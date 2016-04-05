Додано: Пон 25 лип, 2022 14:39

Zebra написав: І як вбачається розвал Рашки, коли ціни на нафту 100+ баксів, а газ 1700+ І як вбачається розвал Рашки, коли ціни на нафту 100+ баксів, а газ 1700+

Мені розвал рашки не вбачається. Мені вбачаєтсья фінансову неможливість вести активну війну протягом тривалого часу.З нафтою проблем нема. О от газ навіть при ціні 1700+ не сильно допоможе після того, як труба буде перекрита. І перенаправити цей потік не вийде нікуди. А поки що рашка сама максимально старається, щоб труба була перекрита. Не здивуюсь, якщо в листопаді-грудні рашка його повністю перекриє.Стосовно нафти - на заході насуваєтся рецесія і чергова фінансова криза. Як правило, це призводить до падіння цін на енергоносії. І ті ж араби можуть спробувати викинути рашку з ринку.З мінусів - на заході буде дедалі менше можливостей нас підтримувати.Звичайно, я не кажу, що так і станеться. Я не виключаю, що взимку Європа прогнеться, і змушуватиме нас прийняти мир на умовах орків. Але поки що плакати, що все пропало - я поки що теж не бачу причин, як andrijk777, ситуація міняється дуже динамічно.