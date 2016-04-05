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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1784178517861787
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:24

  vitaliian написав:и много она нарешала за 5 месяцев? Юг взяли без боя. На востоке наши позиции двигает в тыл арта противника.

Там де були підготовані позиції то вони до сих пір не просунулися на Сході, незважаючи на арту. А з цим у нас великі проблеми, от наступ зі сторони Попасної вирішив долю Сєверодонецька та Лисичанська бо там не було нормальних позицій, вручну копали окопчики, а там такий грунт, що глибше метра не закопаєшся лопатою. Питається, чому тракторами там все не перекопали? І можу назвати багато локацій які не пристосовані абсолютно до оборони.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:35

Предмет обговорення.
Мова була про можливості командира підрозділу. В совковій армії з 18- ти річного школяра командир міг ліпити кого завгодно. Да ще й за підтримки всього командирського складу. Навіть 21-ти річний лейтенант.

Зараз підлеглі - чоловіки (з досвідом життя)), з бойовим досвідом. І от коли, як вказує Bobua, та вже який раз наголошує Успіх, в оцих підлеглих втрачається мотивація (стають пофігістами, аватарами, дах їде, та тощо), то тоді що?
Обидва воїни вказують, що без ротації, з часом ця тенденція нарощується.
Потрібна ротація.
Тобто мова про доцільність ротації.

Ви ж перевели на неможливість ротації. Звісно, якщо вона неможлива, то про що ж дискутувати-то?!

Опоненти вказують на можливість та доцільність. Див. їх аргументацію цього.
Доцільність Ви спростовуєте аргументом, що командири самі відмовляться.
Вам Bobua відповідає, що навпаки - радіють.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:45

«Євробачення-2023» пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Євробачення. https://glavcom.ua/country/society/ofic ... 63085.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:46

  antey1969 написав:Ну ХЗ, как у кого служба тогда проходила.
Весь срок оттрубил на боевых дежурствах 12 через 12. За всю службу побывал в семи нарядах(два из которых патруль по городку) и на дембельском акорде.
Уборку территории застал только зимой с утра вместо зарядки, когда роту кратко задействовали после снегопадов.
Ну если служили в ПВО или ракетных возможно не попали. Но думаю и там своего дурдома хватало. Сколько помню у нас не было боеспособной армии. При чем со сменой государственности мало что изменилось. Просто добавилось в 90-х негодные аккумуляторы в БТР, нехватка матресурсов и пр. пр. Знакомый перешедший в мотострелковый полк рассказывал -тревога, надо выдвигаться в запасной район, а не завелось половина БТР. С начала войны в 2014-м что то начало меняться, но тоже не все так гладко.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:57

  detroytred написав:Предмет обговорення.
Мова була про можливості командира підрозділу. В совковій армії з 18- ти річного школяра командир міг ліпити кого завгодно. Да ще й за підтримки всього командирського складу. Навіть 21-ти річний лейтенант.
Ой як не легко було ліпити. Особливо бійця а не двірника :)

Тобто мова про доцільність ротації.
Так ніхто не проти. Ні я не командування. Просто нема поки можливості. Буде все буде с часом. Але не разом та не всіх

Ви ж перевели на неможливість ротації. Звісно, якщо вона неможлива, то про що ж дискутувати-то?!
Я не перевів. Я вас макнув в реальність.
otg
 
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