Спасибо, повеселили перед сном
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:46
vitaliian написав: juristkostya написав:
Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Если вы чего то не понимаете не обязательно об этом с бахвальством заявлять во всеуслышание.
Если читатель чего-то не понял, то, весьма вероятно, автор неудачно изложил свою мысль.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:46
Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима.
А як тоді ви прокоментуєте вчорашній приліт в Одеський порт?
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ihorsic
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:48
ihorsic написав:
Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима.
А як тоді ви прокоментуєте вчорашній приліт в Одеський порт?
это что первый прилёт по Одессе?
Эскалация конфликта — развитие конфликта «по Вертикали», нарастание его остроты и размаха, связанное с обострением конфликтных отношений.
juristkostya написав:
Если читатель чего-то не понял, то, весьма вероятно, автор неудачно изложил свою мысль.
Вопросы возникли только у вас.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:51
Schmit написав:
Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:54
vitaliian написав:
Вопросы возникли только у вас.
Это что за "вопросы", собственно?
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