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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:46
antey1969 написав:
Ну ХЗ, как у кого служба тогда проходила.
Весь срок оттрубил на боевых дежурствах 12 через 12. За всю службу побывал в семи нарядах(два из которых патруль по городку) и на дембельском акорде.
Уборку территории застал только зимой с утра вместо зарядки, когда роту кратко задействовали после снегопадов.
Ну если служили в ПВО или ракетных возможно не попали. Но думаю и там своего дурдома хватало. Сколько помню у нас не было боеспособной армии. При чем со сменой государственности мало что изменилось. Просто добавилось в 90-х негодные аккумуляторы в БТР, нехватка матресурсов и пр. пр. Знакомый перешедший в мотострелковый полк рассказывал -тревога, надо выдвигаться в запасной район, а не завелось половина БТР. С начала войны в 2014-м что то начало меняться, но тоже не все так гладко.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:57
detroytred написав:
Предмет обговорення.
Мова була про можливості командира підрозділу. В совковій армії з 18- ти річного школяра командир міг ліпити кого завгодно. Да ще й за підтримки всього командирського складу. Навіть 21-ти річний лейтенант.
Ой як не легко було ліпити. Особливо бійця а не двірника
Тобто мова про доцільність ротації.
Так ніхто не проти. Ні я не командування. Просто нема поки можливості. Буде все буде с часом. Але не сразу та не всіх
Ви ж перевели на неможливість ротації. Звісно, якщо вона неможлива, то про що ж дискутувати-то?!
Я не перевів. Я вас макнув в реальність.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:00
Zebra написав:
льно повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають
в орків теж демографічна ситуація далеко не ідеальна. Хоча думаю, зараз ситцація наближається до стану рівноваги, а результат цієї війни визначатиме стан економіки Росії та ЄС навесні.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:05
ЛАД написав: Bobua написав:
..........
Але чомусь не від'єднадись тихо й мирно тоді. Натомість -- пустили біду в Україну
А им кто-то дал від'єднатися? С этого всё и началось.
А нині ще одна халепка -- чомусь не видно їх на війні. Хіба що -- не того боку де треба...
Але й силою їх тягнути на фронт теж безглуздо. Ми ж не лднр якесь.
Это вообще-то, опасно. Если человек настроен враждебно к Украине, то где уверенность, что в подходящий момент он не выстрелит вам в спину.
Тю...
А хто їм не давав?
У 2013 відкрити Конституцію, прочитати розділ про зміну територ.устрою і піти якимось із шляхів (ініциатива президента, а вони мали свого; або ініціат.ВР, а вони мали свою; або збирати підписи по всій Україні -- а вже вся Україна була сита по горло донбаськими типочками, і радо би підписалась).
Чи хто мав за них все це ініційовувати-робити?
Це мені нагадує передову нині. Спочатку ми викопали бліндажі. Потім москвини зобидились, що збоку від села просуваємось -- почали бомбити. Ми відійшли трошки. Вони прилізли на все готове. Потім вже ми їх там бомбили. Потім вони верещали як різані й полізли назад... Отакий от складний спосіб виманити цих лінивих істот в лісосмуги. Таке враження, що самі собі викопати з нуля -- майже що неспроможні.
То що -- на Донбасі лише такі самі??
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:06
Bobua написав:
..........
А що може те командування, якщо, схоже, народ країни вже повернувся в "зону комфорту"?
І, схоже, чекатиме на щось не менше аніж пенделі від союзників...
В этом случае пенделі від союзників не помогут.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:08
sashaqbl написав: Zebra написав:
льно повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають
в орків теж демографічна ситуація далеко не ідеальна. Хоча думаю, зараз ситцація наближається до стану рівноваги, а результат цієї війни визначатиме стан економіки Росії та ЄС навесні.
Сильно стан економіки 90-х змусив Рашку вийти з Придністров'я, Південної Осетії, Абхазії? Щодо демографії, то навіть при тому, що русня стрімно вимирає, їх кількість все одно висока для утримання зайнятих територій. Напад з боку Китаю поки не загрожує.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 25 лип, 2022 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:08
otg написав:
Я не перевів. Я вас макнув в реальність.
Це Вам здається, бо поки від Вас був один єдиний аргумент -- що Ви чули інфо від командирів підрозділів і з неї витікає, що вони проти ротації обстріляних на нових.
Да, кеп-очевидність.
Але Вас макнули два рази в уточнення, що мова про не просто обстріляних, а про немотивованих обстріляних (пофігістів, аватарів, поїхавших дахом та тощо).
А також макали в реальність з передка, що командири раділи отій ротації немотивованих; в зростання з часом чисельності немотивованих за відсутності ротації.
Від Вас поки практично ніяких аргументів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:14
Zebra написав:
Реально повернення на сьогодні тільки тієї частини Херсонської області, що з правого берега Дніпра. Все інше вже окуповане на десятиліття, якщо не назавжди. Україна не має ні волі, ні демографічних даних, ті тоталітарного режиму, щоб гнати солдат у наступ, марно сподіватися у майбутньому на щось. Орки потроху кожний день відгризають. Путін готувався до цієї війни більше 10 років. Фактично він виконав значну частину плану. Але судячи з усього, буде спроба останнього генерального удару, щоб захопити Миколаїв на Одесу і остаточно переконатися, що за сьогоднішніми силами - кількістю війська та його озброєння, це вже малореально. Але ця спроба буде, щоб потім не виникало історичних закидів, щому "Путін розвернув війська", а було записано "захопили усе, що вдалося".
Ще такий момент.
Якщо ми звільнимо частину Херсонської області то чому ми маємо зупинятись?? Навпаки. Після перших успіхів підуть наступні. Це класика майже будь-якої війни.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:19
Zebra написав:
Сильно стан економіки 90-х змусив Рашку вийти з Придністров'я, Південної Осетії, Абхазії? Щодо демографії, то навіть при тому, що русня стрімно вимирає, їх кількість все одно висока для утримання зайнятих територій. Напад з боку Китаю поки не загрожує.
Кажуть, що стан економіки був однією з причин розвалу совка.
+ одна справа при поганій економіці сидіти в Абхазії - і зовсім інша - вести активну війну з країною, яка потрошки отримує західну зброю.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:21
andrijk777 написав:
Якщо ми звільнимо частину Херсонської області то чому ми маємо зупинятись?? Навпаки. Після перших успіхів підуть наступні.
Тому що ми скоріш за все не "звільнятимемо" Херсонську область. Це буде черговий "жест доброї волі", спричинений ударами по комунікаціях. Наприклад, в підтримку чергової стамбульської угоди про вивіз хліба. Так само, як було в кінці березня. Маю великі сумніви, що наша армія на даний момент здатна на серйозний наступ. І що буде здатна найближчі півроку.
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