vitaliian написав:Польша аннексировала ЗУ? Гиркин идиот который прикидывается экспертом. Поскольку на рф почти все медийные люди - идиоты, Гиркин на их фоне ничем не выделяется.
Я ж про це й пишу. Гіркін - це пропаганда для "думаючих росіян". Він +/- обєктивно розповідає інфу про стан на фронті і в російських підрозділах. І під це гонить свою пропаганду про "войну с нато"і потребу повної мобілізації. Якщо це деза росіян, то чо тоді наші ІПСО(так звані "перехоплення СБУ") містять ту ж інформацію про брак людей. Та й ЗМІ з посиланням на західні розвідки те ж саме писали раніше. Брак людей, брак техніка і т. д. - це обєктивна реальність. Але не треба вважати, що через це війна вже завтра закінчиться. Того, що є, вистачить ще на роки. + вони щось таки роблять, щоб вирішити свої проблеми.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 25 лип, 2022 11:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Это спецоперация фсб вкидывать дезу что у орков не осталось людей. Чтобы враг расслабился. Ранее вкидывали что калибры закончились. Арестович помню активно продвигал эту тему, наверное подписан на Гиркина. Они чудесно копируют друг друга.
Проблеми з мотивованими людьми у них є, власне як і у нас. Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.
andrijk777 написав:"случае поражения рф" - поразка РФ в принципі неможлива.
Возможность проигрыша в войне и последующий крах режима уже всерьёз обсуждают и в Администрации президента РФ, причём понимание безысходности ситуации в АП даже выше чем у силовиков и военных. https://t.me/generalsvr/976
сами русские думают что поражение возможно, а украинцы что "невозможно в принципе". Забавно.
Різні люди по різному розуміють значення слова "поразка". В воєнному значенні("втрата територій") поразка нереальна.
unicdima написав:Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.
выше уже писали, это война технологий, а не мяса. В войне они продвигаются ровно на глубину своих технологий. Но Гиркин об этом молчит, признавать свою технологическую отсталость - жёсткое табу. Они ж гордятся своей армией с 2-3х лет.
Bobua написав:Вояки на фронті ефективні перший місяць. Далі -- ситуація погіршується. І я ж не писав, що потрібне ВІЙСЬКО НА 11МЛН людей одночасно. Ні. Той же один млн як і нині, але на 2міс (3 -- для стійких; більше -- для такого існує контракт...) А далі -- наступний млн. Нових. І так увесь рік. Напад росії і білорусі на Україну
Мобілізованих потрібно навчати, витрачати гривні чи валюту, якщо на закордонних полігонах. Потім, після війни, державі доведеться щорічно витрачати багато мільярдів на соціальні пільги для учасників бойових дій. Державі такий мобілізаційний конвеєр економічно не вигідний, вона вже починає урізати зарплати силовикам, тому ніт. Самим пересічним теж далеко не завжди економічно вигідна мобілізація, бо можна втратити роботу, а потім, особливо у віці, нову не знайдеш. Пияцтво, самогубства серед демобілізованих звична справа, люди не можуть знайти себе в цивільному житті, створюють проблеми для себе і оточуючих. Тому теж ніт.
В мене тут таке питання виникло. Оскільки випадки відправлення особового складу без повного забезпечення та підготовки на виконання бойових задач не є виключенням, то як це буде з точки зору законності?? \\\
А с точки зренния законности тут вообще полное шапито -- где-то с месяц тому -- тихонечько протащили Закон о том, что приказы в суде теперь нельзя обжаловать
vitaliian написав:Не знаю, для меня уже очевиден. Идти вперед они больше не могут. Назад если пойдут, то оставляя новые Бучи. Русня всеми силами будут пытаться заморозить конфликт. На каких границах и к какой дате не подскажу, но в большие походы (на обл.центры) не верю. Что то мелкое могут ещё взять. Заморозка не лучший, но наиболее вероятный сценарий. Судя по попыткам договориться по зерну, будут попытки договориться и по заморозке. Это ветки одного дерева.
Заморозка - це 100% програш України.
А давайте уточним про "проигрыш"? -- он для кого "проигрыш" -- властей Украины или народа Украины?..
Втрата росією територій реальна тільки внаслідок внутрішніх конфліктів у Росії. Якщо Україна спробує окупувати щось - то це привід до застосування ЯЗ. Не кажучи вже про те, що цього не зрозуміє ні захід, ні значна частина українців. От мені цікаво, для Вас особисто повернення на позиції 23 лютого - це перемога чи поразка? А повернення на кордони 13го року?
Чем менее выразительно идут дела с денацификацией и демилитаризацией, тем выше становится вероятность того, что ближе к осени Кремлю нужно будет искать очередную рукотворную катастрофу, чтобы отвлечь внимание от грандиозных побед на западных границах, а возможно, даже прикрыть ею последствия этих побед. Милитари-угар неизбежно спадает, а вот текущие проблемы начинают беспокоить людей всё серьёзнее.
Так как решения этих проблем у режима нет и не будет, то единственный вариант, который он может предложить — это какую-нибудь новую напасть.
Если бы не-война прошла в формате блиц-крига (не обязательно победоносной, но обязательно короткой), оставались бы ресурсы на еще одну военную авантюру. Где угодно — в Приднестровье, Прибалтике или пошли бы освобождать исконные русские земли в северном Казахстане. Сюжет неважен. Но увы — никакого блица не случилось, напротив. Теперь вообще непонятно, когда это все закончится. И главное — как.
Поэтому новая беда — это, в общем-то, решение. И я бы не сбрасывал со счетов новую серию ковидной истории или ту же обезьянью оспу, несмотря на всю карикатурность этой новой угрозы. ВОЗ плохого не посоветует, а Гебрейесус уже дал рекомендации не затягивать, и перезапускать пандемические террор, не обращая внимания на очевидную лживость новой угрозы.
Я уже писал, что режим крайне ограничен в наборе катастроф. «Переключение» возможно лишь между внешней агрессией и внутренним террором. К созидательной деятельности он уже непригоден, так как утрачено управление любой проектной деятельностью. Остается только деструктивная, так как она в плане управления гораздо проще и примитивнее. В случае провала внешней агрессии она неизбежно будет трансформироваться во внутренний террор. Теоретически это может быть охота на врагов народа, избиение части правящей клики под вывеской борьбы с коррупцией, но и эпидемический сюжет я бы не сбрасывал со счетов.
В любом случае решение о переходе к новому сценарию придется принимать в уже достаточно обозримом будущем, а если дела на колчаковских фронтах пойдут совсем неважно, то переходить придется в пожарном порядке. https://t.me/anatoly_nesmiyan/3889