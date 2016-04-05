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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:22
vitaliian написав:
.......
Остальные ходы проигрышные.
Проигрышный ход был начать войну. Всё остальное уже мелочи.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:22
budivelnik написав:
Цитату в студію , де я б тобі дорікнув що ти десь не там...
Успіх написав:
хотів Будівельнику написати наступне, а то він часто мені тиче, що я не на передку, а за 10км від лінії фронту
і "вмикаю героя"!
Те що ти неадекват - дорікав
Те що порушуєш накази командування і підставляєш своїм базіканням в інтернеті своїх сослуживців - писав
Те що на одній сторінці в різних повідомленнях хвалиш владу а в іншому лаєш - писав...Так що поки не приведеш мою цитату
- до того часу ти пустомеля Болтун - находка для врага....
І цим пустомелею - зараз є ти...
То що - пустомеля?
Готовий вибачитись?
Я розумію - що це не конкретика, але це ГРУБИЙ натяк!
budivelnik написав:
Є люди які вміють оперувати цифрами
а є перестрашенні( по життю чи за гроші - не головне) факт вони просто бояться всього і з радістю всмоктують в себе всі страшилки зовні..і цим всмоктувачам є узагальнююча назва - КОРИСНІ ІДОТИ....Частина з них може навіть опинитись на третій лінії в 10 км від бойових дій
..і отримуючи по 100 000 -все одно плакатись і рахувати курси
Точно так само як ці ж люди плакались як їм погано продавати велозапчастини..але за 5 років продажів купили дві квартири...
всім би так погано жилось..
Так от
Ті хто вміє рахувати - може зрозуміти
1 Для того щоб вийти на 17000 втрат за 140 днів- треба щоб місто в 1 млн втрачало (хоронило) 3 особи щоденно....
2 Якщо на найпрестижнішому місцю поховання Львова хоронять в 10 разів менше - то про що це говорить?
Про те що 90% львівян хоронять своїх рідних десь по закоулках?
І хто повірить в цю маячню?
Я особисто не вірю..
Тепер по селам...
Львівська область це ще 1 млн...і в ній також щоденно може відбутись 3 похорони..і ми їх не побачимо..але навіть ці втрати це 2-2,5% від вже відмобілізованої живої сили.
Так нам не вистарчає важкого озброєння і тому 50000 орків під Лисичанськом мають перевагу в артилерії в 10 разів, в танках в 20 разів, а в живій силі в 5 разів....
Але може тому ми втрачаємо території а не людей, що в нас скупченість військових на км бою в рази менша? Тому наш один снаряд пущений в сторону атакуючих забирає в 5 разів більше ніж 100 снарядів запущених в нашу сторону..
Це хоч зрозуміло...
Ще раз - чим нижча концентрація - тим важче нанести втрати артилерійськими залпами по площам...а артилерія це саме те в чому у нас була найбільший перекос не в нашу сторону...
І навіть зараз
Як казав Рауль(дві кінських сили)
Виступ ВІА Хаймарсики проходить успішно і подекуди на Біс...але все одно в основному вони бють по складам а не по людям..
А от москалики бють ракетами по людям
6 калібрів * 6 млн доларів штука = 20 загиблих у Вінниці
Хаймарс=0,2 млн заряд, за 6 млн = 30 пусків = 6 складів по мінімум 1000 тонн боєприпасів...
Питання для перестрашених
І хто при таких розкладах переможе?
Невже тут немає грубого натяку?
Востаннє редагувалось Успіх
в Нед 24 лип, 2022 22:33, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:26
otg написав: Schmit написав:
Якщо вибори не відбудуться, то тільки через вашу фатальну помилку 2019, а не через те, що хтось на форумі вам на це вказує. Це ваша відповідальність більшості, не моя.
І ви так і не зрозуміли, що помилка була не у тому, що не вибрали пєтю, а в тому, що із усіх, майже 40 кандидатів (були ж досвідчені Безсмертний, Гриценко, Смешко, Наливайченко...) у вкрай нестабільні важкі часи ви вибрали найменш досвідченого, сумнівного, повязаного з олігархом Коломойським кандидата і з такою ж командою весільних фотографів, катлєт, юзіків, дубінських, ковальових ... повний аут, більше того, дали їм всю повноту влади.
Порозумнішайте врешті решт.
Мені просто цікаво яка у Вас освіта? Може теж прапорщик що таким менторним тоном розповідаєте кого і як ми повинні були обирати?
Рядовой необученный.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:27
ЛАД написав: vitaliian написав:
.......
Остальные ходы проигрышные.
Проигрышный ход был начать войну. Всё остальное уже мелочи.
когда крыса начал его проигрыш был не очевидным, даже для Западных разведок. Сколько там Киеву часов давали? Посольства зачем-то эвакуировали, а потом вернули. Что изменилось?
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:31
vitaliian написав:
когда крыса начал его проигрыш был не очевидным, даже для Западных разведок. Сколько там Киеву часов давали? Посольства зачем эвакуировали, а потом вернули?
Да глупость это все про Мюнхен. Никто от него ничего не ждал до тех пор как разведка не получила точные данные о подготовке к войне. Конспирология здесь не при чем. Наоборот, оркостан с самых первых дней это рассказывал. Да и сейчас часто рассказывают что типа "Запад воюет с РФ до последнего украинца"
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:33
Успіх написав:
Невже тут немає грубого натяку?
1 Ні грубого ні тонкого натяку що ти воюєш не там де треба
- немає в процитованому тобою повідомленні
2 Є пояснення, чому рядовий,який щось почув від когось десь - не може мати загальної картини втрат по всій довжині фронту..
Букви - вивчив
Читати по словам - вивчив
Розуміти прочитане - так і не навчився...
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:36
ЛАД написав:
Единственное, думаю, у Лу хватит ума и сил не ввязываться
тут был один вангователь, даже дату нападения называл.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:37
vitaliian написав: ЛАД написав: vitaliian написав:
.......
Остальные ходы проигрышные.
Проигрышный ход был начать войну. Всё остальное уже мелочи.
когда крыса начал его проигрыш был не очевидным, даже для Западных разведок. Сколько там Киеву часов давали? Посольства зачем-то эвакуировали, а потом вернули. Что изменилось?
Проигрыш в войне с Украиной
- да. Наоборот, для многих (если не для почти всех) "очевидна" была его победа. Но исход войны с Украиной не очевиден и сейчас.
Но проигрыш в более широком смысле
был уже с началом войны.
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:43
Ой+ написав: ЛАД написав:
Напомню - с 9 грн за доллар в феврале 2014 курс подскочил до 21-23 в 2015 и до 25-28 в 2016 и позже. Практически в 3 раза.
Сейчас курс вырос с 28 в начале года до 37 сегодня. Возможно, вырастет ещё, но пока так. Пока на треть.
Надеюсь, никто не будет сравнивать войну сегодняшнюю и 2014.
Порівнюйте вже по всім параметрам.
За 5 міс у 2014 курс виріс до 12 грн.
З економічної точки в лютому 2014 р. на рахунках в казначействі дохла миша, а в банках які здебільшого належали діячам ПР, накопичились колосальні дисбаланси, та ще і що було можливо швиденько виведено. Ну і з зовнішньою допомогою було набагато гірше.
Так що побачимо ще за півроку і далі, а тоді і зробимо порівняння.
Так я, в общем, и не сравнивал.
Просто напомнил в связи со злопыхательством некоторых товарищей.
Причём написал, что курс "возможно, вырастет ещё".
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Додано: Нед 24 лип, 2022 22:43
ЛАД написав:
Но исход войны с Украиной не очевиден и сейчас.
Не знаю, для меня уже очевиден. Идти вперед они больше не могут. Назад если пойдут, то оставляя новые Бучи. Русня всеми силами будут пытаться заморозить конфликт. На каких границах и к какой дате не подскажу, но в большие походы (на обл.центры) не верю. Что то мелкое могут ещё взять. Заморозка не лучший, но наиболее вероятный сценарий. Судя по попыткам договориться по зерну, будут попытки договориться и по заморозке. Это ветки одного дерева.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 24 лип, 2022 22:49, всього редагувалось 2 разів.
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