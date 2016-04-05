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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17841785178617871788>
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:06

  Schmit написав:
  Wisznia2021 написав:
  otg написав:Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.

Ще раз: не конструктивно жити минулим. У вас є можливість все виправити, в т.ч на передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Те, що було вже не виправити, робіть майбутнє

  otg написав:Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?

Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.

Я не буду больше кормить троллей, разговаривайте с костейюристом. Но вы с ним очень плохо делаете свою работу.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:07

  otg написав:
  juristkostya написав:Действительно, как может быть более предпочтителен политик, который настаивал на необходимости готовиться к войне? Ведь сама жизнь показала, что войны не случилось.....
Да да. Я помню как он готовился к войне :) Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом

Ага, боролся аж дым шел. На телевизор не пускал, админресурс голоса пририсовывал. Что я забыл упомянуть?
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:08

  Wisznia2021 написав:Я не буду больше кормить троллей, разговаривайте с костейюристом. Но вы с ним очень плохо делаете свою работу.

Верный признак, что аргументов по сути не осталось.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:09

  otg написав:
  Schmit написав:Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Слушайте, Вы не на комсомольском собрании. Зачем нести эту дичь?

Это такая жизненная правда, еслишо
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:11

  otg написав:
  Schmit написав:Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Слушайте, Вы не на комсомольском собрании. Зачем нести эту дичь?

После этих слов, должны быть овации?
Респект Schmit
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:12

  juristkostya написав:
  otg написав:
  juristkostya написав:Действительно, как может быть более предпочтителен политик, который настаивал на необходимости готовиться к войне? Ведь сама жизнь показала, что войны не случилось.....
Да да. Я помню как он готовился к войне :) Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом

Ага, боролся аж дым шел. На телевизор не пускал, админресурс голоса пририсовывал. Что я забыл упомянуть?
Ну да, а еще Шустера закрыл. Это все он. И на 5-й не пускали? Ах да, админресурс и голоса приририсовал? Да да. Карусели устраивал и всех бюджетников в 19-м заставил за себя голосовать. Жгите еще :)
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:14

  juristkostya написав:Это такая жизненная правда, еслишо
Это не правда, а неумелая пропаганда порохоботов. Какие опричники таких порохоботов себе понабирали. Петя в полном ауте.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:14

  otg написав:
  juristkostya написав:
  otg написав:Да да. Я помню как он готовился к войне :) Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом

Ага, боролся аж дым шел. На телевизор не пускал, админресурс голоса пририсовывал. Что я забыл упомянуть?
Ну да, а еще Шустера закрыл. Это все он. И на 5-й не пускали? Ах да, админресурс и голоса приририсовал? Да да. Карусели устраивал и всех бюджетников в 19-м заставил за себя голосовать. Жгите еще :)
бред какой-то.... Посмотрите, хотя бы, как проголосовала армия (это легко проследить, в АТО создавались отдельные избирательные участки) и забудьте навсегда эту глупость про "карусели" и "заставил бюджетников"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:16

  juristkostya написав:бред какой-то.... Посмотрите, хотя бы, как проголосовала армия (это легко проследить, в АТО создавались отдельные избирательные участки) и забудьте навсегда эту глупость про "карусели" и "заставил бюджетников"
Вот именно что бред несете.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17

juristkostya
- Я просил Вас дать трактовку в употреблении слова "национализация", в случае, где фигурирует "мобилизация" предприятия.
Больно интересно, пожалуйста!
Kudrjavuy
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