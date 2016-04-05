unicdima написав:Ще є така проблема, що йдуть у відпустку і залишаються, роблять всякі справки тощо. У нас так позалишалися такі що і не подумав би за них, добровольці, адекватні.
О, а я щось соромився про це написати)) - бо в нас теж так роблять... І, я б ще на цю тему написав, але... - надіюсь теж на відпустку через місяць-два, тому мовчу(але потім - напишу )
unicdima написав:Проблеми з мотивованими людьми у них є, власне як і у нас. Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.
Ану циц! Не підказуйте ворогу...
А то я вже тут теж минулого разу розказував казочку про "рибаків на озері")) Думав, що вже цього разу приїду - рибаків побільшає, дамо рибі пі#... ой, наловимо її багато)) А то приїзджаю... - пляяяя, а рибаків нікуя не збільшилось... - ще й в деякі дні, то ще менше, ніж було...
А хлопці далі жартують - "То ми маємо наступати, чи орки?"
Стільки місяців!!! Карл!!! "щодня приходить техніка/зброя з Заходу" - а на озері ловлять рибу два з половиною рибаки)) на півтора старих спінінги І сміх, і гріх!
Zebra написав:Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають.
Сувора реальність. Деякі стратеги тут цього не розуміють або вдають, що не розуміють, вже віртуально в Крим заходять.
Zebra написав:Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають. Путін готувався до цієї війни більше 10 років. Фактично він виконав значну частину плану. Але судячи з усього, буде спроба останнього генерального удару, щоб захопити Миколаїв на Одесу і остаточно переконатися, що за сьогоднішніми силами - кількістю війська та його озброєння, це вже малореально. Але ця спроба буде, щоб потім не виникало історичних закидів, щому "Путін розвернув війська", а було записано "захопили усе, що вдалося".
З одного боку вірно, з іншого не дуже. По-перше, смерть пу або переворот кардинально змінять ситуацію, це я писав ще на початку війни. Шанси є і великі. Путін вже дуже не молодий. По-друге, США(і іншим) не вигідний такий розвиток подій. Виходить будь-яка держава світу тепер може просто почати війну, захопити територію і їй нічого за це не буде. По-третє, ситуація міняється дуже динамічно. Сьогодні це виглядає як істина, а завтра вже все по іншому. Ось могли б ви пів року тому подумати що пу буде їхати в Іран і просити зброю!!! Я б думаю з цього б ржали в голос. Сьогодні це реальність.
detroytred написав:В мене тут таке питання виникло. Оскільки випадки відправлення особового складу без повного забезпечення та підготовки на виконання бойових задач не є виключенням, то як це буде з точки зору законності?? \\\
А с точки зренния законности тут вообще полное шапито -- где-то с месяц тому -- тихонечько протащили Закон о том, что приказы в суде теперь нельзя обжаловать
Дякую, не знав. *Закон вносить зміни до ч. 3 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у вигляді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці. Змінами доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як «зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці».* https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-ukra ... 55315.html Я так розумію це стосовно звернення до суду.
Точно тоді дивна ситуація виникає: наприклад, є наявно злочинний наказ. Закон прямо дозволяє (не забороняє!) його не виконувати. А потім що?
При цьому: 1. Явно злочинним слід вважати наказ, злочинний характер якого очевидний, зрозумілий як для того, хто його віддає, так і для того, кому він адресований, а також для інших осіб. Тобто злочинність такого наказу повинна бути очевидною і не викликати сумнівів. https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna- ... 51892.html
2. 2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Тобто просто незаконний наказ треба виконувати? Бо в Статуті внутрішньої служби чітко визначено, що підлеглий зобов'язаний виконувати накази начальника (до того ж беззастережно! виконувати), окрім "випадків віддання явно злочинного наказу". Явно! Злочинного!
Zebra написав:Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають. Путін готувався до цієї війни більше 10 років. Фактично він виконав значну частину плану. Але судячи з усього, буде спроба останнього генерального удару, щоб захопити Миколаїв на Одесу і остаточно переконатися, що за сьогоднішніми силами - кількістю війська та його озброєння, це вже малореально. Але ця спроба буде, щоб потім не виникало історичних закидів, щому "Путін розвернув війська", а було записано "захопили усе, що вдалося".
З одного боку вірно, з іншого не дуже. По-перше, смерть пу або переворот кардинально змінять ситуацію, це я писав ще на початку війни. Шанси є і великі. Путін вже дуже не молодий. По-друге, США(і іншим) не вигідний такий розвиток подій. Виходить будь-яка держава світу тепер може просто почати війну, захопити територію і їй нічого за це не буде. По-третє, ситуація міняється дуже динамічно. Сьогодні це виглядає як істина, а завтра вже все по іншому. Ось могли б ви пів року тому подумати що пу буде їхати в Іран і просити зброю!!! Я б думаю з цього б ржали в голос. Сьогодні це реальність.