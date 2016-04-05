budivelnik написав:

Частина з них може навіть опинитись на третій лінії в 10 км від бойових дій

і отримуючи по 100 000 -все одно плакатись і рахувати курси

Точно так само як ці ж люди плакались як їм погано продавати велозапчастини..але за 5 років продажів купили дві квартири...

всім би так погано жилось..

Є люди які вміють оперувати цифрамиа є перестрашенні( по життю чи за гроші - не головне) факт вони просто бояться всього і з радістю всмоктують в себе всі страшилки зовні..і цим всмоктувачам є узагальнююча назва - КОРИСНІ ІДОТИ......Так отТі хто вміє рахувати - може зрозуміти1 Для того щоб вийти на 17000 втрат за 140 днів- треба щоб місто в 1 млн втрачало (хоронило) 3 особи щоденно....2 Якщо на найпрестижнішому місцю поховання Львова хоронять в 10 разів менше - то про що це говорить?Про те що 90% львівян хоронять своїх рідних десь по закоулках?І хто повірить в цю маячню?Я особисто не вірю..Тепер по селам...Львівська область це ще 1 млн...і в ній також щоденно може відбутись 3 похорони..і ми їх не побачимо..але навіть ці втрати це 2-2,5% від вже відмобілізованої живої сили.Так нам не вистарчає важкого озброєння і тому 50000 орків під Лисичанськом мають перевагу в артилерії в 10 разів, в танках в 20 разів, а в живій силі в 5 разів....Але може тому ми втрачаємо території а не людей, що в нас скупченість військових на км бою в рази менша? Тому наш один снаряд пущений в сторону атакуючих забирає в 5 разів більше ніж 100 снарядів запущених в нашу сторону..Це хоч зрозуміло...Ще раз - чим нижча концентрація - тим важче нанести втрати артилерійськими залпами по площам...а артилерія це саме те в чому у нас була найбільший перекос не в нашу сторону...І навіть заразЯк казав Рауль(дві кінських сили)Виступ ВІА Хаймарсики проходить успішно і подекуди на Біс...але все одно в основному вони бють по складам а не по людям..А от москалики бють ракетами по людям6 калібрів * 6 млн доларів штука = 20 загиблих у ВінниціХаймарс=0,2 млн заряд, за 6 млн = 30 пусків = 6 складів по мінімум 1000 тонн боєприпасів...Питання для перестрашенихІ хто при таких розкладах переможе?