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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1784178517861787>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:58

Все б було весело, якби не було так сумно...

  unicdima написав:Ще є така проблема, що йдуть у відпустку і залишаються, роблять всякі справки тощо.
У нас так позалишалися такі що і не подумав би за них, добровольці, адекватні.

О, а я щось соромився про це написати)) - бо в нас теж так роблять...
І, я б ще на цю тему написав, але... - надіюсь теж на відпустку через місяць-два, тому мовчу(але потім - напишу ;) )
  unicdima написав:Проблеми з мотивованими людьми у них є, власне як і у нас.
Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.

Ану циц! :mrgreen:
Не підказуйте ворогу...

А то я вже тут теж минулого разу розказував казочку про "рибаків на озері"))
Думав, що вже цього разу приїду - рибаків побільшає, дамо рибі пі#... ой, наловимо її багато))
А то приїзджаю... - пляяяя, а рибаків нікуя не збільшилось... - ще й в деякі дні, то ще менше, ніж було... :mrgreen:

А хлопці далі жартують - "То ми маємо наступати, чи орки?" :mrgreen:

Стільки місяців!!! Карл!!! "щодня приходить техніка/зброя з Заходу" - а на озері ловлять рибу два з половиною рибаки)) на півтора старих спінінги :mrgreen:
І сміх, і гріх!
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:59

  Успіх написав:Стільки місяців!!! Карл!!! "щодня приходить техніка/зброя з Заходу" - а на озері ловлять рибу два з половиною рибаки)) на півтора старих спінінги
І сміх, і гріх!

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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:02

  unicdima написав:Нема там ніякої технологічної відсталості перед нами, у
перед нами нет, а перед США есть. Поэтому (в большей мере) ситуация на фронте зависит от западного оружия. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/bez-zakhidnoj ... pert-.html
  unicdima написав:І не думайте, що на полі бою піхота нічого не рішає ))
и много она нарешала за 5 месяцев? Юг взяли без боя. На востоке наши позиции двигает в тыл арта противника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 лип, 2022 13:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:04

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Тобто в Афганістані була "капітуляція" СРСР. Дякую. Не знав.
позорная капитуляция.

Це ваша особиста інтерпретація, більше схожа на емоцію.
Почитайте значення слова "капітуляція".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:06

  Zebra написав:Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають.

Сувора реальність. Деякі стратеги тут цього не розуміють або вдають, що не розуміють, вже віртуально в Крим заходять.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:08

  Bobua написав:..........
Але чомусь не від'єднадись тихо й мирно тоді. Натомість -- пустили біду в Україну

А им кто-то дал від'єднатися? С этого всё и началось.
А нині ще одна халепка -- чомусь не видно їх на війні. Хіба що -- не того боку де треба...
Але й силою їх тягнути на фронт теж безглуздо. Ми ж не лднр якесь.

Это вообще-то, опасно. Если человек настроен враждебно к Украине, то где уверенность, что в подходящий момент он не выстрелит вам в спину.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:18

  Zebra написав:Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають. Путін готувався до цієї війни більше 10 років. Фактично він виконав значну частину плану. Але судячи з усього, буде спроба останнього генерального удару, щоб захопити Миколаїв на Одесу і остаточно переконатися, що за сьогоднішніми силами - кількістю війська та його озброєння, це вже малореально. Але ця спроба буде, щоб потім не виникало історичних закидів, щому "Путін розвернув війська", а було записано "захопили усе, що вдалося".

З одного боку вірно, з іншого не дуже.
По-перше, смерть пу або переворот кардинально змінять ситуацію, це я писав ще на початку війни. Шанси є і великі. Путін вже дуже не молодий.
По-друге, США(і іншим) не вигідний такий розвиток подій. Виходить будь-яка держава світу тепер може просто почати війну, захопити територію і їй нічого за це не буде.
По-третє, ситуація міняється дуже динамічно. Сьогодні це виглядає як істина, а завтра вже все по іншому.
Ось могли б ви пів року тому подумати що пу буде їхати в Іран і просити зброю!!! Я б думаю з цього б ржали в голос. Сьогодні це реальність.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:22

  _hunter написав:
  detroytred написав:В мене тут таке питання виникло.
Оскільки випадки відправлення особового складу без повного забезпечення та підготовки на виконання бойових задач не є виключенням, то як це буде з точки зору законності??
\\\

А с точки зренния законности тут вообще полное шапито :lol: -- где-то с месяц тому -- тихонечько протащили Закон о том, что приказы в суде теперь нельзя обжаловать :lol:

Дякую, не знав.
*Закон вносить зміни до ч. 3 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у вигляді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці. Змінами доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як «зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці».*
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/v-ukra ... 55315.html
Я так розумію це стосовно звернення до суду.

Точно тоді дивна ситуація виникає: наприклад, є наявно злочинний наказ. Закон прямо дозволяє (не забороняє!) його не виконувати.
А потім що?

При цьому:
1. Явно злочинним слід вважати наказ, злочинний характер якого очевидний, зрозумілий як для того, хто його віддає, так і для того, кому він адресований, а також для інших осіб. Тобто злочинність такого наказу повинна бути очевидною і не викликати сумнівів.
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/viyna- ... 51892.html

2. 2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.

3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально протиправний наказ або розпорядження.
https://protocol.ua/ru/kriminalniy_kode ... tattya_41/

Тобто просто незаконний наказ треба виконувати?
Бо в Статуті внутрішньої служби чітко визначено, що підлеглий зобов'язаний виконувати накази начальника (до того ж беззастережно! виконувати), окрім "випадків віддання явно злочинного наказу".
Явно! Злочинного!

Тобто всл треба знати Кримінальний Кодекс...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:22

  andrijk777 написав:
  Zebra написав:Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають. Путін готувався до цієї війни більше 10 років. Фактично він виконав значну частину плану. Але судячи з усього, буде спроба останнього генерального удару, щоб захопити Миколаїв на Одесу і остаточно переконатися, що за сьогоднішніми силами - кількістю війська та його озброєння, це вже малореально. Але ця спроба буде, щоб потім не виникало історичних закидів, щому "Путін розвернув війська", а було записано "захопили усе, що вдалося".

З одного боку вірно, з іншого не дуже.
По-перше, смерть пу або переворот кардинально змінять ситуацію, це я писав ще на початку війни. Шанси є і великі. Путін вже дуже не молодий.
По-друге, США(і іншим) не вигідний такий розвиток подій. Виходить будь-яка держава світу тепер може просто почати війну, захопити територію і їй нічого за це не буде.
По-третє, ситуація міняється дуже динамічно. Сьогодні це виглядає як істина, а завтра вже все по іншому.
Ось могли б ви пів року тому подумати що пу буде їхати в Іран і просити зброю!!! Я б думаю з цього б ржали в голос. Сьогодні це реальність.

Я б міг. Стратег із ньогр ніякий.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:24

  Starikan написав:...........
Згоден, але ще треба вигнати орків з Харківської області.
....

Это мало что даст. Харьков слишком близко к границе.
Когда-то уже писал - Харьков закончат обстреливать последним. От границы достают РСЗО Торнадо, Смерч, даже Град некоторыми снарядами.
ЛАД
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