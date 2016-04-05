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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17831784178517861787>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:17

Сегодня на РФ урожай упаднических настроений

Чем менее выразительно идут дела с денацификацией и демилитаризацией, тем выше становится вероятность того, что ближе к осени Кремлю нужно будет искать очередную рукотворную катастрофу, чтобы отвлечь внимание от грандиозных побед на западных границах, а возможно, даже прикрыть ею последствия этих побед. Милитари-угар неизбежно спадает, а вот текущие проблемы начинают беспокоить людей всё серьёзнее.

Так как решения этих проблем у режима нет и не будет, то единственный вариант, который он может предложить — это какую-нибудь новую напасть.

Если бы не-война прошла в формате блиц-крига (не обязательно победоносной, но обязательно короткой), оставались бы ресурсы на еще одну военную авантюру. Где угодно — в Приднестровье, Прибалтике или пошли бы освобождать исконные русские земли в северном Казахстане. Сюжет неважен. Но увы — никакого блица не случилось, напротив. Теперь вообще непонятно, когда это все закончится. И главное — как.

Поэтому новая беда — это, в общем-то, решение. И я бы не сбрасывал со счетов новую серию ковидной истории или ту же обезьянью оспу, несмотря на всю карикатурность этой новой угрозы. ВОЗ плохого не посоветует, а Гебрейесус уже дал рекомендации не затягивать, и перезапускать пандемические террор, не обращая внимания на очевидную лживость новой угрозы.

Я уже писал, что режим крайне ограничен в наборе катастроф. «Переключение» возможно лишь между внешней агрессией и внутренним террором. К созидательной деятельности он уже непригоден, так как утрачено управление любой проектной деятельностью. Остается только деструктивная, так как она в плане управления гораздо проще и примитивнее. В случае провала внешней агрессии она неизбежно будет трансформироваться во внутренний террор. Теоретически это может быть охота на врагов народа, избиение части правящей клики под вывеской борьбы с коррупцией, но и эпидемический сюжет я бы не сбрасывал со счетов.

В любом случае решение о переходе к новому сценарию придется принимать в уже достаточно обозримом будущем, а если дела на колчаковских фронтах пойдут совсем неважно, то переходить придется в пожарном порядке.
https://t.me/anatoly_nesmiyan/3889
химеры настоящее психологическое оружие.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:27

  otg написав:
  detroytred написав:
Але знов повторюю мова не про це.
В совковій армії при всіх інших її недоліках був рядовий ... з якого командир мог ліпити все, що схоче.
Було б бажання.
В командира.
Якись дива трапляються. Тільки написав відповідь і тут же поста нема. Ну хай так. Просто задам питання. Ви служили в радянській армії, чи все знаєте по слухам?

Да, служив.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:32

  sashaqbl написав:От мені цікаво, для Вас особисто повернення на позиції 23 лютого - це перемога чи поразка? А повернення на кордони 13го року?

Що означає "повернення на позиції"?
1.Якщо це міжнародна угода про визнання нових кордонів держав України і РФ, то:
на 23 лютого - це поразка.
на 13 рік - це перемога.
2.Якщо це лінія фронту то:
повернення на 23 лютого звичайно перемога.
3.Якщо це "заморозка", тобто угода, то все залежить від умов угоди.
4.Якщо угода без умов, то дивись п.2.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:33

  otg написав:
  detroytred написав:Про те, як є, Ви нічого поки не розповіли.
Розповідав Bobua (з передка) і я (як Ви відмітили з різних своїх джерел).
Bobua розповідав з передка як рядовий, командир на сітуацію дивиться з др. сторони. Що Ви хотіли щоб я Вам розповів? Повторю, не який командир не хоче щоб у нього забрали обстріляних, та дали тих хто пороху не нюхав.

Гм. Дивно. А наші чомусь раділи, коли відбулась часткова ротація.
Може тому, що їм було важко з тими "ротованими"?
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:34

  andrijk777 написав:3.Якщо це "заморозка", тобто угода, то все залежить від умов угоди.
"заморозка" на позициях 23.02 или на границах 13го года невозможна. Это будет уже не заморозка, а больше "капитуляция" рф с другими правовыми последствиями.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:42

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:3.Якщо це "заморозка", тобто угода, то все залежить від умов угоди.
"заморозка" на позициях 23.02 или на границах 13го года невозможна. Это будет уже не заморозка, а больше "капитуляция" рф с другими правовыми последствиями.

Тобто в Афганістані була "капітуляція" СРСР. Дякую. Не знав. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:42

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:В воєнному значенні("втрата територій") поразка нереальна.

Втрата росією територій реальна тільки внаслідок внутрішніх конфліктів у Росії.
Якщо Україна спробує окупувати щось - то це привід до застосування ЯЗ. Не кажучи вже про те, що цього не зрозуміє ні захід, ні значна частина українців.
От мені цікаво, для Вас особисто повернення на позиції 23 лютого - це перемога чи поразка? А повернення на кордони 13го року?

Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають. Путін готувався до цієї війни більше 10 років. Фактично він виконав значну частину плану. Але судячи з усього, буде спроба останнього генерального удару, щоб захопити Миколаїв на Одесу і остаточно переконатися, що за сьогоднішніми силами - кількістю війська та його озброєння, це вже малореально. Але ця спроба буде, щоб потім не виникало історичних закидів, щому "Путін розвернув війська", а було записано "захопили усе, що вдалося".
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:51

  vitaliian написав:
  Bobua написав:От живуть натовпи людей у донецькій-луганській і т.п. областях. Мали вже і свого президента, і свій парламент у Києві. Але чомусь не від'єднадись тихо й мирно тоді. Натомість -- пустили біду в Україну...
у вас искаженное представление об этом процессе. Врагом рф там никто не считал, и когда пришли люди с автоматами "защищать" никто не возражал. Но и против Украины никто не возражал, даже в Крыму. Это аполитичные люди, без своей точки зрения. Но ни то ни другое - не преступление. Просто политикой они не интересовались, их гоняли на выборы как стадо. Это пробелы в культуре, образовании, идентичности. У крымских татар с культурой и идентичностью получше, поэтому ими была заявлена чёткая позиция. Посмотрев на русский мир - многие выехали из ордло. Мелькала цифра, точно не помню, примерно половина выехала.


Якщо вони аполітичні -- для чого їм паспорт громадянина?
Паспорт НЕгромадянина має більше вигод для них. Служба у війську не передбачена, мабуть, для НЕгромадян.

Бо де логіка?
Як голосувати (за гречку?) -- то вони громадяни.
А як воювати -- то вони вже "аполітичні"...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:54

  andrijk777 написав:Тобто в Афганістані була "капітуляція" СРСР. Дякую. Не знав.
позорная капитуляция.
  Bobua написав:Якщо вони аполітичні -- для чого їм паспорт громадянина?
Паспорт НЕгромадянина має більше вигод для них. Служба у війську не передбачена, мабуть, для НЕгромадян.
это технически хорошая идея , но реализовать её невозможно. Во время войны миллионы будут становиться негражданами, а в мирное время опять возвращаться в гражданство. Если убрать элемент добровольности то получит дискриминацию, которую ни один институт демократии не одобрит. Скорее нужны мирные контрактники, которые 1-2 р в год будут проходить учения, в мирное время работать на своих работах, а когда война менять профессию на военного. За каждым должен быть "гарантийный" накопительный депозит типа "пенсионного" фонда, если человек дезертировал этот фонд - аннулируется.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 лип, 2022 13:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:57

  vitaliian написав:
  unicdima написав:Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.
выше уже писали, это война технологий, а не мяса. В войне они продвигаются ровно на глубину своих технологий. Но Гиркин об этом молчит, признавать свою технологическую отсталость - жёсткое табу. Они ж гордятся своей армией с 2-3х лет.

Нема там ніякої технологічної відсталості перед нами, у нас є певні зразки зброї кращі за їхні і у них є деякі кращі за наші. Ті ж калібри-іскандери спокійно виконують задачі хімарсів. Основна їх проблема це відсутність достатньої кількості підготованого та мотивованого особового складу. Маючи такі арсенали вони могли б мати значно більші успіхи.
І не думайте, що на полі бою піхота нічого не рішає )))
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