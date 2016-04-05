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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:06
Schmit написав: Wisznia2021 написав: otg написав:
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
Ще раз: не конструктивно жити минулим. У вас є можливість все виправити, в т.ч на передовой у Успіха, думаю, будуть раді військовим з більш " обоснованной" политический позицией. Есть возможности показать свою "правильную позицию" в деле, на практике.
Те, що було вже не виправити, робіть майбутнє
otg написав:
Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?
Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Я не буду больше кормить троллей, разговаривайте с костейюристом. Но вы с ним очень плохо делаете свою работу.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:07
otg написав: juristkostya написав:
Действительно, как может быть более предпочтителен политик, который настаивал на необходимости готовиться к войне? Ведь сама жизнь показала, что войны не случилось.....
Да да. Я помню как он готовился к войне
Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом
Ага, боролся аж дым шел. На телевизор не пускал, админресурс голоса пририсовывал. Что я забыл упомянуть?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:08
Wisznia2021 написав:
Я не буду больше кормить троллей, разговаривайте с костейюристом. Но вы с ним очень плохо делаете свою работу.
Верный признак, что аргументов по сути не осталось.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:09
otg написав: Schmit написав:
Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Слушайте, Вы не на комсомольском собрании. Зачем нести эту дичь?
Это такая жизненная правда, еслишо
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:11
otg написав: Schmit написав:
Обирайте, кого хочете, просто памятайте, що за все в житті потрібно відповідати. І не перекладайте відповідальність на інших.
Слушайте, Вы не на комсомольском собрании.
Зачем нести эту дичь?
После этих слов, должны быть овации?
Респект Schmit
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:12
juristkostya написав: otg написав: juristkostya написав:
Действительно, как может быть более предпочтителен политик, который настаивал на необходимости готовиться к войне? Ведь сама жизнь показала, что войны не случилось.....
Да да. Я помню как он готовился к войне
Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом
Ага, боролся аж дым шел. На телевизор не пускал, админресурс голоса пририсовывал. Что я забыл упомянуть?
Ну да, а еще Шустера закрыл. Это все он. И на 5-й не пускали? Ах да, админресурс и голоса приририсовал? Да да. Карусели устраивал и всех бюджетников в 19-м заставил за себя голосовать. Жгите еще
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:14
juristkostya написав:
Это такая жизненная правда, еслишо
Это не правда, а неумелая пропаганда порохоботов. Какие опричники таких порохоботов себе понабирали. Петя в полном ауте.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:14
otg написав: juristkostya написав: otg написав:
Да да. Я помню как он готовился к войне
Что то его подготовка сводилась к одному. К борьбе с президентом
Ага, боролся аж дым шел. На телевизор не пускал, админресурс голоса пририсовывал. Что я забыл упомянуть?
Ну да, а еще Шустера закрыл. Это все он. И на 5-й не пускали? Ах да, админресурс и голоса приририсовал? Да да. Карусели устраивал и всех бюджетников в 19-м заставил за себя голосовать. Жгите еще
бред какой-то.... Посмотрите, хотя бы, как проголосовала армия (это легко проследить, в АТО создавались отдельные избирательные участки) и забудьте навсегда эту глупость про "карусели" и "заставил бюджетников"
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:16
juristkostya написав:
бред какой-то.... Посмотрите, хотя бы, как проголосовала армия (это легко проследить, в АТО создавались отдельные избирательные участки) и забудьте навсегда эту глупость про "карусели" и "заставил бюджетников"
Вот именно что бред несете.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17
juristkostya
- Я просил Вас дать трактовку в употреблении слова "национализация", в случае, где фигурирует "мобилизация" предприятия.
Больно интересно, пожалуйста!
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