Чем менее выразительно идут дела с денацификацией и демилитаризацией, тем выше становится вероятность того, что ближе к осени Кремлю нужно будет искать очередную рукотворную катастрофу, чтобы отвлечь внимание от грандиозных побед на западных границах, а возможно, даже прикрыть ею последствия этих побед. Милитари-угар неизбежно спадает, а вот текущие проблемы начинают беспокоить людей всё серьёзнее.Так как решения этих проблем у режима нет и не будет, то единственный вариант, который он может предложить — это какую-нибудь новую напасть.Если бы не-война прошла в формате блиц-крига (не обязательно победоносной, но обязательно короткой), оставались бы ресурсы на еще одну военную авантюру. Где угодно — в Приднестровье, Прибалтике или пошли бы освобождать исконные русские земли в северном Казахстане. Сюжет неважен. Но увы — никакого блица не случилось, напротив. Теперь вообще непонятно, когда это все закончится. И главное — как.Поэтому новая беда — это, в общем-то, решение. И я бы не сбрасывал со счетов новую серию ковидной истории или ту же обезьянью оспу, несмотря на всю карикатурность этой новой угрозы. ВОЗ плохого не посоветует, а Гебрейесус уже дал рекомендации не затягивать, и перезапускать пандемические террор, не обращая внимания на очевидную лживость новой угрозы.Я уже писал, что режим крайне ограничен в наборе катастроф. «Переключение» возможно лишь между внешней агрессией и внутренним террором. К созидательной деятельности он уже непригоден, так как утрачено управление любой проектной деятельностью. Остается только деструктивная, так как она в плане управления гораздо проще и примитивнее. В случае провала внешней агрессии она неизбежно будет трансформироваться во внутренний террор. Теоретически это может быть охота на врагов народа, избиение части правящей клики под вывеской борьбы с коррупцией, но и эпидемический сюжет я бы не сбрасывал со счетов.В любом случае решение о переходе к новому сценарию придется принимать в уже достаточно обозримом будущем, а если дела на колчаковских фронтах пойдут совсем неважно, то переходить придется в пожарном порядке.