25.07.2022 00:40.Майже 800 тисяч ВПО потребуватимуть житла, і робиться все, щоб вони мали де жити і де перезимувати. Про це заявила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у прямому ефірі Спільного телемарафону, - пише Укрінформ.«Стосовно необхідності тимчасового житла, то майже 800 тисяч громадян України втратили житло. Модульним житлом, як і рештою будівництва займається Мінрегіон, у них є програми, відповідні гроші на це. Як ви знаєте є програми разом з польським урядом, іншими урядами є вже перші модульні містечка, але їх точно недостатньо», - сказала Верещук.Вона зазначила, що бачила приклад на Чернігівщині коли люди не дуже хочуть жити в модульних містечках, бо жили у своїх приватних будівлях. Як кажуть, хочуть «хоч одну кімнатку, але у себе на городі». Але цього забезпечити поки що не вдасться.«Те, що житла цього року не буде побудовано в достатній кількості, треба вже казати. Те, що люди будуть переміщатися і опалювальний сезон буде важким, це дійсно теж правда. Але те, що ми займаємося, до прикладу, житлом, утепленням, реконструкцією, заміною котлів, робимо все, щоб люди, які перемістилися, мали де жити і де перезимувати – це теж факт», - підкреслила віцепрем'єрка.Верещук озвучила прогноз, що ще близько півмільйона людей у осінній період переміститься зі сходу на захід, що складе додаткове навантаження до тих, які вже виїхали раніше.