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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:25
unicdima написав: vitaliian написав:
и много она нарешала за 5 месяцев? Юг взяли без боя. На востоке наши позиции двигает в тыл арта противника.
Там де були підготовані позиції то вони до сих пір не просунулися на Сході, незважаючи на арту.
От бачите. А якби такі позиції були завчасно обладнані на перешийку і на відомих шляхах наступу москалів на Київ, то ситуація була б на сьогодні кардинально іншою. Та дехто тут стверджує, що Південь втримати було неможливо, а передмістя Києва були приречені на руйнування.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:31
sashaqbl написав: Zebra написав:
Сильно стан економіки 90-х змусив Рашку вийти з Придністров'я, Південної Осетії, Абхазії? Щодо демографії, то навіть при тому, що русня стрімно вимирає, їх кількість все одно висока для утримання зайнятих територій. Напад з боку Китаю поки не загрожує.
Кажуть, що стан економіки був однією з причин розвалу совка.
+ одна справа при поганій економіці сидіти в Абхазії - і зовсім інша - вести активну війну з країною, яка потрошки отримує західну зброю.
І як вбачається розвал Рашки, коли ціни на нафту 100+ баксів, а газ 1700+
Давайте не марити перемогами, бо за 5 місяців війни не проведена повноцінна мобілізаційна робота, щоб 200 тисяч піхоти форсувало Дніпро під залпи західної зброї і орки від такої кількості розбігалися по своїм Урюпінськам.
Війна фактично ще продовжується, бо є західна зброя, але якщо там набридне нам її давати, ракет до Хімарсів, або 155 мм снарядів взяти буде ніде. Залишиться хіба що шматками асфальту кидатися.
Реально як і на будь-якій війні, або конфлікті все завершується або підписанням якикось угод, або лінії зіткнення стабілізуються на довгі десятиліття.
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2
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:39
Zebra написав:
І як вбачається розвал Рашки, коли ціни на нафту 100+ баксів, а газ 1700+
Мені розвал рашки не вбачається. Мені вбачаєтсья фінансову неможливість вести активну війну протягом тривалого часу.
З нафтою проблем нема. О от газ навіть при ціні 1700+ не сильно допоможе після того, як труба буде перекрита. І перенаправити цей потік не вийде нікуди. А поки що рашка сама максимально старається, щоб труба була перекрита. Не здивуюсь, якщо в листопаді-грудні рашка його повністю перекриє.
Стосовно нафти - на заході насуваєтся рецесія і чергова фінансова криза. Як правило, це призводить до падіння цін на енергоносії. І ті ж араби можуть спробувати викинути рашку з ринку.
З мінусів - на заході буде дедалі менше можливостей нас підтримувати.
Звичайно, я не кажу, що так і станеться. Я не виключаю, що взимку Європа прогнеться, і змушуватиме нас прийняти мир на умовах орків. Але поки що плакати, що все пропало - я поки що теж не бачу причин, як andrijk777, ситуація міняється дуже динамічно.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 25 лип, 2022 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:41
Schmit написав:
що Південь втримати було неможливо, а передмістя Києва були приречені на руйнування.
война никогда не идёт по написанному заранее сценарию (нападения или обороны). В каких то неудачных операциях русня понесла большие потери и потеряла наступательный потенциал. Вряд ли Зеленский хотел чтобы напали на Киев со стороны Гостомеля, если вы на это намекаете.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:45
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Тобто в Афганістані була "капітуляція" СРСР. Дякую. Не знав.
позорная капитуляция.
Bobua написав:
Якщо вони аполітичні -- для чого їм паспорт громадянина?
Паспорт НЕгромадянина має більше вигод для них. Служба у війську не передбачена, мабуть, для НЕгромадян.
это технически хорошая идея , но реализовать её невозможно. Во время войны миллионы будут становиться негражданами, а в мирное время опять возвращаться в гражданство. Если убрать элемент добровольности то получит дискриминацию, которую ни один институт демократии не одобрит. Скорее нужны мирные контрактники, которые 1-2 р в год будут проходить учения, в мирное время работать на своих работах, а когда война менять профессию на военного. За каждым должен быть "гарантийный" накопительный депозит типа "пенсионного" фонда, если человек дезертировал этот фонд - аннулируется.
Навіть добровільний вихід з громадянства зараз, і добровільне повернення потім -- було би корисне, якби, хоча би, цих людей зобов'язали здати ЗНО з мови й літератури для отримання громадянсва. Як то є у прибалтів, і США, і всюди, мабуть, крім якьв Україні...
От прочитають такі "громадани" книгу "Жовтий князь" Барки -- то може хоч щось проясніє в головах...
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3
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:48
sashaqbl написав: Zebra написав:
І як вбачається розвал Рашки, коли ціни на нафту 100+ баксів, а газ 1700+
Мені розвал рашки не вбачається. Мені вбачаєтсья фінансову неможливість вести активну війну протягом тривалого часу.
Протягом тривалого часу Україна не зможе вести активну оборону. Кожен місяць 2 млрд доларів тільки одні зарплати 1 млн "оборонців". Війна на виснаження - теж війна.
Треба прийняти той факт, що - або чекати смерті Путіна і потім домовлятися з наступниками про деокупацію якоїсь частини територій, або готуватися 10-20 років до наступу, аккумуляючи техніку, зброї, снаряди у підземних бункерах. Але є одне але - призвати на війну можна буде максимум 1/5 від того, що було у другу світову, коли юнаків призовного віку було разів в 5 більше, ніж зараз - тоді народжувалося 2 млн дітей на цих територіях щорічно, проти 400 тисяч останні роки.
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2
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:51
sashaqbl написав:
Тому що ми скоріш за все не "звільнятимемо" Херсонську область. Це буде черговий "жест доброї волі", спричинений ударами по комунікаціях. Наприклад, в підтримку чергової стамбульської угоди про вивіз хліба. Так само, як було в кінці березня. Маю великі сумніви, що наша армія на даний момент здатна на серйозний наступ. І що буде здатна найближчі півроку.
це 100%, будь-які суттє ві звільнення територій можливі лише як "жест доброї волі", коли чуєш про плани взяти Крим до Нового року то аж тошно
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:58
detroytred написав: otg написав:
Я не перевів. Я вас макнув в реальність.
Це Вам здається, бо поки від Вас був один єдиний аргумент -- що Ви чули інфо від командирів підрозділів і з неї витікає, що вони проти ротації обстріляних на нових.
Да, кеп-очевидність.
Але Вас макнули два рази в уточнення, що мова про не просто обстріляних, а про немотивованих обстріляних (пофігістів, аватарів, поїхавших дахом та тощо).
А також макали в реальність з передка, що командири раділи отій ротації немотивованих; в зростання з часом чисельності немотивованих за відсутності ротації.
Від Вас поки практично ніяких аргументів.
Блін це капець. Ви як дитина розмірковуєте. Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону. Які Вам аргументи ще потрібні? Вам показати де про це в азбукі пишуть, чи командирів сюди привести? Це тільки успіх
вірить що там десь в тилу куча мотивованих нічого не роблять, як тільки мріють змінити його на позиції.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:00
Zebra написав:
Кожен місяць 2 млрд доларів тільки одні зарплати 1 млн "оборонців".
наразі втрати москалів зростають за рахунок дії ХАЙМАРСів. Якщо до весни нам дадуть кілька ескадрилій F-16 - це сильно посилить протиракетну оборону. Йде підготовка військ на полігонах. Попри плач Долярчика і Бобюей - деякі підрозділи вже проводять ротацію (знаю особисто два бата, які забрали). Йде підготовка якихось підрозділів за кордоном.
Враховуючи, що поставки зброї, які не які - але йдуть - російська армія ослаблюється швидше, ніж наша. Якщо до весни ми і ЄС не накриємось економічно, то навесні я б вже не виключав не тільки активну оборону, а й появу кількох резервних бригад, які зможуть вести активні наступальні дії принаймні на одному напрямку.
Наразі мене найбільше смущає те, що наша влада почала політичні розборки.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:04
Zebra написав:
Війна фактично ще продовжується, бо є західна зброя, але якщо там набридне нам її давати, ракет до Хімарсів, або 155 мм снарядів взяти буде ніде.
А чому їм має набриднути???
Навпаки, будуть постачати ще більше.
Ось Союзу помагали до останніх днів війни, хоча вже в 43 було очевидно що Союз переможе. Але ж помагали своєму майбутньому ворогу(і було очевидно що він буде ворогом).
У вас якісь песимістичні прогнози.
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