RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1781178217831784
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:44

  Wisznia2021 написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити? :D
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом :D
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди! :D

п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!

Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше! :wink:

Ваша политическая позицич известна, и от того, что вы в миллионный раз попытаетесь ее оправдать, более обоснованной она не станет.

На передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.

Там позиция не поможет, а вот "минус 8 диоптрий" точно помешают[/quote]
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
Wisznia2021
 
Повідомлень: 100
З нами з: 24.01.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:44

  juristkostya написав:Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Если вы чего то не понимаете, не обязательно об этом с бахвальством заявлять во всеуслышание. Тем более давать оценки, которые не относятся к теме ветки. Сдерживайте себя.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 24 лип, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14090
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:45

  Wisznia2021 написав:Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".

Спасибо, повеселили перед сном
juristkostya
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:46

  vitaliian написав:
  juristkostya написав:Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Если вы чего то не понимаете не обязательно об этом с бахвальством заявлять во всеуслышание.

Если читатель чего-то не понял, то, весьма вероятно, автор неудачно изложил свою мысль.
juristkostya
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:46

Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима.

А як тоді ви прокоментуєте вчорашній приліт в Одеський порт?
ihorsic
 
Повідомлень: 643
З нами з: 07.04.10
Подякував: 34 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:48

  ihorsic написав:Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима.

А як тоді ви прокоментуєте вчорашній приліт в Одеський порт?

это что первый прилёт по Одессе?

Эскалация конфликта — развитие конфликта «по Вертикали», нарастание его остроты и размаха, связанное с обострением конфликтных отношений.
  juristkostya написав:Если читатель чего-то не понял, то, весьма вероятно, автор неудачно изложил свою мысль.
Вопросы возникли только у вас.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14090
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2896 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:51

  Schmit написав:Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?
otg
 
Повідомлень: 2920
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 20:54

  vitaliian написав:Вопросы возникли только у вас.

Это что за "вопросы", собственно?
juristkostya
 
Повідомлень: 4776
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1781178217831784
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, juristkostya, otg і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3368
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3758)
24.07.2022 21:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.