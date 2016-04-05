Додано: Пон 25 лип, 2022 10:49

Успіх написав:

Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..."



Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.



Тож, треба максимально дати п#ди оркам і в стислі терміни! Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС?Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..."Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.Тож, треба максимально дати п#ди оркам і в стислі терміни!

Успіх написав: Тобто - появився в радіусі, наприклад 5-7км якийсь безпілотник - система/радар його засікла - натискаєш на кнопку і вилітає малесенька ракета з малесенької установки, яка як, наприклад, в стінгері летить на тепло, яке зафіксувала система/радар і все!(але в стінгері велика ракета, а то може бути і в 4-5раз менша) Тобто - появився в радіусі, наприклад 5-7км якийсь безпілотник - система/радар його засікла - натискаєш на кнопку і вилітає малесенька ракета з малесенької установки, яка як, наприклад, в стінгері летить на тепло, яке зафіксувала система/радар і все!(але в стінгері велика ракета, а то може бути і в 4-5раз менша)

Успіх написав: Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово! Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово!

Думаю, до кінця осені орки свалять з Правобережжя. Скоріш за все ще один "жест доброї волі" внаслідок ударів по комунікаціях.Можливо буде спроба нашого наступу десь на Лівобережжі. Хз, чи успішна, чи ні. Точно буде спроба російського наступу десь на Лівобережі. Можливо, враховуючи ХАЙМАРСИ, знову на Сумщині чи Чернігівщині. Успішна чи ні - хз. Забагато невідомих.І з високою ймовірністю - зимою буде позиційна війна. І якщо й ми, і Європа, й пуйлостан переживуть цю зиму(у всіх трох фінансово-економічні та соціальні проблеми, в нас і Європи ще й проблеми з енергоносіями) - то навесні будуть знову спроби наступу з обох боків. Думаю, до того часу ми накопичим сили, щоб наступати по справжньому, але й москалі щось накопичать.малесенька ракета з малесенької установки - це і є стінгер. Сильно менші(а порядок) реалізувати складно, оскільки активна ГС потребує досить певний об'єм і вагу електроніки. Трошки менші, чисто під безпілотники - можливо з часом і зявляться, хоча тут купа питань до ціни. В будь-якому разі, така ракета буде дорожча за безпілотник. Здається, зараз оптимальним засобом боротьби з безпілотниками є зенітні установки на основі крупнокаліберних кулеметів, на кшталт Гепардів(кажуть, що в серпні перші 15 приїдуть).це нам фігово, але не Заходу. Натомість, їм потрібні гарантії, що зброя не потрапить до рук кацапів, що їхні гроші підуть за призначенням, а не осядуть в офшорах і не підуть на передвиборчу кампанію певних осіб. Тому чим швидше вибрані вами особи будуть робити те, що треба, а не те, що їм хочеться, тим більшими і швидшими будуть поставки. Хоча все одно все й зразу не буде - гроші вони рахувати вміють, і будуть давати тільки те, що на їх думку має оптимальне співвідношення ціна/ефективність.