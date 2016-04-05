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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:25
Zebra написав: andrijk777 написав: Zebra написав:
або готуватися 10-20 років до наступу, аккумуляючи техніку, зброї, снаряди у підземних бункерах.
Якраз це є нереальним. РФ не Вірменія, а ми не Азербайджан. Повернення воєнним шляхом територій(типу Криму) "в майбутньому" є нереальним.
Враховуючи демографічну кризу ні, але треба готуватися, може пройти 5 років, а може 50 років, але Рашка одного дня ослабне і 1000 сучасних БТРів, 1000 крилатих ракет і 10 тисяч дронів-камікадзе мають бути, щоб по команді сісти в БТРи, і заїхати на окуповані території перед цим провівши масштабне знищення усього що рухається у військовій формі на окупованих територіях одним залпом.
Через 50 років окуповані території вже не будуть "окуповані території", а будуть території РФ. Напад на РФ це ядерний удар у відповідь. Все.
Поки в РФ є ЯЗ - ваш "план" це фантастика.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:26
otg написав:
Дай нам зараз зброї яка дозволить нам перейти в наступ, то коли наші війська будуть підходити десь під Белгород, або Брянск ідіот примінить ядерну зброю.
Це неможливо технічно - надати сучасну зброю. Вона робить в комплексі, та вимагає обслуговування. Тій же Ф16 треба заправити, продіагностувати, навісити ракети, завантажити данні в систему свій-чужий. Чи Петріот - вот ви особисто зможете йому дати ладу, коли там навіть усі кнопки на англійській? Скільки вас треба навчати? Це як справжнє ВО.
Востаннє редагувалось Vlad442
в Пон 25 лип, 2022 15:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:26
otg написав: detroytred написав: otg написав:
Я не перевів. Я вас макнув в реальність.
Це Вам здається, бо поки від Вас був один єдиний аргумент -- що Ви чули інфо від командирів підрозділів і з неї витікає, що вони проти ротації обстріляних на нових.
Да, кеп-очевидність.
Але Вас макнули два рази в уточнення, що мова про не просто обстріляних, а про немотивованих обстріляних (пофігістів, аватарів, поїхавших дахом та тощо).
А також макали в реальність з передка, що командири раділи отій ротації немотивованих; в зростання з часом чисельності немотивованих за відсутності ротації.
Від Вас поки практично ніяких аргументів.
Блін це капець. Ви як дитина розмірковуєте. Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону. Які Вам аргументи ще потрібні? Вам показати де про це в азбукі пишуть, чи командирів сюди привести? Це тільки успіх
вірить що там десь в тилу куча мотивованих нічого не роблять, як тільки мріють змінити його на позиції.
Вау! Після кількох уточнень стосовно обстріляних - що мова про немотивованих (обстріляних), нарешті саме про них почали.
Але раптом у Вас з'явилися немотивовані необстріляні замість раніше просто необстріляних.
Так не дискутують...
Ви тепер перейшли вже до іншого предмету - відсутністі мотивованих необстріляних у тилу в війську, на гражданці.
Аргументації такої відсутності з Вашого боку ноль.
Є бажання напишіть.
Тільки уточнюю для Вас спеціально -- мова про рівень мотивації не аля захмарний, а такий же, як у отоючих Bobua - тобто мобілізували, пішов служити.
Таких за віконцем ще достатньо.
А деякі кажуть навіть про відмови військоматів бажаючим.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:29
andrijk777 написав:otg
Ядерної зброї вони(ті що приймають рішення) не бояться. Це мулька для їх виборців.
Вони це Захід? Бояться та ще як. Вони мають не те воспитание. Вони не "бункерний". Зараз меньше говорять, але подивіться на початку війни. Вони тільки й говорили що не хочуть втягуватись у війну, щоб вона не переросла в 3 світову.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:34
Успіх написав:
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
у вас состояние близкое к истерике...я вас таким вижу впервые. Это вас так форум злит или что то другое?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 25 лип, 2022 15:36, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:34
sashaqbl написав:
Попри плач Долярчика і Бобюей - деякі підрозділи вже проводять ротацію
То ХОДІТЬ ДО НАС - будете сміятись!
Чи то тільки весело з вашого дивану?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:35
Успіх написав: otg написав:
Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону.
Я писав, що не дуже зміниться ситуація! Так як обстріляні/невмотивовані лише краще будуть зберігати своє життя, а виконувати накази/роботу будуть НЕ краще, за новачків/необстріляних!
otg написав:
Це тільки Успіх вірить що там десь в тилу куча мотивованих нічого не роблять, як тільки мріють змінити його на позиції.
Ні, але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину) - а десь в моєму рідному Львові, чи десь в Тернополі - мають собі жити звичайним життям "парубки моторні", які куй забили на оборону України, а сидять собі бухають/дівчат щіпають???!
Давайте просто якось ПО ЧЕРЗІ?!
Давайте якось мінятись місцем?!
А не так, що одні потягують у Львівських пабах холодне пиво, а інші - регулярно падають обличчям в землю і рахують прильоти!
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
Опонент просто постійно піднює предмет розмови.
Тепер з'явилися немотивовані необстріляні.
Коли ж очевидно, що мова йшла про рівень мотивації звичайних мобілізованих.
І Ви чітко вказали, що цей рівень з часом (тобто без ротацій) падає... Навіть до рівня аватарів, пофігістів, дахопоїхавших.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:37
detroytred написав:
Вау! Після кількох уточнень стосовно обстріляних - що мова про немотивованих (обстріляних), нарешті саме про них почали.
Але раптом у Вас з'явилися немотивовані необстріляні замість раніше просто необстріляних.
Так не дискутують...
Ви тепер перейшли вже до іншого предмету - відсутністі мотивованих необстріляних у тилу в війську, на гражданці.
Аргументації такої відсутності з Вашого боку ноль.
Є бажання напишіть.
Тільки уточнюю для Вас спеціально -- мова про рівень мотивації не аля захмарний, а такий же, як у отоючих Bobua - тобто мобілізували, пішов служити.
Таких за віконцем ще достатньо.
А деякі кажуть навіть про відмови військоматів бажаючим.
Ви реально плаваєте в облаках.
Закінчились вмотивовані вже давно. Зараз зловили десь якось, пішов служити. Де його мотивація? Ще десь на задворках є підрозділи які готують на передову. Ще з них щось можливо підібрати і то. В того ноги болять, в того спина. Ви просто зовсім не знаєте сітуації. Самі не пробовали вмотивовано в військомат?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:39
vitaliian написав: Успіх написав:
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
у вас состояние близкое к истерике...я вас таким вижу впервые.
Я впевнений, що Ви не уявляєте, що криється за кожною не те що реченням, а навіть деяким окремим словом в Успіха.
Істерики не бачу й близько. Навіщо вигадувати?
Просто спробуйте зрозуміти усе, що витікає з отих його оповідань.
Він і 10 частини не пише))
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