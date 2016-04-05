Bobua
Шел 8 год Войны.
У Вас "0" представление о происходящем.
"Диванное словоблудие" породило слабость в понимании реальности согласно Вашим "выводам" Бенино обещание по 10 000к за голову кацапа - вершиной военных действий?
А как быть с наёмниками, с предателями, проститутками, судьями,...?
- Оказывается, по факту не всё покупается и продаётся, хотя имеет Свою реальную цену.
(это вброс, "для тех, кто в танке" - у всего вооружения ограниченный ресурс и не только у кацапов, но и у нас! Вам это на пальцах давалось: вместо 700 ушедших РСЗО - 9 химерсов,... и так во всём...)
Вам необходимо в ... на передок.
Что бы понять, что "новый автомобиль", порой для одной поездки - но он спасёт чью-то жизнь.
Или пользуйтесь совковым справочником:
Танк - на 3 минуты боя.
Танковый взвод - на 5 минут
Рота - 7 минут.
Батальон - до 10 минут
Присутствие авиации противника сокращает время в 2 раза(вертолёты башню в 70см брони рвут пополам)
И т.д.