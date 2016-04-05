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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:07
otg написав: detroytred написав:
Про те, як є, Ви нічого поки не розповіли.
Розповідав Bobua (з передка) і я (як Ви відмітили з різних своїх джерел).
Bobua розповідав з передка як рядовий, командир на сітуацію дивиться з др. сторони. Що Ви хотіли щоб я Вам розповів? Повторю, не який командир не хоче щоб у нього забрали обстріляних, та дали тих хто пороху не нюхав.
Ви знов в категорії "обстріляний" впустили характеристики -- немотивований (пофігіст, аватар або дах поїхав трохи - на своїй хвилі).
Мова про них.
Третій раз уточнювати вже не буду.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:09
otg написав:
"Вы от куда приехали -с Украины?"
это проблема самоидентификации. Типа Львовяни когда то считали Донецких или Крымчан украинцами. Их считали Донецкими. Даже до 2014. У нации не было единого лидера, который мог бы своим авторитетом сшить давно порванное одеяло.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:17
otg написав: Успіх написав:
- але щоб ефективніше працювати на полі бою - йому перешкоджає "каламбур", про який я вище написав!
Згоден, але це "наслєдіє" радянської армії. З жаллю констатую, що це було завжди. Армію дійсно треба перестроювати. Не даром Британія взялась навчати наших воїнів. та командирів. Правда поки не велика кількість. Але сьогодні треба працювати з тим що є, нікуди не дінешся.
Спадок радянської армії -- аватари, пофігісти, на своїй хвилі?
Да Ви що))
Про те, що рівень підготовки у британців та Ко набагато вищий (за рахунок кращого оснащення, ефективних методик, організації управління і т.д.), а також що їх треба запроваджувати в нас -- без заперечень.
Але знов повторюю мова не про це.
В совковій армії при всіх інших її недоліках був рядовий ... з якого командир мог ліпити все, що схоче.
Було б бажання.
В командира.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:19
vitaliian написав: otg написав:
"Вы от куда приехали -с Украины?"
это проблема самоидентификации. Типа Львовяни когда то считали Донецких или Крымчан украинцами. Их считали Донецкими. Даже до 2014. У нации не было единого лидера который мог бы своим авторитетом сшить давно порванное одеяло.
ой. та ладно. типа в америках не делят по штатам и всех дружно называют американцами.
так что называть донецкими или крымчанами это норм. даже вопрос "вы откуда - с Украины?" в курортных городах вполне норм особенно если вы говорите по русски. а вот формулировка - "как там у вас в Украине?" это действительно тревожный звоночек. и как мне грили люди жившие и работавшие в Крыму во время яныка - формулировка была именно последняя.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:20
Зачастило слово "Ингулец" сегодня. Что-то там происходит, может долгожданное наступление.
Туфта с четверга про "3000 в окружении, зеленый коридор" оказалась бла-бла
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:29
ЛАД написав:
При стрельбе единичными ракетами и имеющемся количестве HIMARS проблем с логистикой не возникало бы.
Одиничні ракети легше збити ППО. Вони дорогі. Навіть при високій ефективності: потрібна розвідка, цілеуказання і т. д. І головне - потрібні цілі: штаби, батальйонні колони на відпочинку, великі склади. По меншому бити такими ракетами - не напасешся ракет. Відповідно - це просто ще один інструмент для виконання певних вузькоспеціалізованих задач. Який зробить москалям погано, трошки перехилить чашу терезів на нашу сторону, але в принципі, нічого докорінно не змінить.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:42
detroytred написав:
Але знов повторюю мова не про це.
В совковій армії при всіх інших її недоліках був рядовий ... з якого командир мог ліпити все, що схоче.
Було б бажання.
В командира.
Якись дива трапляються. Тільки написав відповідь і тут же поста нема. Ну хай так. Просто задам питання. Ви служили в радянській армії, чи все знаєте по слухам?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:49
Успіх написав:Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС?
Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..."
Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.
Тож, треба максимально дати п#ди оркам і в стислі терміни!
Думаю, до кінця осені орки свалять з Правобережжя. Скоріш за все ще один "жест доброї волі" внаслідок ударів по комунікаціях.
Можливо буде спроба нашого наступу десь на Лівобережжі. Хз, чи успішна, чи ні. Точно буде спроба російського наступу десь на Лівобережі. Можливо, враховуючи ХАЙМАРСИ, знову на Сумщині чи Чернігівщині. Успішна чи ні - хз. Забагато невідомих.
І з високою ймовірністю - зимою буде позиційна війна. І якщо й ми, і Європа, й пуйлостан переживуть цю зиму(у всіх трох фінансово-економічні та соціальні проблеми, в нас і Європи ще й проблеми з енергоносіями) - то навесні будуть знову спроби наступу з обох боків. Думаю, до того часу ми накопичим сили, щоб наступати по справжньому, але й москалі щось накопичать.
Успіх написав:
Тобто - появився в радіусі, наприклад 5-7км якийсь безпілотник - система/радар його засікла - натискаєш на кнопку і вилітає малесенька ракета з малесенької установки, яка як, наприклад, в стінгері летить на тепло, яке зафіксувала система/радар і все!(але в стінгері велика ракета, а то може бути і в 4-5раз менша)
малесенька ракета з малесенької установки - це і є стінгер. Сильно менші(а порядок) реалізувати складно, оскільки активна ГС потребує досить певний об'єм і вагу електроніки. Трошки менші, чисто під безпілотники - можливо з часом і зявляться, хоча тут купа питань до ціни. В будь-якому разі, така ракета буде дорожча за безпілотник. Здається, зараз оптимальним засобом боротьби з безпілотниками є зенітні установки на основі крупнокаліберних кулеметів, на кшталт Гепардів(кажуть, що в серпні перші 15 приїдуть).
Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово!
це нам фігово, але не Заходу. Натомість, їм потрібні гарантії, що зброя не потрапить до рук кацапів, що їхні гроші підуть за призначенням, а не осядуть в офшорах і не підуть на передвиборчу кампанію певних осіб. Тому чим швидше вибрані вами особи будуть робити те, що треба, а не те, що їм хочеться, тим більшими і швидшими будуть поставки. Хоча все одно все й зразу не буде - гроші вони рахувати вміють, і будуть давати тільки те, що на їх думку має оптимальне співвідношення ціна/ефективність.
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