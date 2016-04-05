Додано: Пон 25 лип, 2022 01:01

Bobua

Шел 8 год Войны.

У Вас "0" представление о происходящем.

"Диванное словоблудие" породило слабость в понимании реальности согласно Вашим "выводам" Бенино обещание по 10 000к за голову кацапа - вершиной военных действий?

А как быть с наёмниками, с предателями, проститутками, судьями,...?

- Оказывается, по факту не всё покупается и продаётся, хотя имеет Свою реальную цену.

(это вброс, "для тех, кто в танке" - у всего вооружения ограниченный ресурс и не только у кацапов, но и у нас! Вам это на пальцах давалось: вместо 700 ушедших РСЗО - 9 химерсов,... и так во всём...)

Вам необходимо в ... на передок.

Что бы понять, что "новый автомобиль", порой для одной поездки - но он спасёт чью-то жизнь.

Или пользуйтесь совковым справочником:

Танк - на 3 минуты боя.

Танковый взвод - на 5 минут

Рота - 7 минут.

Батальон - до 10 минут

Присутствие авиации противника сокращает время в 2 раза(вертолёты башню в 70см брони рвут пополам)

И т.д.