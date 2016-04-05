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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:39
Успіх написав:
То ХОДІТЬ ДО НАС - будете сміятись!
Чи то тільки весело з вашого дивану?
Щойно прийде повістка - піду. Від військомату не ховаюсь. Але наразі займаюсь тим, що в мене виходить трошки краще - заробляю гроші і волонтерю.
Вибачте, якщо мій тон вас образив, але наразі точно знаю, від людей, яким давали автівки, що їх вже пару тижнів, як зняли з дуже гарячого напрямку. Значно гарячішого ніж у вас. Два бата. Але, можливо, невдовзі дійде черга й до Вас.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 25 лип, 2022 15:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:40
Ви живете одним днем, ситуацією, що є назараз, а треба мислити далі і ширше.
Як сказав коли рашка ослабне - може там мусульмани почнуть русню різати скрізь за вбитого юнака десь у підворотні скінхедами, або застреленого міською поліцією на ринку.
Я прихильник хвильової теорії речей. Усі має циклічність - як розквіт, так і занепад, як позитивний перебіг подій, так і негативний. Питання у тому, що якась жопа у будь якому місці, країні, людини, планети, фондовому або фінансовому ринках - це питання часу, і ти маєш бути готовим до цього.
Якщо ми переборемо в собі 73% і зможемо озброїтись, то не факт, що через 20 років, коли мусліми будуть різати русню з ними не вдасться домовитися, що ми допоможемо якось, а вони віддадуть нам наші території, а Крим наприклад забере собі Турція, погодивши це з нами. Різні можут виникнути в майбутньому розклади,
але вже зараз мені очевидно - русня кількісно вимирає, її пєсєнка спєта, її амбіції вже не відповідають їх потенціалу, те що робить Путін - це агонія. Русня більше нічого не рішає, але поки що покоління русні що народилося в СССР, чисельно витягує.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 25 лип, 2022 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:41
detroytred написав:
.........
Ви знов в категорії "обстріляний" впустили характеристики -- немотивований (пофігіст, аватар або дах поїхав трохи - на своїй хвилі).
Мова про них.
Третій раз уточнювати вже не буду.
Що таке пофігісти зрозуміло, а ось що таке аватари?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:41
detroytred написав:
Я впевнений, що Ви не уявляєте, що криється за кожною не те що реченням, а навіть деяким окремим словом в Успіха.
Істерики не бачу й близько. Навіщо вигадувати?
Просто спробуйте зрозуміти усе, що витікає з отих його оповідань.
Він і 10 частини не пише))
а вы конечно всё представляете и каждый день там рядом свечку держите. ваша тупость беспросветная.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:44
ЛАД написав:
Що таке пофігісти зрозуміло, а ось що таке аватари?
ті, що бухають.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:44
sashaqbl написав:
ЛАД написав:
При стрельбе единичными ракетами и имеющемся количестве HIMARS проблем с логистикой не возникало бы.
Одиничні ракети легше збити ППО. Вони дорогі. Навіть при високій ефективності: потрібна розвідка, цілеуказання і т. д. І головне - потрібні цілі: штаби, батальйонні колони на відпочинку, великі склади. По меншому бити такими ракетами - не напасешся ракет. Відповідно - це просто ще один інструмент для виконання певних вузькоспеціалізованих задач. Який зробить москалям погано, трошки перехилить чашу терезів на нашу сторону, але в принципі, нічого докорінно не змінить.
Это всё понятно.
Речь о том, что ракет к HIMARS нужно совсем не мало. Меньше, чем к Градам, но всё равно достаточно много.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:45
otg написав: andrijk777 написав:otg
Ядерної зброї вони(ті що приймають рішення) не бояться. Це мулька для їх виборців.
Вони це Захід? Бояться та ще як. Вони мають не те воспитание. Вони не "бункерний". Зараз меньше говорять, але подивіться на початку війни. Вони тільки й говорили що не хочуть втягуватись у війну, щоб вона не переросла в 3 світову.
Вони говорять одне, а думають інше. Захід завжди маніпулював такими речами.
То й самий Ірак, наприклад.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:46
otg написав: detroytred написав:
Вау! Після кількох уточнень стосовно обстріляних - що мова про немотивованих (обстріляних), нарешті саме про них почали.
Але раптом у Вас з'явилися немотивовані необстріляні замість раніше просто необстріляних.
Так не дискутують...
Ви тепер перейшли вже до іншого предмету - відсутністі мотивованих необстріляних у тилу в війську, на гражданці.
Аргументації такої відсутності з Вашого боку ноль.
Є бажання напишіть.
Тільки уточнюю для Вас спеціально -- мова про рівень мотивації не аля захмарний, а такий же, як у отоючих Bobua - тобто мобілізували, пішов служити.
Таких за віконцем ще достатньо.
А деякі кажуть навіть про відмови військоматів бажаючим.
Ви реально плаваєте в облаках.
Закінчились вмотивовані вже давно. Зараз зловили десь якось, пішов служити. Де його мотивація? Ще десь на задворках є підрозділи які готують на передову. Ще з них щось можливо підібрати і то. В того ноги болять, в того спина. Ви просто зовсім не знаєте сітуації. Самі не пробовали вмотивовано в військомат?
Попередніх мобілізованих (більшість) теж оповістили й направили служити.
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Прийде до сусіда Успіха, піде - той сусід.
За віконцем таких, як Успіх, Bobua, я - достатньо.
Питання до Вас (раз так любите переходити на особистості): Ви підете? Буде у Вас мотивація рівня звичайного мобілізованого?
Вище я пояснив про кого мова.
Не треба підміняти на добровольців.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:46
Успіх написав: otg написав:
Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону.
Я писав, що не дуже зміниться ситуація! Так як обстріляні/невмотивовані лише краще будуть зберігати своє життя, а виконувати накази/роботу будуть НЕ краще, за новачків/необстріляних!
otg написав:
Це тільки Успіх вірить що там десь в тилу куча мотивованих нічого не роблять, як тільки мріють змінити його на позиції.
Ні, але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину) - а десь в моєму рідному Львові, чи десь в Тернополі - мають собі жити звичайним життям "парубки моторні", які куй забили на оборону України, а сидять собі бухають/дівчат щіпають???!
Давайте просто якось ПО ЧЕРЗІ?!
Давайте якось мінятись місцем?!
А не так, що одні потягують у Львівських пабах холодне пиво, а інші - регулярно падають обличчям в землю і рахують прильоти!
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
Не треба скиглити! Почав-доводь до кінця!
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:48
detroytred написав:
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Прийде до сусіда Успіха, піде - той сусід.
За віконцем таких, як Успіх, Bobua, я - достатньо.
как вы себя круто в один ряд к защитникам примазали. Может когда придёт время тогда и напишете про себя? Диванный патриот.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 25 лип, 2022 15:54, всього редагувалось 2 разів.
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