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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1787178817891790
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 01:01

Bobua
Шел 8 год Войны.
У Вас "0" представление о происходящем.
"Диванное словоблудие" породило слабость в понимании реальности согласно Вашим "выводам" Бенино обещание по 10 000к за голову кацапа - вершиной военных действий?
А как быть с наёмниками, с предателями, проститутками, судьями,...?
- Оказывается, по факту не всё покупается и продаётся, хотя имеет Свою реальную цену.
(это вброс, "для тех, кто в танке" - у всего вооружения ограниченный ресурс и не только у кацапов, но и у нас! Вам это на пальцах давалось: вместо 700 ушедших РСЗО - 9 химерсов,... и так во всём...)
Вам необходимо в ... на передок.
Что бы понять, что "новый автомобиль", порой для одной поездки - но он спасёт чью-то жизнь.
Или пользуйтесь совковым справочником:
Танк - на 3 минуты боя.
Танковый взвод - на 5 минут
Рота - 7 минут.
Батальон - до 10 минут
Присутствие авиации противника сокращает время в 2 раза(вертолёты башню в 70см брони рвут пополам)
И т.д.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 02:37

  ihorsic написав:Тому війна буде довгою. Не менше двох років а може і три.
Захід нам винен зброю! хто б що не говорив він нашими руками знищує гідру.
Білорусь вступе в війну. Але це буде початком кінця. Коли в пу дійсно закінчаться сили. Там теж працюють над поваленням режиму Лу!
Зброю будуть давати але рівно стільки щоб втримати окупанта.
Правобережну херсонщину звільнять.
Запорізьку до мелітополя. Коридор в Крим воно буде тримати. Лугандон скоріше теж прийдеться залишити тому що там не лояльне до України населення. Загнана в кут криса буде махати ядерною дубиною. Але росія буде вже не та..... Чекаю критики...

Згоден, але ще треба вигнати орків з Харківської області.
Про втрату бамбаса я пишу з 14 року, коли побачив шалений озброєний (і не тільки) опір АТО.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 02:46

  otg написав:
  juristkostya написав:Это такая жизненная правда, еслишо
Это не правда, а неумелая пропаганда порохоботов. Какие опричники таких порохоботов себе понабирали. Петя в полном ауте.

Заткни пасть, жертва бигусов.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 04:00

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:juristkostya
А что вообще может любой президент?

Может, например, усиливать свою армию

А хомячки могут ржать над армовіром
Но история показала, что тема армовіра - была правильной. Потому что, РФ напала на Украину

Тема, может, и правильная.
Но что-то никто не рассказал, где брать деньги на армию и её вооружение.


21й год. на дороги потрачено 130 ярдов. на ремонт и закупку техники в армию 20 ярдов.
негде денег было взять?
mephala
 
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  juristkostya написав:Деньги брать там же, где на з.п. учителям по 4т.долл, на миллиард деревьев, на государственную авиакомпанию, на специальный фонд для молодежи, на.....что там ещё по списку?

еще мобилки для всех
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