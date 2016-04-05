Додано: Пон 25 лип, 2022 13:22

_hunter написав: detroytred написав: В мене тут таке питання виникло.

Оскільки випадки відправлення особового складу без повного забезпечення та підготовки на виконання бойових задач не є виключенням, то як це буде з точки зору законності??

\\\ В мене тут таке питання виникло.Оскільки випадки відправлення особового складу без повного забезпечення та підготовки на виконання бойових задач не є виключенням, то як це буде з точки зору законності??\\\

А с точки зренния законности тут вообще полное шапито -- где-то с месяц тому -- тихонечько протащили Закон о том, что приказы в суде теперь нельзя обжаловать А с точки зренния законности тут вообще полное шапито-- где-то с месяц тому -- тихонечько протащили Закон о том, что приказы в суде теперь нельзя обжаловать

Дякую, не знав.*Закон вносить зміни до ч. 3 ст. 151 Кодексу адміністративного судочинства України щодо забезпечення позовів у вигляді зупинення наказу під час воєнного стану чи в бойовій обстановці. Змінами доповнено підстави, за яких не допускається такого забезпечення позову, як «зупинення наказу або розпорядження командира (начальника), відданого військовослужбовцю в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці».*Я так розумію це стосовно звернення до суду.Точно тоді дивна ситуація виникає: наприклад, є наявно злочинний наказ. Закон прямо дозволяє (не забороняє!) його не виконувати.А потім що?При цьому:1. Явно злочинним слід вважати наказ, злочинний характер якого очевидний, зрозумілий як для того, хто його віддає, так і для того, кому він адресований, а також для інших осіб. Тобто злочинність такого наказу повинна бути очевидною і не викликати сумнівів.2. 2. Наказ або розпорядження є законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень і за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язані з порушенням конституційних прав та свобод людини і громадянина.3. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно кримінально протиправний наказ або розпорядження.Тобто просто незаконний наказ треба виконувати?Бо в Статуті внутрішньої служби чітко визначено, що підлеглий зобов'язаний виконувати накази начальника (до того ж беззастережно! виконувати), окрім "випадків віддання явно злочинного наказу".Явно! Злочинного!Тобто всл треба знати Кримінальний Кодекс...