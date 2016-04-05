|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:25
detroytred написав:
Так Bobua навіть не натякає, а прямо вказує, що "ефективність (обстріляних) на третій місяць перебування на передку падає ..., я так розумію, майже до рівня необстріляних.
Тобто набування досвіду компенсується втратою мотивації, дисципліни.
Утрировано: різниця невелика між забухавшим (або пофігичним) з досвідом та бездосвідним, але ще вмотивованим.
Другий скоріше навчиться, ніж перший зміниться.
Тому й пропонується робити ротації.
Але все ж таки повірте обстріляний боєць це не новобранець, навіть як що він пройшов підготовку.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2925
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:26
d44 написав:
Тема перетворилася на відвертий порохоботський гадюшник
я вчера открытым текстом писал что на момент в стране есть более важные проблемы, чем фамилия президента. Как вижу с этим далеко не все согласны.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14098
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2059 раз.
- Подякували: 2897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:33
Bobua написав:
От живуть натовпи людей у донецькій-луганській і т.п. областях. Мали вже і свого президента, і свій парламент у Києві. Але чомусь не від'єднадись тихо й мирно тоді. Натомість -- пустили біду в Україну...
у вас искаженное представление об этом процессе. Врагом рф там никто не считал, и когда пришли люди с автоматами "защищать" никто не возражал. Но и против Украины никто не возражал, даже в Крыму
. Это аполитичные люди, без своей точки зрения. Но ни то ни другое - не преступление. Просто политикой они не интересовались, их гоняли на выборы как стадо. Это пробелы в культуре, образовании, идентичности. У крымских татар с культурой и идентичностью получше, поэтому ими была заявлена чёткая позиция. Посмотрев на русский мир - многие выехали из ордло. Мелькала цифра, точно не помню, примерно половина выехала.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 25 лип, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14098
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2059 раз.
- Подякували: 2897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:36
otg написав: detroytred написав:
Так Bobua навіть не натякає, а прямо вказує, що "ефективність (обстріляних) на третій місяць перебування на передку падає ..., я так розумію, майже до рівня необстріляних.
Тобто набування досвіду компенсується втратою мотивації, дисципліни.
Утрировано: різниця невелика між забухавшим (або пофігичним) з досвідом та бездосвідним, але ще вмотивованим.
Другий скоріше навчиться, ніж перший зміниться.
Тому й пропонується робити ротації.
Але все ж таки повірте обстріляний боєць це не новобранець, навіть як що він пройшов підготовку.
Ви впустили ключове - обстріляний, але немотивований да ще й порушник...
Да ну нафіг... Може й не краще, але точно нема суттєвої різниці між з необстріляними та з пофігістами або аватарами.
Останні обидві категорії не просто забирають час, але чинять перепони командирам та негативно впливають на інших.
Якщо б вони самоізолювались (да хоча б пельки зтулили та тихенько лежали, сопіли), але ж вони качають своє командиру.
І такого обстріляного з досвідом спробуй привести до ладу ... законними засобами.
Тому незаконними.
А воно командиру треба? Брати на себе ще й беззаконня.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25331
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:44
otg написав:
Не хочется встревать, но все гораздо сложнее.
я почти весь 2013 прожил в Крыму (налаживал чужой бизнес) мимо воли слушал о чем они говорят и какое вообще отношение. Севас тот был за рф, без вариантов. Все восхищались зарплатами и пенсиями моряков ЧФ. А Евпатория была 100% проукраинская. Там много бюджетников в санаториях и лагерях, им хоть как то прививали украинскую культуру, часто проходили детские фестивали и концерты. Ялта только за бабло, полностью аполитичная. Кто с баблом зашел, того и выберут.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14098
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2059 раз.
- Подякували: 2897 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:46
detroytred написав:
Ви впустили ключове - обстріляний, але немотивований да ще й порушник...
Да ну нафіг... Може й не краще, але точно нема суттєвої різниці між з необстріляними та з пофігістами або аватарами.
Останні обидві категорії не просто забирають час, але чинять перепони командирам та негативно впливають на інших.
Якщо б вони самоізолювались (да хоча б пельки зтулили та тихенько лежали, сопіли), але ж вони качають своє командиру.
І такого обстріляного з досвідом спробуй привести до ладу ... законними засобами.
Тому незаконними.
А воно командиру треба? Брати на себе ще й беззаконня.
Не знаю де Ви черпаэте інфу, розумію десь читали, від когось чули. Я черпаю інфу від деяких командирів, тому розповідаю як є. До речі тут не треба навіть інфи. Це все описано в букварі. Дійсно на передку буває всяке с тими хто рахує себе вже "дєдом", але все ж таки... Не думайте що командири дурніше вас. Як би можливо було провести ротації, то давно провели б.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2925
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:51
otg написав: detroytred написав:
Ви впустили ключове - обстріляний, але немотивований да ще й порушник...
Да ну нафіг... Може й не краще, але точно нема суттєвої різниці між з необстріляними та з пофігістами або аватарами.
Останні обидві категорії не просто забирають час, але чинять перепони командирам та негативно впливають на інших.
Якщо б вони самоізолювались (да хоча б пельки зтулили та тихенько лежали, сопіли), але ж вони качають своє командиру.
І такого обстріляного з досвідом спробуй привести до ладу ... законними засобами.
Тому незаконними.
А воно командиру треба? Брати на себе ще й беззаконня.
Не знаю де Ви черпаэте інфу, розумію десь читали, від когось чули. Я черпаю інфу від деяких командирів, тому розповідаю як є. До речі тут не треба навіть інфи. Це все описано в букварі. Дійсно на передку буває всяке с тими хто рахує себе вже "дєдом", але все ж таки... Не думайте що командири дурніше вас. Як би можливо було провести ротації, то давно провели б.
Про те, як є, Ви нічого поки не розповіли.
Розповідав Bobua (з передка) і я (як Ви відмітили з різних своїх джерел).
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25331
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 09:56
detroytred написав:
Так Bobua навіть не натякає, а прямо вказує, що "ефективність (обстріляних) на третій місяць перебування на передку падає ..., я так розумію, майже до рівня необстріляних.
Тобто набування досвіду компенсується втратою мотивації, дисципліни.
Утрировано: різниця невелика між забухавшим (або пофігичним) з досвідом та бездосвідним, але ще вмотивованим.
Другий скоріше навчиться, ніж перший зміниться.
Тому й пропонується робити ротації.
А моя думка трохи схожа(до думки Bobua), але така:
1. Потрібно, щоб солдат ЧІТКО І ТВЕРДО ЗНАВ, що через 3міс. він піде у відпустку на 10днів, а потім знову через 3міс і т.д. до завершення війни!
2. Щоб зарплата і премія приходили ВЧАСНО, як це було раніше - а не затримувати на місяць!
А то справді - яка евективність того, чи іншого обстріляного/досвідченого солдата - якщо довкола "каламбур"?
...а потім дивуються, чому стільки:
1. - пофігістів
2. - аватарів))
3. - "дах поїхав" наполовину(або й повністю)
І чим більше часу проходить, тим більше нормальних/досвідчених/обстріляних солдат НЕХОТЯЧИ дивляться і починають приймати участь у всіх цих 3-х пунктах!!!
ДумайТЕ!(всі)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3596
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
Додано: Пон 25 лип, 2022 10:00
detroytred написав:
Про те, як є, Ви нічого поки не розповіли.
Розповідав Bobua (з передка) і я (як Ви відмітили з різних своїх джерел).
Bobua розповідав з передка як рядовий, командир на сітуацію дивиться з др. сторони. Що Ви хотіли щоб я Вам розповів? Повторю, не який командир не хоче щоб у нього забрали обстріляних, та дали тих хто пороху не нюхав.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2925
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лип, 2022 10:02
otg написав:
Але все ж таки повірте обстріляний боєць це не новобранець, навіть як що він пройшов підготовку
Обстріляний боєць - просто вже більше знає як себе поводити, щоб вижити/залишитись живим... - але щоб ефективніше працювати на полі бою - йому перешкоджає "каламбур", про який я вище написав!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 3596
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
3
4
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|99149
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|458037
|
|
|1
|3378
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|