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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:49
Успіх написав:Ваша думка - якщо все отак затягнеться до кінця осені (коли вже пропаде "зеленка") - війна перейде в колишнє АТО/ОСС?
Бо ж самі знаєте, що "в сучасному світі БПЛА/дронів..."
Бо я думаю, що дамо п#ди оркам по максимуму в найближчі 3міс, а вже потім, що не встигнемо добити до кінця осені - перейде в формат АТО/ОСС.
Тож, треба максимально дати п#ди оркам і в стислі терміни!
Думаю, до кінця осені орки свалять з Правобережжя. Скоріш за все ще один "жест доброї волі" внаслідок ударів по комунікаціях.
Можливо буде спроба нашого наступу десь на Лівобережжі. Хз, чи успішна, чи ні. Точно буде спроба російського наступу десь на Лівобережі. Можливо, враховуючи ХАЙМАРСИ, знову на Сумщині чи Чернігівщині. Успішна чи ні - хз. Забагато невідомих.
І з високою ймовірністю - зимою буде позиційна війна. І якщо й ми, і Європа, й пуйлостан переживуть цю зиму(у всіх трох фінансово-економічні та соціальні проблеми, в нас і Європи ще й проблеми з енергоносіями) - то навесні будуть знову спроби наступу з обох боків. Думаю, до того часу ми накопичим сили, щоб наступати по справжньому, але й москалі щось накопичать.
Успіх написав:
Тобто - появився в радіусі, наприклад 5-7км якийсь безпілотник - система/радар його засікла - натискаєш на кнопку і вилітає малесенька ракета з малесенької установки, яка як, наприклад, в стінгері летить на тепло, яке зафіксувала система/радар і все!(але в стінгері велика ракета, а то може бути і в 4-5раз менша)
малесенька ракета з малесенької установки - це і є стінгер. Сильно менші(а порядок) реалізувати складно, оскільки активна ГС потребує досить певний об'єм і вагу електроніки. Трошки менші, чисто під безпілотники - можливо з часом і зявляться, хоча тут купа питань до ціни. В будь-якому разі, така ракета буде дорожча за безпілотник. Здається, зараз оптимальним засобом боротьби з безпілотниками є зенітні установки на основі крупнокаліберних кулеметів, на кшталт Гепардів(кажуть, що в серпні перші 15 приїдуть).
Успіх написав:
Це, мабуть, до вас не доходить - якщо будуть БУДЬ-ЯКІ "допоки"(а в моїх очах це ТОРМОЗіння "колективного Заходу") ще хоч найближчі 2-3міс - то ВСІМ буде куйово!
це нам фігово, але не Заходу. Натомість, їм потрібні гарантії, що зброя не потрапить до рук кацапів, що їхні гроші підуть за призначенням, а не осядуть в офшорах і не підуть на передвиборчу кампанію певних осіб. Тому чим швидше вибрані вами особи будуть робити те, що треба, а не те, що їм хочеться, тим більшими і швидшими будуть поставки. Хоча все одно все й зразу не буде - гроші вони рахувати вміють, і будуть давати тільки те, що на їх думку має оптимальне співвідношення ціна/ефективність.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 25 лип, 2022 10:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:55
sashaqbl написав:
Тому чим швидше вибрані вами особи будуть робити те, що треба, а не те, що їм хочеться, тим більшими і швидшими будуть поставки.
А Ви знаєте що робити треба? Ще ні від одного порохобота не чув слушної думки що робити треба. Чув єдине, чорну антипропаганду проти влади. Хоча не знаю, може Ви не з їх стану.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:58
Успіх і ще одне. Радар трохи стрьомна штука, оскільки є джерелом випромінювання, відповідно пеленгується і є ракети з ГС на радари.
В цьому плані прикольнішими є передані британцями Stormer HVM, які обладнані станцією оптичного спостереження, яка є повністю пасивною. Але на озброєні в них ті самі дорожезні ракети Starstreak або marlin
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:00
Британська розвідка повідомляє, що російське командування наразі стоїть перед дилемою: посилити оборону в Херсонській області чи посилити наступ на Донбасі. Розвідка зазначає, що у росіян серйозні проблеми з технікою через втрати на війні.
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vitaliian
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:01
ЛАД написав:
1. Вы уверены, что в Генштабе таких планов не было?
Думаю, были. Уж как они реализовались, другой вопрос.
И это функция в первую очередь именно Генштаба, а не президента.
Кстати, Вы предполагаете, что у Союза не было планов по организации обороны? Тем не менее, откатились до самой Москвы, а в 42 до Волги.
Ви не розумієте що таке "план оборони". Почитайте що це таке на дозвіллі.
Так, в СРСР в 41 не було плану оборони, а був план нападу, знову ж таки почитайте того ж Суворова.
А в 42 вже план був(я так думаю), але не вистачало засобів і можливостей для його реалізації.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Пон 25 лип, 2022 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:12
Стрим идёт сейчас. Начался недавно, можно немного отмотать до начала
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:13
vitaliian написав:
Британська розвідка повідомляє, що російське командування наразі стоїть перед дилемою: посилити оборону в Херсонській області чи посилити наступ на Донбасі. Розвідка зазначає, що у росіян серйозні проблеми з технікою через втрати на війні.
@babel
Звичайно, що у кацапів проблеми з людьми і технікою. До речі, Стрєлков каже, що з мясок куди гірше, ніж з технікою. З самого початку війни. Але це аж ніяк не означає, що завтра наступить перелом, чи раптово щось зміниться.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:17
juristkostya написав: vitaliian написав: Wisznia2021 написав:
А є сенс це обговорювати? Якщо ви рахуєте, що треба щось виправляти, то можете діяти хоча б " на місцях"- втілювати в життя свої власні гарні ідеї і використовувати власний гарний досвід, типу, в теробороні.
вы прямо мысли мои читаете. Лень было писать такую банальщину...
вообще, попытка продолжать игнорировать проблему очень ожидаемо вытекает из инфантильного выбора в 19-м году.
Вот вы лично знаете хоть одного умного человека, который анализировал бы свои ошибки? Все великие люди стали великими путем многократного наступания на те же грабли, это общеизвестный факт
Це напевно правда.
Ось недавно дивився серію док. фільмів про Наполеона. І мене вразила тотальна неприязнь Наполеона до якихось угод/поступок. Все рішав війною. "Краще війна ніж поступки в чомусь" - так він говорив. В кінці кінців довоювався що програв, бо довкола були одні вороги, а союзників - нуль. Хоча тактик він був геніальний.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:17
sashaqbl написав: vitaliian написав:
Британська розвідка повідомляє, що російське командування наразі стоїть перед дилемою: посилити оборону в Херсонській області чи посилити наступ на Донбасі. Розвідка зазначає, що у росіян серйозні проблеми з технікою через втрати на війні.
@babel
Звичайно, що у кацапів проблеми з людьми і технікою. До речі, Стрєлков каже, що з мясок куди гірше, ніж з технікою. З самого початку війни. Але це аж ніяк не означає, що завтра наступить перелом, чи раптово щось зміниться.
Гіркін це Арестович навпаки
треба фільтрувати їх базар (або як кажуть ділити на 10)
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:23
prodigy написав:
Гіркін це Арестович навпаки
Я не згоден. Гіркін - це російський пропагандон для "думаючих" кацапів. А щоб йому вірили, він стараєтсья говорити правду там, де це можна перевірити. Тому, як на мене, є сенс довіряти йому в тій частині, коли він каже про обстановку на фронті чи в певних підрозділах росармії.
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