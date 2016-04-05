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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17
otg написав: juristkostya написав:
Это такая жизненная правда, еслишо
Это не правда, а неумелая пропаганда порохоботов. Какие опричники таких порохоботов себе понабирали. Петя в полном ауте.
каждый шаг порождает последствия. Сделал шаг - имей мужество не винить окружающих, что последствия наступили.
Ну, вселенная так работала задолго до появления пропаганды и вообще человека.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:17
otg написав: juristkostya написав:
бред какой-то.... Посмотрите, хотя бы, как проголосовала армия (это легко проследить, в АТО создавались отдельные избирательные участки) и забудьте навсегда эту глупость про "карусели" и "заставил бюджетников"
Вот именно что бред несете.
Я говорю задокументированные вещи.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:22
juristkostya написав:
каждый шаг порождает последствия. Сделал шаг - имей мужество не винить окружающих, что последствия наступили.
Ну, вселенная так работала задолго до появления пропаганды и вообще человека.
Костя не лишайте себя шанс выбраться с этой трясины в которую Вас тянут порохоботы. Вижу что еще не совсем законченный как некоторые, просто знаний и образования маловато. Но не лезьте в эту трясину. Давайте лучше про боевые действия и события.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:33
otg написав: juristkostya написав:
Это такая жизненная правда, еслишо
Это не правда, а неумелая пропаганда порохоботов. Какие опричники таких порохоботов себе понабирали. Петя в полном ауте.
Когда по сути сказать нечего, надо вспомнить о порохоботах и обязательно упомянуть некоего петю.
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Schmit
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:50
Успіх написав:
хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту і "вмикаю героя"!
Цитату в студію , де я б тобі дорікнув що ти десь не там...
Те що ти неадекват - дорікав
Те що порушуєш накази командування і підставляєш своїм базіканням в інтернеті своїх сослуживців - писав
Те що на одній сторінці в різних повідомленнях хвалиш владу а в іншому лаєш - писав...
Так що поки не приведеш мою цитату- до того часу ти пустомеля Болтун - находка для врага....
І цим пустомелею - зараз є ти...
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:50
juristkostya написав: vitaliian написав: Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Почему "пред"? Обсуждаются ошибки решений 19 года, нмв, это очевидно...
Вы лично, возможно, обсуждаете "ошибки решений 19 года", но вообще vitaliian
прав - начали предвыборную кампанию (её, правда, и не заканчивали
).
Кстати, насчёт, "ошибок" утверждение далеко не бесспорное. Я, например, это ошибкой не считаю. Если бы выбрали Порошенко, лучше бы не было. Хуже? Хтозна.
К Зе у меня претензии есть, вчера написал довольно подробно в ответ на пост флая, но пока писал его пост удалили, а переделывать было лень.
Но те претензии, которые у меня к Зе, к По вообще не применимы - он был явно против.
Кстати, если Вы согласны с моим старым постом, то не очень понимаю, почему Вы против Зе. Или я чего-то не понял и ошибаюсь?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:51
Schmit написав:
Когда по сути сказать нечего, надо вспомнить о порохоботах и обязательно упомянуть некоего петю.
А Вы умеете говорить по сути? Не смешите.
Еще никогда черная пропаганда или антипропаганда не была по сути. Нет конечно какие то наративы вам спускают. Но вы ж только и умеете их повторять как попугаи. Вам фантазии не хватает что б на грамм что то свое придумать.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:13
Wisznia2021 написав:
:?:
otg написав: vitaliian написав:
.......
тут уже вовсю идет предвыборная кампания.
Беда в том что выборы могут не состоятся в т.ч и благодаря таким как автор этой глупости. Наверное Петины опричники наобещали им с три короба, вот и работают товарищи против страны. Грубо и топорно работают, ни на кого не влияет их бред, но галочку можно поставить -очередную глупость уже написал.
Может, под видом работы " напетю",- работают напуйло? Т.к. Петя должен понимать, что после такой " их работы" выборов может и не быть. И,да, очень куево работают, или тексты плохие, или редактор тупой. Я б их гнала сраной метлой. ТопОрная работа.
Тем не менее, успешно прихватизировали звание "патриотов", создают фон и довольно успешно добиваются бана оппонентов.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:14
vitaliian написав: Wisznia2021 написав:
работают напуйло
кроме одного форумчанина, который во всех ищет зрадныкив, пуйло уже мало кого в мире интересует. Всё что мог он уже сделал/добился. Теперь надо его добивать.
Но зрадныки всё-таки есть.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:20
ihorsic написав:
Читаю форум з перших днів війни бачив різні прогнози але сьогодні вирішив дати свій на вашу критику.
По перше те що зараз відбувається в Україні це спецоперація заходу по знищенню російської гідри. Після мюнхенської конференції світ зрозумів що гідра підіймає голову і її потрібно знищити!!!
НАТОвські психологи пропрацьовували хуйла і наживкою стала Україна.
Тому війна буде довгою. Не менше двох років а може і три.
Захід нам винен зброю! хто б що не говорив він нашими руками знищує гідру.
Білорусь вступе в війну. Але це буде початком кінця. Коли в пу дійсно закінчаться сили. Там теж працюють над поваленням режиму Лу!
Зброю будуть давати але рівно стільки щоб втримати окупанта.
Правобережну херсонщину звільнять.
Запорізьку до мелітополя. Коридор в Крим воно буде тримати. Лугандон скоріше теж прийдеться залишити тому що там не лояльне до України населення. Загнана в кут криса буде махати ядерною дубиною. Але росія буде вже не та..... Чекаю критики...
Критиковать не буду. Вариант,к сожалению, вполне рабочий.
Единственное, думаю, у Лу хватит ума и сил не ввязываться (насчёт сил не уверен, но надеюсь).
Ничего не могу сказать насчёт Лугандона и настроений там. Луганск уже оставили. Часть Донецкой пока что наша. Надеюсь, такой и останется. Не уверен, что там до сих пор население в массе за Пу.
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