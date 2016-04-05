Додано: Пон 25 лип, 2022 09:09

Кину уривок своєї переписки з привату - хто в темі, той зрозуміє і, можливо, прокоментує/дасть свою пораду?========В мікрофонах - рішення проблеми не бачу(або я просто в тому зовсім не розуміюсь).В якісь спец-оптиці - можливо рішення частково було б - але в нас досить обмежений кругозір неба і треба, щоб не відблискували скельця!Хоч, той самий стінгер - має ж оптику, але ним можна наводитись лише до 45сек. І він важкуватий/громіздкий - тобто, ним вже можна наводитись, коли ВЖЕ виявлена ціль, а не ним водити по небу - шукати по звуку...(хоч, спробувати можна і поводити 20сек)А бачу я вихід у такій техніці/зброї (можливо вона така і існує)Що сидиш собі в кущах - виклав від себе за декілька метрів в поле якусь антену/приймач і собі спостерігаєш по радаруТобто - появився в радіусі, наприклад 5-7км якийсь безпілотник - система/радар його засікла - натискаєш на кнопку і вилітає малесенька ракета з малесенької установки, яка як, наприклад, в стінгері летить на тепло, яке зафіксувала система/радар і все!(але в стінгері велика ракета, а то може бути і в 4-5раз менша)Просто лише наперед домовитись з піхотою, коли вони запускають своїх безпілотників, чи по рації з ними зв'язуватись.Але, якщо б у піхоти така була б установка/техніка, яку я вище описав - то до нас, навряд чи долітали б якісь ворожі безпілотники!