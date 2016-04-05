Якраз це є нереальним. РФ не Вірменія, а ми не Азербайджан. Повернення воєнним шляхом територій(типу Криму) "в майбутньому" є нереальним.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:08
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Їм має набриднути через фінансово економічну ситуацію. Через прихід путінських шавок до влади, або принаймні у владну коаліцію. Через перевагу проросійських поглядів у інфополі і т. д.
Це звичайно не дуже ймовірно, але я б повністю не виключав такі варіанти розвику подій
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:11
А Рашка так і сидить чекає доки буде потрощена. Там оборонка працює у три зміни, ведуть мобілізаціно-примусові роботи. Сильно чоловіки які зараз вільно вештаються по кафешкам, супермаркетам, офісний планктон призовного віку переймається війною? Та він одразу піщить, щоб його не чіпали ті дядьки з військомату з повістками, бо це недемократично, хай воює той дядя, а ми нє. І це працює - влада боїться за свої рейтинги. Тому завершиться все черговою втратою територій.
Під питанням зараз лише плани Путіна щодо Одеси та Моколаєва. До нового року будуть пробувати брати, чи піднакоплять сили і вже наступного.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:14
Та це копійки для Заходу.
Зберегти(отримати) такого союзника як Україна - набагато важливіше.
Вибачте, але це щось на грані фантастики.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 25 лип, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:17
Ми не знаємо що буде. Дійсно новини про війну вже не таки гарячі на пальтах ЗМІ, та мабуть і політиків це не буде спонукати до рішучих кроків, але все ж таки дійсно, ні США, ні Європа не змириться з наглою агрессією оркостана і не дасть ім оккупувати всю Україну. Проблема, на мою думку в тому що Захід не знає як закінчити цю війну. Дай нам зараз зброї яка дозволить нам перейти в наступ, то коли наші війська будуть підходити десь під Белгород, або Брянск ідіот примінить ядерну зброю. Не давай нам зброї теж погано. Ми довго не вистоїм. В цьому ділема та нерішучість Заходу. До цього добавляється газовий та нафтовий шантаж, вот і маємо то що маємо. .
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:19
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:19
Враховуючи демографічну кризу ні, але треба готуватися, може пройти 5 років, а може 50 років, але Рашка одного дня ослабне і 1000 сучасних БТРів, 1000 крилатих ракет і 10 тисяч дронів-камікадзе мають бути, щоб по команді сісти в БТРи, і заїхати на окуповані території перед цим провівши масштабне знищення усього що рухається у військовій формі на окупованих територіях одним залпом.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
рашка - це 3 проценти світового ВВП. В кращому випадку. Її оборонка - це дешеве гівно. Так, вони в 3 зміни відновлюють Т-72, Т-62, Т-55. І ще 2-3 роки зможуть підтримувати рівень техніки у військах, але якість цієї техніки падатиме. Можливості арти падають. Кількість ракет, які вони випускають - падають. Якість - тим більше. Кількість безпілотників теж падає.
Мобілізацію рашка теж не проводить. Чому? Вважають, що вони й так виграють чи бояться соціального вибуху?
Про можливості наступу на Миколаїв і Одесу наразі нема що говорити. Десь на лівобережжі наступ ще можливий, на Правобережжі - точно нереально.
P.S. Ставлю 1000 доларів проти Вашої на користь фонду "Повернися живим", що наступу на Правобережжі, більшого, ніж захоплення 5 сіл, у цьому році не буде.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Пон 25 лип, 2022 15:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:21
otg
Ядерної зброї вони(ті що приймають рішення) не бояться. Це мулька для їх виборців.
Додано: Пон 25 лип, 2022 15:21
Ласкаво просимо! Завжди ваш - воєнкомат!©)))
Я писав, що не дуже зміниться ситуація! Так як обстріляні/невмотивовані лише краще будуть зберігати своє життя, а виконувати накази/роботу будуть НЕ краще, за новачків/необстріляних!
Ні, але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину) - а десь в моєму рідному Львові, чи десь в Тернополі - мають собі жити звичайним життям "парубки моторні", які куй забили на оборону України, а сидять собі бухають/дівчат щіпають???!
Давайте просто якось ПО ЧЕРЗІ?!
Давайте якось мінятись місцем?!
А не так, що одні потягують у Львівських пабах холодне пиво, а інші - регулярно падають обличчям в землю і рахують прильоти!
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
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