Додано: Пон 25 лип, 2022 15:40

andrijk777 написав: Через 50 років окуповані території вже не будуть "окуповані території", а будуть території РФ. Напад на РФ це ядерний удар у відповідь. Все.

Поки в РФ є ЯЗ - ваш "план" це фантастика. Через 50 років окуповані території вже не будуть "окуповані території", а будуть території РФ. Напад на РФ це ядерний удар у відповідь. Все.Поки в РФ є ЯЗ - ваш "план" це фантастика.

Ви живете одним днем, ситуацією, що є назараз, а треба мислити далі і ширше.Як сказав коли рашка ослабне - може там мусульмани почнуть русню різати скрізь за вбитого юнака десь у підворотні скінхедами, або застреленого міською поліцією на ринку.Я прихильник хвильової теорії речей. Усі має циклічність - як розквіт, так і занепад, як позитивний перебіг подій, так і негативний. Питання у тому, що якась жопа у будь якому місці, країні, людини, планети, фондовому або фінансовому ринках - це питання часу, і ти маєш бути готовим до цього.Якщо ми переборемо в собі 73% і зможемо озброїтись, то не факт, що через 20 років, коли мусліми будуть різати русню з ними не вдасться домовитися, що ми допоможемо якось, а вони віддадуть нам наші території, а Крим наприклад забере собі Турція, погодивши це з нами. Різні можут виникнути в майбутньому розклади,але вже зараз мені очевидно - русня кількісно вимирає, її пєсєнка спєта, її амбіції вже не відповідають їх потенціалу, те що робить Путін - це агонія. Русня більше нічого не рішає, але поки що покоління русні що народилося в СССР, чисельно витягує.