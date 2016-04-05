Додано: Нед 24 лип, 2022 23:23

juristkostya написав: ЛАД написав: juristkostya написав: ..............

1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.

2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен

3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.

3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше. ..............1. "Были и не реализовались" или "их не было" означает одно и то же: Качество гос управления в обоих случаях не справилось с поставленными задачами. Функция президента расставлять приоритеты, тем более, как мы теперь знаем, информация помтупала за несколько месяцев до.2. Я ж вроде ответил на этот вопрос: может не означает должен3.1. было вполне прозрачно с 2014-го. Это исключительно вопрос умения не прятаться от реальности.3.2. опять подходим к вопросу о приоритетах гос политики: ресурсы надо концентрировать на главном, а не генерировать 24/7 пи-ар вбросы разной степени нелепости. Тогда у ВПК их волшебным образом станет больше.

1. Категорически не согласен.

Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.

При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.

Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...

Вы виноваты?

2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".

Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.

Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.

3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".

Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".

На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?

3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?

Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.



P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу 1. Категорически не согласен.Простой пример. Вы знаете, что Вам угрожает опасность (причина неважна). Вы тренируетесь, качаетесь, занимаетесь боксом, пытаетесь найти друзей, которые вас поддержат. Друзья вас предупреждают, что ваш враг уже подготовился напасть на вас. И он нападает.При этом ваш вес 50 кг, а ваш враг тоже боксёр, но тяжеловес - 100 кг.Он напал на вас. При всей вашей подготовке, вы вынуждены убегать. А друзья смотрят со стороны и подкидывают вам каппы улучшенной конструкции, наколенники, потом кастет...Вы виноваты?2. Да, Вы ответили. Но при этом ставите в упрёк Зеленскому, что он "не руководит армией".Кстати, президент всё же должен "руководить армией" в смысле общего руководства, но никак не прямо боевыми действиями.Вполне возможно, что Зеленский этим занимался. В частности, назначение Залужного Главкомом 27 июля 2021 года это тоже руководство армией.3.1. Да, необходимость готовиться к обороне была ясна. Хотя вряд ли кто рассчитывал на полномасштабную войну. , а не, например, "защиту Донбасса".Но это не единственная задача президента. Надо ещё и экономику развивать, и благосостояние народа поднимать, и много чего "надо".На форуме достаточно часто писали о низком уровне жизни в Украине и о том, что мы чуть ли не беднейшая страна Европы. Надо было наплевать на это и сказать людям: "Денег нет, но вы держитесь. Затяните пояса, забудьте о социальных программах, о субсидиях, мы будем готовиться к войне". Как Вы полагаете, народ встретил бы это на "Ура!!!"?3.2. "ресурсы надо концентрировать на главном" - год-два назад Вы лично считали, что "главное" это закупка вооружений? Или кто-нибудь из здесь присутствующих?Порошенко, которого здесь некоторые выставляют образцом заботы об армии, почему-то так тоже не делал. Оборонные расходы при нём были не выше, чем при Зеленском.P.s. В связи с завязавшимся разговором было бы интересно услышать Ваше мнение по поводу viewtopic.php?p=5461642#p5461642

1. Виноват, т.к. противник понятен заранее и перспектива "симметричного" противостояния заранее понятна

2. Не ставлю. Наоборот, рад, что он не лезет в эту сферу

3. Люди на эту дилемму ответили известно что - проголосовали за инфантильные лозунги вместо трезвых, но очень неприятных решений. С этим спорить невозможно. Но! Государственный деятель должен видеть дальше, чем его избиратели, и уметь принимать неприятные решения. Иначе, зачем он вообще нужен, если он ничуть не умнее "пересичного"? Увы, в данном случае демократия проявила себя охлократией. Такое бывает, это надо перерасти.



Что касается сообщения по ссылке, то там бесспорные вещи и обсуждать особо нечего. 1. Виноват, т.к. противник понятен заранее и перспектива "симметричного" противостояния заранее понятна2. Не ставлю. Наоборот, рад, что он не лезет в эту сферу3. Люди на эту дилемму ответили известно что - проголосовали за инфантильные лозунги вместо трезвых, но очень неприятных решений. С этим спорить невозможно. Но! Государственный деятель должен видеть дальше, чем его избиратели, и уметь принимать неприятные решения. Иначе, зачем он вообще нужен, если он ничуть не умнее "пересичного"? Увы, в данном случае демократия проявила себя охлократией. Такое бывает, это надо перерасти.Что касается сообщения по ссылке, то там бесспорные вещи и обсуждать особо нечего.

Простите, совсем запутался.1. Так что надо было делать, чтобы не быть виноватым?2. Считаете, что По лучше знаком с военным делом и "лез" бы с пользой?3. Что должен был сделать "государственный деятель"? То, что я написал в 3.1?Тогда опять же вопрос - это было реально? Почему По так не делал?На 3.2 Вы не ответили. А было бы интересно.Если в сообщении по ссылке бесспорные вещи (а я думаю, это действительно так), то не понимаю Ваших претензий к Зе и переживаний по поводу того, что 73% проголосовали за него. Если там всё бесспорно, то от выбора По ничего бы не изменилось. Кроме риторики.У Shmitt более последовательная позиция - он прямо говорит: "73% баранов выбрали Зе, а теперь хотят чтобы меньшинство исправляло их ошибки. Вот если бы был По, то мы бы "малой кровью, одним могучим ударом" разгромили бы Пу за 2 дня".Бред, конечно, но последовательно. Правда, непонятно, откуда он взял, что ошибки должно исправлять меньшинство (27%?), не понятно. Никто такого, вроде, не требовал, работаем (должны работать) все вместе.