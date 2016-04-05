Bobua Шел 8 год Войны. У Вас "0" представление о происходящем. "Диванное словоблудие" породило слабость в понимании реальности согласно Вашим "выводам" Бенино обещание по 10 000к за голову кацапа - вершиной военных действий? А как быть с наёмниками, с предателями, проститутками, судьями,...? - Оказывается, по факту не всё покупается и продаётся, хотя имеет Свою реальную цену. (это вброс, "для тех, кто в танке" - у всего вооружения ограниченный ресурс и не только у кацапов, но и у нас! Вам это на пальцах давалось: вместо 700 ушедших РСЗО - 9 химерсов,... и так во всём...) Вам необходимо в ... на передок. Что бы понять, что "новый автомобиль", порой для одной поездки - но он спасёт чью-то жизнь. Или пользуйтесь совковым справочником: Танк - на 3 минуты боя. Танковый взвод - на 5 минут Рота - 7 минут. Батальон - до 10 минут Присутствие авиации противника сокращает время в 2 раза(вертолёты башню в 70см брони рвут пополам) И т.д.
ihorsic написав:Тому війна буде довгою. Не менше двох років а може і три. Захід нам винен зброю! хто б що не говорив він нашими руками знищує гідру. Білорусь вступе в війну. Але це буде початком кінця. Коли в пу дійсно закінчаться сили. Там теж працюють над поваленням режиму Лу! Зброю будуть давати але рівно стільки щоб втримати окупанта. Правобережну херсонщину звільнять. Запорізьку до мелітополя. Коридор в Крим воно буде тримати. Лугандон скоріше теж прийдеться залишити тому що там не лояльне до України населення. Загнана в кут криса буде махати ядерною дубиною. Але росія буде вже не та..... Чекаю критики...
Згоден, але ще треба вигнати орків з Харківської області. Про втрату бамбаса я пишу з 14 року, коли побачив шалений озброєний (і не тільки) опір АТО.
ЛАД написав:Проигрышный ход был начать войну. Всё остальное уже мелочи.
когда крыса начал его проигрыш был не очевидным, даже для Западных разведок. Сколько там Киеву часов давали? Посольства зачем-то эвакуировали, а потом вернули. Что изменилось?
Проигрыш в войне с Украиной - да. Наоборот, для многих (если не для почти всех) "очевидна" была его победа. Но исход войны с Украиной не очевиден и сейчас. Но проигрыш в более широком смысле был уже с началом войны.
захоплено 25% території... і де тут програш? Тут із фінською люблять порівнювати. То успіши більші чим тоді в СРСР при менших втратах і більших здобутках. Але у когось шори, а хтось зумисне "не бачить".
Майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла, і робиться все, щоб вони мали де жити і де перезимувати. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.
«Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо», - сказала Верещук.
Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть «хоч одну кімнатку, але у себе на городі». Але цього забезпечити поки що не вдасться.
«Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт», - підкреслила віцепрем'єрка.
Верещук озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.
а прийти електрикам і відрізати від е.е., просто так, бо їм захотілося.... і так буде далі... але влада далі сцатиме у вуха...
Bobua написав:У вірменів був потік зброї із Заходу? Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується. І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік. Напад росії і білорусі на Україну
Нова зброя для нового млн -- не потрібна. Попередники ж не поїдуть з автоматами, кулеметами, гранатами й хаймарсами додому... Особливо в країні, що й досі не спромоглась легалізувати навіть просту домашню зброю. А тирів нема вдосталь навіть і у війську...
І знову ж таки, війна -- це ідеальний час поставити людям питання про їхнє громадянство. От живуть натовпи людей у донецькій-луганській і т.п. областях. Мали вже і свого президента, і свій парламент у Києві. Але чомусь не від'єднадись тихо й мирно тоді. Натомість -- пустили біду в Україну... А нині ще одна халепка -- чомусь не видно їх на війні. Хіба що -- не того боку де треба... Але й силою їх тягнути на фронт теж безглуздо. Ми ж не лднр якесь. То чому би не замінити паспорт всім тим з них, хто не хоче воювати за Україну? Хай будуть НЕгромадянами, якщо так вже люблять бути "внєпалітікі"... Це ж таки стосується (в другу чергу) й решти України. От є категорія людей, які вважають, що зробили достатньо -- просто зааівши в країну валюту і витративши її тут. Але чим ці люди відрізняються від звичайних іноземних туристів? Так, ми всі таких любимо. І ми, і турки, і єгиптяни... Але ж цим туристам не дають автоматично громадянство всіх тих країн, де вони тратять! Крім, хіба що, коли це "в особливо крупних розмірах", і в місцеву економі, типу купівлі нерухомості на мільйони$, а не на купівлю імпортних машинок.
Але так чи інакше -- ми вже отримали чіткий сигнал від спонсорів нашого цьогорічного ВВП. Їх, схоже, якось дивуває, що навіть не воюючи люди вже от дуже втомились від війни. І, мабуть, ККД Заходові теж не дуже побається. От якщо вони нам вже дали 20млрд$, а гарантовано закатруплених москвинів лише 20тис, то це ж виходить по 1млн$ за штуку? Чому так дорого?? Як це пояснити платникам податків у США???
Я розумію, що Захід, а особливо США, можуть хотіти помсти за ХХ, коли їм доводилось боятись довбанутих комі, й думати про бункери і ядерну зиму... Але ж нині їм дуже навряд чи щось загрожує. Всі виплодки "иліти" Московії, навіть путлєрське потомство, живуть десь на тих "загниваючих Заходах", і гроші там же, мабуть, всі 2трлн$... Туди ЯЗ точно не полетить. От тому й дивує розслабленість тилової України. Ні черги охочих зайти на місяць на фронт, ні демонстрацій біля Зеленського з вимогами негайно арештувати кремлівських агентів єрмаків... На що ж люди розраховують? Можна плювати на Захід, можна кусати руку, що годує..., але ж якщо вони навіть просто відвернуться -- то це ж буде торба.
які менеджжери, такі здобутки... їм що 1 млн що 11млн, чим більше ресурсу, тим еффективніше ...аналогічно з баблом та податками ... скільки еффективному не дай все мало.