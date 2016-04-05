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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 08:34
Bobua написав:
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується.
І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік.
Нова зброя для нового млн -- не потрібна. Попередники ж не поїдуть з автоматами, кулеметами, гранатами й хаймарсами додому...
Особливо в країні, що й досі не спромоглась легалізувати навіть просту домашню зброю. А тирів нема вдосталь навіть і у війську...
Ви мабуть рядовий солдат, тому так і розмірковуєте. Як Ви собі уявляєте забрати з поля бою обстріляних, та на іх місце кінути всіх хто пороху не нюхав? Дійсно ротації потрібні, але це треба робити грамотно, щоб не нанести шкоди. Думаю що командування над цим розмірковує. Пока потерпіть.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 08:43
lapay написав: Bobua написав: lapay написав:
Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується.
І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік. Напад росії і білорусі на Україну
Мобілізованих потрібно навчати, витрачати гривні чи валюту, якщо на закордонних полігонах. Потім, після війни, державі доведеться щорічно витрачати багато мільярдів на соціальні пільги для учасників бойових дій. Державі такий мобілізаційний конвеєр економічно не вигідний, вона вже починає урізати зарплати силовикам, тому ніт.
Самим пересічним теж далеко не завжди економічно вигідна мобілізація, бо можна втратити роботу, а потім, особливо у віці, нову не знайдеш. Пияцтво, самогубства серед демобілізованих звична справа, люди не можуть знайти себе в цивільному житті, створюють проблеми для себе і оточуючих. Тому теж ніт.
В мене тут таке питання виникло.
Оскільки випадки відправлення особового складу без повного забезпечення та підготовки на виконання бойових задач не є виключенням, то як це буде з точки зору законності??
От, наприклад, командир віддає наказ висунутися, зайняти позиції та тримати, відбиваючи ворога, ховаючись від обстрілів.
Добре. Наказ віддав. А йому у відповідь - ні, командире, наказ злочинний, виконувати не буду. Навіть комроти може таке заявити комбату, щоб не брати на себе відповідальність за життя підлеглих (а потім у очі родичам дивитись..., да й відповідати за особовий склад).
Обгрунтовування:
1. Спочатку образно: це як віддати наказ будь-якому всл - сідай в літак та уперед виконуй завдання; або без акваланга пирнай на глибину...; або без гумових рукавичок та тощо лізь у щиток з 5000 Вольт да ще з допуском тільки до 220 В.
2. Практично: тобто коли всл не пройшов повної підготовки згідно керівних документів, не забезпечений повним! комплексом обладнання та повним комплектом оснащення -- це не що інше, як порушення ... закону. Закону про військову службу, техніки безпеки, Статутів і т.д.
Якщо підпадає під кримінальні статті, то злочин. Явні злочинні накази.
І як тут бути?
З добровольцями ще більш менш можна якось випетляти. Хоча і в цьому разі ніяка добровільність не є запобіганкою покарання за злочин, наприклад, сів у літак та ... привів до негативних наслідків.
А якщо і овсім не добровольці, то що?
Тільки уповання на військовий імунітет.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 08:50
otg написав: Bobua написав:
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується.
І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік.
Нова зброя для нового млн -- не потрібна. Попередники ж не поїдуть з автоматами, кулеметами, гранатами й хаймарсами додому...
Особливо в країні, що й досі не спромоглась легалізувати навіть просту домашню зброю. А тирів нема вдосталь навіть і у війську...
Ви мабуть рядовий солдат, тому так і розмірковуєте. Як Ви собі уявляєте забрати з поля бою обстріляних, та на іх місце кінути всіх хто пороху не нюхав? Дійсно ротації потрібні, але це треба робити грамотно, щоб не нанести шкоди. Думаю що командування над цим розмірковує. Пока потерпіть.
Дуже легко уявляю.
Нас (більшість -- люди без досвіду) саме так і кинули в кінці березня. Причому, "обстріляні" лише добу нас поконсультували і кудись звалили...
Але, все одно, всі добре тримались. Навіть в холоді, голоді, без води. А зараз все є, але вже чомусь не тримаються...
Утім, згоден, що було ще краще, якби частина обстріляних лишилась на той місяць.
А що може те командування, якщо, схоже, народ країни вже повернувся в "зону комфорту"?
І, схоже, чекатиме на щось не менше аніж пенделі від союзників...
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Додано: Пон 25 лип, 2022 08:56
otg написав: Bobua написав:
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується.
І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік.
Нова зброя для нового млн -- не потрібна. Попередники ж не поїдуть з автоматами, кулеметами, гранатами й хаймарсами додому...
Особливо в країні, що й досі не спромоглась легалізувати навіть просту домашню зброю. А тирів нема вдосталь навіть і у війську...
Ви мабуть рядовий солдат, тому так і розмірковуєте. Як Ви собі уявляєте забрати з поля бою обстріляних, та на іх місце кінути всіх хто пороху не нюхав? Дійсно ротації потрібні, але це треба робити грамотно, щоб не нанести шкоди. Думаю що командування над цим розмірковує. Пока потерпіть.
Так Bobua навіть не натякає, а прямо вказує, що "ефективність (обстріляних) на третій місяць перебування на передку падає ..., я так розумію, майже до рівня необстріляних.
Тобто набування досвіду компенсується втратою мотивації, дисципліни.
Утрировано: різниця невелика між забухавшим (або пофігичним) з досвідом та бездосвідним, але ще вмотивованим.
Другий скоріше навчиться, ніж перший зміниться.
Тому й пропонується робити ротації.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 08:56
otg написав: Schmit написав:
Мое мнение, что к нынешним катастрофическим событиям привел прикольный выбор профнепригодных слуг для вас черная пропаганда и не по сути?
Ну ок, возражайте по сути, без пети и порохоботства. Расскажите, как последние годы работают обещанные Байдену главы САП и НАБУ, сколько лярдов уже простили бене, как слуги целый год слушали предупреждения западных спецслужб о предстоящем вторжении и "готовились" встречать врага, особенно под Киевом и на Юге, как ударными темпами "производили" ракеты на простаивающих производственных линиях, как формировали оборонные танковые бригады под Киевом, закупали бронежилеты... Понимаю, что одно и то же по кругу, но если не доходит, то никак иначе.
Я же говорю что нового вы придумать не в состоянии. Что вам спустили, про то и чешите
"Ви всє парахаботи" ну от і весь ваш "конструктив" і "по суті". Очікувано.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 25 лип, 2022 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:01
lapay написав: Bobua написав: lapay написав:
quote="5460987:Bobua"]У вірменів був потік зброї із Заходу?
Ні. Не було. Вони ж вирішили дружити з москвинами, і ті, звісно ж, зрадили...[/quote
Ну і на скільки мільйонів мобілізованих нам вже прийшло цієї зброї? Ви піднімали питання відпусток для мобілізованих, важливе питання, і не треба його зводити до загальної мобілізвції. Не ефективна зброя чи вояки зроблять тільки гірше.
Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується.
І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік. Напад росії і білорусі на Україну
Мобілізованих потрібно навчати, витрачати гривні чи валюту, якщо на закордонних полігонах. Потім, після війни, державі доведеться щорічно витрачати багато мільярдів на соціальні пільги для учасників бойових дій. Державі такий мобілізаційний конвеєр економічно не вигідний, вона вже починає урізати зарплати силовикам, тому ніт.
Самим пересічним теж далеко не завжди економічно вигідна мобілізація, бо можна втратити роботу, а потім, особливо у віці, нову не знайдеш. Пияцтво, самогубства серед демобілізованих звична справа, люди не можуть знайти себе в цивільному житті, створюють проблеми для себе і оточуючих. Тому теж ніт.
Навчати за кордоном? Це скільки? 1% чи 0.1% війська?
Тут навчання -- це вистріляли 57 патронів за 3 тижні. Хіба це дорого?
Пільги? То хай скасують їх, якщо дорого...
Птрс? То я і ж натякаю, що то, найімовірніше є наслідком задовгого строку на передовій. Припускаю, що люди надто довго випадають зі звичних інфобульбашок і тому "пливуть".
І як можна втратити роботу за 2міс? Це ж просто ніби подовжена відпустка.
З 14 по 22рік я ще розумію, що більшості населення було начхати, що там робиться на Донбасі.
Але ж тепер всі під загрозою.
Як можна очікувати, що воно "саме розсмокчеться" -- от цього я не розумію...
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:09
Кину уривок своєї переписки з привату - хто в темі, той зрозуміє і, можливо, прокоментує/дасть свою пораду?
========
В мікрофонах - рішення проблеми не бачу(або я просто в тому зовсім не розуміюсь).
В якісь спец-оптиці - можливо рішення частково було б - але в нас досить обмежений кругозір неба і треба, щоб не відблискували скельця!
Хоч, той самий стінгер - має ж оптику, але ним можна наводитись лише до 45сек. І він важкуватий/громіздкий - тобто, ним вже можна наводитись, коли ВЖЕ виявлена ціль, а не ним водити по небу - шукати по звуку...(хоч, спробувати можна і поводити 20сек)
А бачу я вихід у такій техніці/зброї (можливо вона така і існує)
Що сидиш собі в кущах - виклав від себе за декілька метрів в поле якусь антену/приймач і собі спостерігаєш по радару
Тобто - появився в радіусі, наприклад 5-7км якийсь безпілотник - система/радар його засікла - натискаєш на кнопку і вилітає малесенька ракета з малесенької установки, яка як, наприклад, в стінгері летить на тепло, яке зафіксувала система/радар і все!(але в стінгері велика ракета, а то може бути і в 4-5раз менша)
Просто лише наперед домовитись з піхотою, коли вони запускають своїх безпілотників, чи по рації з ними зв'язуватись.
Але, якщо б у піхоти така була б установка/техніка, яку я вище описав - то до нас, навряд чи долітали б якісь ворожі безпілотники!
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