ФСБ сообщила о попытке Украины угнать российские боевые самолеты Спецслужбы НАТО и Украины предлагали российским военным пилотам деньги и гражданство одной из европейских стран для перелета на аэродромы ВСУ. В ФСБ заявили, что попытка угона самолетов пресечена, причастные установлены.
Странно о вознаграждении за технику было объявлено в начале войны, а орки об этом узнали только теперь.
Востаннє редагувалось otg в Пон 25 лип, 2022 11:28, всього редагувалось 1 раз.
Я не згоден. Гіркін - це російський пропагандон для "думаючих" кацапів. А щоб йому вірили, він стараєтсья говорити правду там, де це можна перевірити. Тому, як на мене, є сенс довіряти йому в тій частині, коли він каже про обстановку на фронті чи в певних підрозділах росармії.
Польша аннексировала ЗУ? Гиркин идиот который прикидывается экспертом. Поскольку на рф почти все медийные люди - идиоты, Гиркин на их фоне ничем не выделяется.
sashaqbl написав:До речі, Стрєлков каже, що з мясок куди гірше, ніж з технікою. З самого початку війни. Але це аж ніяк не означає, що завтра наступить перелом, чи раптово щось зміниться.
Это спецоперация фсб вкидывать дезу что у орков не осталось людей. Чтобы враг расслабился. Ранее вкидывали что калибры закончились. Арестович помню активно продвигал эту тему, наверное подписан на Гиркина. Они чудесно копируют друг друга.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 лип, 2022 11:32, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian написав:Не знаю, для меня уже очевиден. Идти вперед они больше не могут. Назад если пойдут, то оставляя новые Бучи. Русня всеми силами будут пытаться заморозить конфликт. На каких границах и к какой дате не подскажу, но в большие походы (на обл.центры) не верю. Что то мелкое могут ещё взять. Заморозка не лучший, но наиболее вероятный сценарий. Судя по попыткам договориться по зерну, будут попытки договориться и по заморозке. Это ветки одного дерева.
andrijk777 написав:Заморозка - це 100% програш України.
это сценарий наиболее приемлем для рф и Запада. В случае поражения рф там могут начаться локальные конфликты, чреватые срывом поставок нефти/газа и незаконным оборотом (применением?) яо. Что для Запада ещё большие риски, чем заморозка конфликта. Поэтому поставки оружия тесно связаны с эскалацией. При деэскалации вероятно, поставки уменьшатся (вплоть до их прекращения).
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 3 разів.
это проблема самоидентификации. Типа Львовяни когда то считали Донецких или Крымчан украинцами. Их считали Донецкими. Даже до 2014. У нации не было единого лидера, который мог бы своим авторитетом сшить давно порванное одеяло.
І не могло його бути. Нажаль Львів і Донецьк були дуже різними. Це "полікувати" міг тільки час.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 25 лип, 2022 11:41, всього редагувалось 1 раз.
Howl написав:Відпускати службового у відпуску чи ні, вирішують його командири. Але на результат командирів можуть упливати й стан ескалації бойових дій у регіоні, в якому службовець безпосередньо несе свою службу.
Ще є така проблема, що йдуть у відпустку і залишаються, роблять всякі справки тощо. У нас так позалишалися такі що і не подумав би за них, добровольці, адекватні.
andrijk777 написав:Заморозка - це 100% програш України.
это сценарий наиболее приемлем для рф и Запада. В случае поражения рф там могут начаться локальные конфликты, чреватые срывом поставок нефти/газа и незаконным оборотом (применением?) яо. Что для Запада ещё большие риски, чем заморозка конфликта. Поэтому поставки оружия тесно связаны с эскалацией. При деэскалации вероятно, поставки уменьшатся (вплоть до их прекращения).
Неправда. Для США цей варіант поганий тому що РФ(ворог США) підсилиться. А Україна(союзник США) ослабне. Не узагальнюйте увесь Захід. "случае поражения рф" - поразка РФ в принципі неможлива.
andrijk777 написав:"случае поражения рф" - поразка РФ в принципі неможлива.
Возможность проигрыша в войне и последующий крах режима уже всерьёз обсуждают и в Администрации президента РФ, причём понимание безысходности ситуации в АП даже выше чем у силовиков и военных. https://t.me/generalsvr/976
сами русские думают что поражение возможно, а украинцы что "невозможно в принципе". Забавно.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 лип, 2022 11:50, всього редагувалось 1 раз.