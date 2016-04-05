ЛАД написав:Проигрышный ход был начать войну. Всё остальное уже мелочи.
когда крыса начал его проигрыш был не очевидным, даже для Западных разведок. Сколько там Киеву часов давали? Посольства зачем-то эвакуировали, а потом вернули. Что изменилось?
Проигрыш в войне с Украиной - да. Наоборот, для многих (если не для почти всех) "очевидна" была его победа. Но исход войны с Украиной не очевиден и сейчас. Но проигрыш в более широком смысле был уже с началом войны.
захоплено 25% території... і де тут програш? Тут із фінською люблять порівнювати. То успіши більші чим тоді в СРСР при менших втратах і більших здобутках. Але у когось шори, а хтось зумисне "не бачить".
Майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла, і робиться все, щоб вони мали де жити і де перезимувати. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.
«Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо», - сказала Верещук.
Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть «хоч одну кімнатку, але у себе на городі». Але цього забезпечити поки що не вдасться.
«Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт», - підкреслила віцепрем'єрка.
Верещук озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.
а прийти електрикам і відрізати від е.е., просто так, бо їм захотілося.... і так буде далі... але влада далі сцатиме у вуха...
Bobua написав:У вірменів був потік зброї із Заходу? Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується. І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік. Напад росії і білорусі на Україну
Нова зброя для нового млн -- не потрібна. Попередники ж не поїдуть з автоматами, кулеметами, гранатами й хаймарсами додому... Особливо в країні, що й досі не спромоглась легалізувати навіть просту домашню зброю. А тирів нема вдосталь навіть і у війську...
І знову ж таки, війна -- це ідеальний час поставити людям питання про їхнє громадянство. От живуть натовпи людей у донецькій-луганській і т.п. областях. Мали вже і свого президента, і свій парламент у Києві. Але чомусь не від'єднадись тихо й мирно тоді. Натомість -- пустили біду в Україну... А нині ще одна халепка -- чомусь не видно їх на війні. Хіба що -- не того боку де треба... Але й силою їх тягнути на фронт теж безглуздо. Ми ж не лднр якесь. То чому би не замінити паспорт всім тим з них, хто не хоче воювати за Україну? Хай будуть НЕгромадянами, якщо так вже люблять бути "внєпалітікі"... Це ж таки стосується (в другу чергу) й решти України. От є категорія людей, які вважають, що зробили достатньо -- просто зааівши в країну валюту і витративши її тут. Але чим ці люди відрізняються від звичайних іноземних туристів? Так, ми всі таких любимо. І ми, і турки, і єгиптяни... Але ж цим туристам не дають автоматично громадянство всіх тих країн, де вони тратять! Крім, хіба що, коли це "в особливо крупних розмірах", і в місцеву економі, типу купівлі нерухомості на мільйони$, а не на купівлю імпортних машинок.
Але так чи інакше -- ми вже отримали чіткий сигнал від спонсорів нашого цьогорічного ВВП. Їх, схоже, якось дивуває, що навіть не воюючи люди вже от дуже втомились від війни. І, мабуть, ККД Заходові теж не дуже побається. От якщо вони нам вже дали 20млрд$, а гарантовано закатруплених москвинів лише 20тис, то це ж виходить по 1млн$ за штуку? Чому так дорого?? Як це пояснити платникам податків у США???
Я розумію, що Захід, а особливо США, можуть хотіти помсти за ХХ, коли їм доводилось боятись довбанутих комі, й думати про бункери і ядерну зиму... Але ж нині їм дуже навряд чи щось загрожує. Всі виплодки "иліти" Московії, навіть путлєрське потомство, живуть десь на тих "загниваючих Заходах", і гроші там же, мабуть, всі 2трлн$... Туди ЯЗ точно не полетить. От тому й дивує розслабленість тилової України. Ні черги охочих зайти на місяць на фронт, ні демонстрацій біля Зеленського з вимогами негайно арештувати кремлівських агентів єрмаків... На що ж люди розраховують? Можна плювати на Захід, можна кусати руку, що годує..., але ж якщо вони навіть просто відвернуться -- то це ж буде торба.
які менеджжери, такі здобутки... їм що 1 млн що 11млн, чим більше ресурсу, тим еффективніше ...аналогічно з баблом та податками ... скільки еффективному не дай все мало.
Bobua написав:У вірменів був потік зброї із Заходу? Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...
Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується. І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік. Напад росії і білорусі на Україну
Мобілізованих потрібно навчати, витрачати гривні чи валюту, якщо на закордонних полігонах. Потім, після війни, державі доведеться щорічно витрачати багато мільярдів на соціальні пільги для учасників бойових дій. Державі такий мобілізаційний конвеєр економічно не вигідний, вона вже починає урізати зарплати силовикам, тому ніт. Самим пересічним теж далеко не завжди економічно вигідна мобілізація, бо можна втратити роботу, а потім, особливо у віці, нову не знайдеш. Пияцтво, самогубства серед демобілізованих звична справа, люди не можуть знайти себе в цивільному житті, створюють проблеми для себе і оточуючих. Тому теж ніт.
Ну, ваш посыл понятен. Как не готовься - результат был бы тот же... Не согласен в корне. Серьезная подготовка могла как минимум смягчить последствия вторжения (потеряли бы меньше территории и людей), а как максимум, в купе с умелыми дипломатическими действиями - вообще помочь избежать большой войны, сделать пуйла посговорчивее по минскому процессу отвергнутой слугами дорожной карты...
Schmit написав: Мое мнение, что к нынешним катастрофическим событиям привел прикольный выбор профнепригодных слуг для вас черная пропаганда и не по сути? Ну ок, возражайте по сути, без пети и порохоботства. Расскажите, как последние годы работают обещанные Байдену главы САП и НАБУ, сколько лярдов уже простили бене, как слуги целый год слушали предупреждения западных спецслужб о предстоящем вторжении и "готовились" встречать врага, особенно под Киевом и на Юге, как ударными темпами "производили" ракеты на простаивающих производственных линиях, как формировали оборонные танковые бригады под Киевом, закупали бронежилеты... Понимаю, что одно и то же по кругу, но если не доходит, то никак иначе.
Я же говорю что нового вы придумать не в состоянии. Что вам спустили, про то и чешите