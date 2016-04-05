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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:55
vitaliian написав:
‼️ ЗСУ взяли Антонівський міст у Херсоні під вогневий контроль Про це заявив генерал Романенко. За його словами, через це росіяни бачать, що можуть залишитися в оточенні. Це оперативне оточення. Щодо переговорів, які ведуть військові зі своїми родичами, є заяви з цього приводу. Психологічний стан у них пригнічений 🤷♂️
На моїй пам"яті третє "оперативне оточення".
З попередніх всі спокійно, неспіша вийшли, і ще й награбоване вивезли.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:55
juristkostya написав: Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
Безусловно, обсуждать надо, пусть 73-м процентам это и неприятно.
Вброс про ТРО, уж простите, тупой. Политические ошибки требуют политических же выводов. "Затыкание дыр" военной силой не убирает причину ошибки и приводит лишь к ее повторению в будущем.
1. Обсуждать прошлое тупо, машины времени нет
2. Почему идти в тро - тупо? Это, как на выборах- где каждый человек создает 73%. У вас есть реальная возможность с единомышленниками изменить/воплотить в жизнь...Про "Затыкание дыр" военной силой "- даже в мыслях не было, сейчас не 41 год, живой силой ничего не решишь.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:57
ЛАД написав: juristkostya написав:
..............
1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.
2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен
3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.
3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.
1. Категорически не согласен.
Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.
При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.
Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...
Вы виноваты?
2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".
Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.
Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.
3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".
Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".
На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?
3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?
Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.
P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу viewtopic.php?p=5461642#p5461642
Вы, на правильном пути - стоит для себя, хотя бы определиться в происходящем.
Рекомендую более внимательно и всесторонне относиться к иным мнениям.
- Поверьте, в двух постах, и большом количестве БУКОФФ Вы, не добираете до статьи, что требовали удалить.
А речь об "одном пунктике": кроме официоза, есть ещё и реальность.
Пойди Зе по пути консолидации Украины. а к этому были готовы ВСЕ - кроме "Запада".
А так, все получили "кость".
К сожалению со 100% нашей зависимостью от Запада.
К сожалению есть ещё ряд пунктов, кои никто не озвучивал .
Но роль Зе играет успешно - он Президент и Верховный - трагедия с не разогнанный ВР, и не "мобилизацией экономики", что уже запустило процесс самоликвидации в непрерывных технологических процессах, целенаправленным уничтожением оборонных предприятий Врагом,...(это ответ почему по Изюму прилетело больше всего ракет)
- Но Он не стал Вождём!
Вот здесь острая грань, что Вы боитесь рассматривать - Хорошо это или Плохо?
- Я, считаю(думаю), что он собирается растить своих детей и в Украине
.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:58
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
Безусловно, обсуждать надо, пусть 73-м процентам это и неприятно.
Вброс про ТРО, уж простите, тупой. Политические ошибки требуют политических же выводов. "Затыкание дыр" военной силой не убирает причину ошибки и приводит лишь к ее повторению в будущем.
1. Обсуждать прошлое тупо, машины времени нет
2. Почему идти в тро - тупо? Это, как на выборах- где каждый человек создает 73%. У вас есть реальная возможность с единомышленниками изменить/воплотить в жизнь...Про "Затыкание дыр" военной силой "- даже в мыслях не было, сейчас не 41 год, живой силой ничего не решишь.
Для чого тоді 18..60. Чіста папріколу?
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 24 лип, 2022 20:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:58
juristkostya написав: Wisznia2021 написав:
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
Спасибо, повеселили перед сном
Очень правильно- спокойной ночи. Когда чего-то не хочешь, всегда ищешь оправдание, чтоб это не делать( про слух и диоптрии).
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:00
juristkostya написав:
Действительно, как может быть более предпочтителен политик, который настаивал на необходимости готовиться к войне? Ведь сама жизнь показала, что войны не случилось.....
Да да. Я помню как он готовился к войне
Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:00
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
Безусловно, обсуждать надо, пусть 73-м процентам это и неприятно.
Вброс про ТРО, уж простите, тупой. Политические ошибки требуют политических же выводов. "Затыкание дыр" военной силой не убирает причину ошибки и приводит лишь к ее повторению в будущем.
1. Обсуждать прошлое тупо, машины времени нет
2. Почему идти в тро - тупо? Это, как на выборах- где каждый человек создает 73%. У вас есть реальная возможность с единомышленниками изменить/воплотить в жизнь...Про "Затыкание дыр" военной силой "- даже в мыслях не было, сейчас не 41 год, живой силой ничего не решишь.
Вы, ветку попутали Вам сюда: Політичні дискусії
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:01
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Wisznia2021 написав:
Навпаки: коли " мінус 8 діоптрій"- повинен бути гарний слух, саме такі бійці потрібні на передовій- " СЛУ-ХА-ТИ".
Спасибо, повеселили перед сном
Очень правильно- спокойной ночи. Когда чего-то не хочешь, всегда ищешь оправдание, чтоб это не делать( про слух и диоптрии).
Є така приказка: "дурна голова ногам спокою не дає".
Думаю, якщо хто не догадуються про кого, то Холява підкаже пацієнта.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05
Wisznia2021 написав: juristkostya написав: Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
Безусловно, обсуждать надо, пусть 73-м процентам это и неприятно.
Вброс про ТРО, уж простите, тупой. Политические ошибки требуют политических же выводов. "Затыкание дыр" военной силой не убирает причину ошибки и приводит лишь к ее повторению в будущем.
1. Обсуждать прошлое тупо, машины времени нет
2. Почему идти в тро - тупо? Это, как на выборах- где каждый человек создает 73%. У вас есть реальная возможность с единомышленниками изменить/воплотить в жизнь...Про "Затыкание дыр" военной силой "- даже в мыслях не было, сейчас не 41 год, живой силой ничего не решишь.
1. Заблуждение. Глубочайшее
2. Не перевирайте собеседника. Тупо не идти в тро. Тупо пытаться уйти от анализа ошибок под предлогом "лучше идите воюйте".
Да, возможно, вам кажется, что служба позволяет не анализировать ошибки мирного времени. Но это только кажется.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:05
Schmit написав:
Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Слушайте, Вы не на комсомольском собрании. Зачем нести эту дичь?
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