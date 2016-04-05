RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1787178817891790>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:08

  Zebra написав: або готуватися 10-20 років до наступу, аккумуляючи техніку, зброї, снаряди у підземних бункерах.

Якраз це є нереальним. РФ не Вірменія, а ми не Азербайджан. Повернення воєнним шляхом територій(типу Криму) "в майбутньому" є нереальним.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3877
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:А чому їм має набриднути???
Навпаки, будуть постачати ще більше.
Їм має набриднути через фінансово економічну ситуацію. Через прихід путінських шавок до влади, або принаймні у владну коаліцію. Через перевагу проросійських поглядів у інфополі і т. д.
Це звичайно не дуже ймовірно, але я б повністю не виключав такі варіанти розвику подій
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:11

  sashaqbl написав:
  Zebra написав:Кожен місяць 2 млрд доларів тільки одні зарплати 1 млн "оборонців".
наразі втрати москалів зростають за рахунок дії ХАЙМАРСів. Якщо до весни нам дадуть кілька ескадрилій F-16 - це сильно посилить протиракетну оборону. Йде підготовка військ на полігонах. Попри плач Долярчика і Бобюей - деякі підрозділи вже проводять ротацію (знаю особисто два бата, які забрали). Йде підготовка якихось підрозділів за кордоном.
Враховуючи, що поставки зброї, які не які - але йдуть - російська армія ослаблюється швидше, ніж наша. Якщо до весни ми і ЄС не накриємось економічно, то навесні я б вже не виключав не тільки активну оборону, а й появу кількох резервних бригад, які зможуть вести активні наступальні дії принаймні на одному напрямку.

А Рашка так і сидить чекає доки буде потрощена. Там оборонка працює у три зміни, ведуть мобілізаціно-примусові роботи. Сильно чоловіки які зараз вільно вештаються по кафешкам, супермаркетам, офісний планктон призовного віку переймається війною? Та він одразу піщить, щоб його не чіпали ті дядьки з військомату з повістками, бо це недемократично, хай воює той дядя, а ми нє. І це працює - влада боїться за свої рейтинги. Тому завершиться все черговою втратою територій.

Під питанням зараз лише плани Путіна щодо Одеси та Моколаєва. До нового року будуть пробувати брати, чи піднакоплять сили і вже наступного.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1716 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:14

  sashaqbl написав:Їм має набриднути через фінансово економічну ситуацію.

Та це копійки для Заходу.
Зберегти(отримати) такого союзника як Україна - набагато важливіше.
  sashaqbl написав: Через прихід путінських шавок до влади, або принаймні у владну коаліцію. Через перевагу проросійських поглядів у інфополі і т. д.

Вибачте, але це щось на грані фантастики.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 25 лип, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3877
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:17

  andrijk777 написав:А чому їм має набриднути???
Навпаки, будуть постачати ще більше.
Ось Союзу помагали до останніх днів війни, хоча вже в 43 було очевидно що Союз переможе. Але ж помагали своєму майбутньому ворогу(і було очевидно що він буде ворогом).
У вас якісь песимістичні прогнози.
Ми не знаємо що буде. Дійсно новини про війну вже не таки гарячі на пальтах ЗМІ, та мабуть і політиків це не буде спонукати до рішучих кроків, але все ж таки дійсно, ні США, ні Європа не змириться з наглою агрессією оркостана і не дасть ім оккупувати всю Україну. Проблема, на мою думку в тому що Захід не знає як закінчити цю війну. Дай нам зараз зброї яка дозволить нам перейти в наступ, то коли наші війська будуть підходити десь під Белгород, або Брянск ідіот примінить ядерну зброю. Не давай нам зброї теж погано. Ми довго не вистоїм. В цьому ділема та нерішучість Заходу. До цього добавляється газовий та нафтовий шантаж, вот і маємо то що маємо. .
otg
 
Повідомлень: 2931
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:19

  Zebra написав:
Під питанням зараз лише плани Путіна щодо Одеси та Моколаєва. До нового року будуть пробувати брати, чи піднакоплять сили і вже наступного.
Чому під питанням? Ви не вірите що вони хочуть забрати ці теріторії?
otg
 
Повідомлень: 2931
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:19

  andrijk777 написав:
  Zebra написав: або готуватися 10-20 років до наступу, аккумуляючи техніку, зброї, снаряди у підземних бункерах.

Якраз це є нереальним. РФ не Вірменія, а ми не Азербайджан. Повернення воєнним шляхом територій(типу Криму) "в майбутньому" є нереальним.

Враховуючи демографічну кризу ні, але треба готуватися, може пройти 5 років, а може 50 років, але Рашка одного дня ослабне і 1000 сучасних БТРів, 1000 крилатих ракет і 10 тисяч дронів-камікадзе мають бути, щоб по команді сісти в БТРи, і заїхати на окуповані території перед цим провівши масштабне знищення усього що рухається у військовій формі на окупованих територіях одним залпом.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1716 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:А Рашка так і сидить чекає доки буде потрощена. Там оборонка працює у три зміни, ведуть мобілізаціно-примусові роботи.
рашка - це 3 проценти світового ВВП. В кращому випадку. Її оборонка - це дешеве гівно. Так, вони в 3 зміни відновлюють Т-72, Т-62, Т-55. І ще 2-3 роки зможуть підтримувати рівень техніки у військах, але якість цієї техніки падатиме. Можливості арти падають. Кількість ракет, які вони випускають - падають. Якість - тим більше. Кількість безпілотників теж падає.
Мобілізацію рашка теж не проводить. Чому? Вважають, що вони й так виграють чи бояться соціального вибуху?
Про можливості наступу на Миколаїв і Одесу наразі нема що говорити. Десь на лівобережжі наступ ще можливий, на Правобережжі - точно нереально.

P.S. Ставлю 1000 доларів проти Вашої на користь фонду "Повернися живим", що наступу на Правобережжі, більшого, ніж захоплення 5 сіл, у цьому році не буде.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 25 лип, 2022 15:26, всього редагувалось 3 разів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:21

otg
Ядерної зброї вони(ті що приймають рішення) не бояться. Це мулька для їх виборців.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3877
З нами з: 11.11.14
Подякував: 181 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:21

Ласкаво просимо! Завжди ваш - воєнкомат!©)))

  otg написав:Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону.
Я писав, що не дуже зміниться ситуація! Так як обстріляні/невмотивовані лише краще будуть зберігати своє життя, а виконувати накази/роботу будуть НЕ краще, за новачків/необстріляних!
  otg написав:Це тільки Успіх вірить що там десь в тилу куча мотивованих нічого не роблять, як тільки мріють змінити його на позиції.

Ні, але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину) - а десь в моєму рідному Львові, чи десь в Тернополі - мають собі жити звичайним життям "парубки моторні", які куй забили на оборону України, а сидять собі бухають/дівчат щіпають???!

Давайте просто якось ПО ЧЕРЗІ?!
Давайте якось мінятись місцем?!
А не так, що одні потягують у Львівських пабах холодне пиво, а інші - регулярно падають обличчям в землю і рахують прильоти!

Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3598
З нами з: 18.03.21
Подякував: 136 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
3
4
1
  #<1 ... 1787178817891790>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, Zebra і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 99167
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 458051
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3378
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1951)
25.07.2022 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.