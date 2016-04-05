Schmit написав:Когда по сути сказать нечего, надо вспомнить о порохоботах и обязательно упомянуть некоего петю.
А Вы умеете говорить по сути? Не смешите. Еще никогда черная пропаганда или антипропаганда не была по сути. Нет конечно какие то наративы вам спускают. Но вы ж только и умеете их повторять как попугаи. Вам фантазии не хватает что б на грамм что то свое придумать.
Мое мнение, что к нынешним катастрофическим событиям привел прикольный выбор профнепригодных слуг для вас черная пропаганда и не по сути? Ну ок, возражайте по сути, без пети и порохоботства. Расскажите, как последние годы работают обещанные Байдену главы САП и НАБУ, сколько лярдов уже простили бене, как слуги целый год слушали предупреждения западных спецслужб о предстоящем вторжении и "готовились" встречать врага, особенно под Киевом и на Юге, как ударными темпами "производили" ракеты на простаивающих производственных линиях, как формировали оборонные танковые бригады под Киевом, закупали бронежилеты... Понимаю, что одно и то же по кругу, но если не доходит, то никак иначе.
juristkostya написав:.............. 1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до. 2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен 3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности. 3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.
1. Категорически не согласен. Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает. При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг. Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет... Вы виноваты? 2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией". Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями. Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией. 3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса". Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо". На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"? 3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих? Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.
1. Виноват, т.к. противник понятен заранее и перспектива "симметричного" противостояния заранее понятна 2. Не ставлю. Наоборот, рад, что он не лезет в эту сферу 3. Люди на эту дилемму ответили известно что - проголосовали за инфантильные лозунги вместо трезвых, но очень неприятных решений. С этим спорить невозможно. Но! Государственный деятель должен видеть дальше, чем его избиратели, и уметь принимать неприятные решения. Иначе, зачем он вообще нужен, если он ничуть не умнее "пересичного"? Увы, в данном случае демократия проявила себя охлократией. Такое бывает, это надо перерасти.
Что касается сообщения по ссылке, то там бесспорные вещи и обсуждать особо нечего.
Простите, совсем запутался. 1. Так что надо было делать, чтобы не быть виноватым? 2. Считаете, что По лучше знаком с военным делом и "лез" бы с пользой? 3. Что должен был сделать "государственный деятель"? То, что я написал в 3.1? Тогда опять же вопрос - это было реально? Почему По так не делал? На 3.2 Вы не ответили. А было бы интересно.
Если в сообщении по ссылке бесспорные вещи (а я думаю, это действительно так), то не понимаю Ваших претензий к Зе и переживаний по поводу того, что 73% проголосовали за него. Если там всё бесспорно, то от выбора По ничего бы не изменилось. Кроме риторики. У Shmitt более последовательная позиция - он прямо говорит: "73% баранов выбрали Зе, а теперь хотят чтобы меньшинство исправляло их ошибки. Вот если бы был По, то мы бы "малой кровью, одним могучим ударом" разгромили бы Пу за 2 дня". Бред, конечно, но последовательно. Правда, непонятно, откуда он взял, что ошибки должно исправлять меньшинство (27%?), не понятно. Никто такого, вроде, не требовал, работаем (должны работать) все вместе.
ЛАД написав:Но исход войны с Украиной не очевиден и сейчас.
Не знаю, для меня уже очевиден. Идти вперед они больше не могут. Назад если пойдут, то оставляя новые Бучи. Русня всеми силами будут пытаться заморозить конфликт. На каких границах и к какой дате не подскажу, но в большие походы (на обл.центры) не верю. Что то мелкое могут ещё взять. Заморозка не лучший, но наиболее вероятный сценарий. Судя по попыткам договориться по зерну, будут попытки договориться и по заморозке. Это ветки одного дерева.
Возможно, Вы правы. Но война штука сложная и малопредсказуемая. Не уверен, что хребет росс. военной машины уже сломан. Я уже ошибся с оценкой вероятности войны. Честно признаЮсь, что до самого последнего не верил в полномасштабное нападение. Даже после решений Путина ожидал максимум ввода войск в Л/ДНР. Хотя последствия для РФ оказались, как я и считал, плачевными, тем не менее войну Путин начал. Уж предсказывать дальнейший ход войны... Увольте. Могу только сказать, что надеюсь, что они дальше не смогут пройти, но уверенность... Нет, увольте.
Майже 250 тисяч внутрішньо переміщених осіб поскаржилися на те, що не отримали грошові виплати від держави. Про це розповіла віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону, - пише УНІАН.
За її словами, люди масово дзвонять на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань "1548".
"Багато людей скаржаться на те, що виплати або нараховані й не отримали, або подали заявку і не отримали жодного разу виплати", - сказала Верещук.
"Люди реєструвалися у "Дії", "Дія" не передала на органи соцзахисту такі дані. І це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться саме на те, що "Дія" не передала такі дані. Ми централізували такі виплати, Міністерство соцполітики їх виплачує. Але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено. Зараз решті ми допомагаємо, збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - сказала Верещук.
Другою причиною, за думкою Верещук, є те, що деякі документи не були оформлені належним чином, а людей про це не попередили.
Міністр рекомендує цим людям зателефонувати на гарячу лінію і повідомити про проблему.
Майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла, і робиться все, щоб вони мали де жити і де перезимувати. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.
«Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо», - сказала Верещук.
Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть «хоч одну кімнатку, але у себе на городі». Але цього забезпечити поки що не вдасться.
«Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт», - підкреслила віцепрем'єрка.
Верещук озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.