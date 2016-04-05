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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:44
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Успіх написав:
Ехххххх - а де тут можна "плюсики" поставити?
Я б тут 100500 плюсів поставив під цим дописом
Правда, тоді б тут багатьом "бОшку зірвало" від того, що солдат ЗСУ, який частенько буває на вогневій - підтримує Ваші погляди!
п.с.
І ще, щоб 2 рази не вставати)) - хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Так, я частенько буваю на вогневій - а для нашої техніки - це 10-9-7км від лінії фронту. І як ми працюємо/стріляємо по орках, так і відповідно вони по нас гатят! А я теж знаходжусь, як правило, відносно недалеко нашої техніки, або й біля неї, так як помагаю підносити снаряди і запали/гільзи, допомагаю завантажити/подати в середину...
Так, я не сперечаюсь, що піхоті - в рази важче/небезпечніше... але і нам НЕ з медом, коли приходить близько "атветка"!
І то вони стріляють/вичисляють нас напевно по звуку/відстані(кажуть, що є така техніка, що вичисляє приблизний напрямок і віддаль) - бо, якщо нашу позицію засік би безпілотник, то вони б насипали і насипали б по нас з годину, а може і більше.
Тож ризики тут теж чималі!
Але ж що я вам пояснюю - вдома, на вашому дивані, мабуть, ще більш небезпечніше!
Ваша политическая позицич известна, и от того, что вы в миллионный раз попытаетесь ее оправдать, более обоснованной она не станет.
На передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Там позиция не поможет, а вот "минус 8 диоптрий" точно помешают[/quote]
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:44
juristkostya написав:
Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Если вы чего то не понимаете, не обязательно об этом с бахвальством заявлять во всеуслышание. Тем более давать оценки, которые не относятся к теме ветки. Сдерживайте себя.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:45
Wisznia2021 написав:
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
Спасибо, повеселили перед сном
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:46
vitaliian написав: juristkostya написав:
Поэтому, ваш вброс про "здесь началась предвыборная кампания" откровенно нелеп.
Если вы чего то не понимаете не обязательно об этом с бахвальством заявлять во всеуслышание.
Если читатель чего-то не понял, то, весьма вероятно, автор неудачно изложил свою мысль.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:46
Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима.
А як тоді ви прокоментуєте вчорашній приліт в Одеський порт?
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ihorsic
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:48
ihorsic написав:
Крысе нет смысла идти на эскалацию, это только ускорит падение его режима.
А як тоді ви прокоментуєте вчорашній приліт в Одеський порт?
это что первый прилёт по Одессе?
Эскалация конфликта — развитие конфликта «по Вертикали», нарастание его остроты и размаха, связанное с обострением конфликтных отношений.
juristkostya написав:
Если читатель чего-то не понял, то, весьма вероятно, автор неудачно изложил свою мысль.
Вопросы возникли только у вас.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:51
Schmit написав:
Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?
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otg
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:54
vitaliian написав:
Вопросы возникли только у вас.
Это что за "вопросы", собственно?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:55
Wisznia2021 написав: Schmit написав: otg написав:
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
Ще раз: не конструктивно жити минулим. У вас є можливість все виправити, в т.ч на передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Те, що було вже не виправити, робіть майбутнє
Пропозиція повна цинізму. Пропонуєте меншості виправляти на передовій помилки більшості? Зрозуміло, що ви не визнаєте, але по факту своєї зброї не зробили, західної через ваших єрмаків - по мінімуму, Південь "проебалі", а виправляти це все меншості? Ну і логіка. Не дивно, що країна в такій сраці.
otg написав:
Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?
Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Востаннє редагувалось Schmit
в Нед 24 лип, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:55
ihorsic написав:
Читаю форум з перших днів війни бачив різні прогнози але сьогодні вирішив дати свій на вашу критику.
По перше те що зараз відбувається в Україні це спецоперація заходу по знищенню російської гідри. Після мюнхенської конференції світ зрозумів що гідра підіймає голову і її потрібно знищити!!!
НАТОвські психологи пропрацьовували хуйла і наживкою стала Україна.
Тому війна буде довгою. Не менше двох років а може і три.
Захід нам винен зброю! хто б що не говорив він нашими руками знищує гідру.
Білорусь вступе в війну. Але це буде початком кінця. Коли в пу дійсно закінчаться сили. Там теж працюють над поваленням режиму Лу!
Зброю будуть давати але рівно стільки щоб втримати окупанта.
Правобережну херсонщину звільнять.
Запорізьку до мелітополя. Коридор в Крим воно буде тримати. Лугандон скоріше теж прийдеться залишити тому що там не лояльне до України населення. Загнана в кут криса буде махати ядерною дубиною. Але росія буде вже не та..... Чекаю критики...
А чого вас критиковати? Ви озвучуєте не свою версію. Цю мурзілку про то що "это все Запад" запустив оркостан. Чи їх провокатори. Все інше лиш ваше Вангування, не більше.
Востаннє редагувалось otg
в Нед 24 лип, 2022 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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