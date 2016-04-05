Додано: Нед 24 лип, 2022 20:57

ЛАД написав: juristkostya написав: ..............

1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.

2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен

3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.

3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше. ..............1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.

1. Категорически не согласен.

Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.

При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.

Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...

Вы виноваты?

2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".

Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.

Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.

3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".

Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".

На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?

3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?

Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.



P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу 1. Категорически не согласен.Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...Вы виноваты?2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу viewtopic.php?p=5461642#p5461642

Вы, на правильном пути - стоит для себя, хотя бы определиться в происходящем.Рекомендую более внимательно и всесторонне относиться к иным мнениям.- Поверьте, в двух постах, и большом количестве БУКОФФ Вы, не добираете до статьи, что требовали удалить.А речь об "одном пунктике": кроме официоза, есть ещё и реальность.Пойди Зе по пути консолидации Украины. а к этому были готовы ВСЕ - кроме "Запада".А так, все получили "кость".К сожалению со 100% нашей зависимостью от Запада.К сожалению есть ещё ряд пунктов, кои никто не озвучивал .Но роль Зе играет успешно - он Президент и Верховный - трагедия с не разогнанный ВР, и не "мобилизацией экономики", что уже запустило процесс самоликвидации в непрерывных технологических процессах, целенаправленным уничтожением оборонных предприятий Врагом,...(это ответ почему по Изюму прилетело больше всего ракет)- Но Он не стал Вождём!Вот здесь острая грань, что Вы боитесь рассматривать - Хорошо это или Плохо?- Я, считаю(думаю), что он собирается растить своих детей