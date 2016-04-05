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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:49
vitaliian написав: detroytred написав:
Я впевнений, що Ви не уявляєте, що криється за кожною не те що реченням, а навіть деяким окремим словом в Успіха.
Істерики не бачу й близько. Навіщо вигадувати?
Просто спробуйте зрозуміти усе, що витікає з отих його оповідань.
Він і 10 частини не пише))
а вы конечно всё представляете и каждый день там рядом свечку держите. ваша тупость беспросветная.
Ваша оцінка мого рівня мені до лампочки.
Багато розуму не треба мати, щоб зрозуміти та уявити про що пишуть воїни, та що відбувається в бойових діях.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:49
ЛАД написав:
Речь о том, что ракет к HIMARS нужно совсем не мало. Меньше, чем к Градам, но всё равно достаточно много.
Так, їх потрібно багато, і логістика поставки боєприпасів до них це певна проблема. Ми бачимо далеко не всі удари в пресі. Техніка активно працює, десь одиночними, десь залпами. Ракети возять зі США. Тому є певна проблема.
Щодо ATAKMS - то там до цього додасться ще й ціна
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:51
Успіх написав: sashaqbl написав:
Попри плач Долярчика і Бобюей - деякі підрозділи вже проводять ротацію
То ХОДІТЬ ДО НАС - будете сміятись!
Чи то тільки весело з вашого дивану?
Попросите о переводе в пехоту, там смешнее.
Оттуда тоже просят ХОДIТЬ ДО НАС.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:51
Успіх написав: otg написав:
Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону.
Я писав, що не дуже зміниться ситуація! Так як обстріляні/невмотивовані лише краще будуть зберігати своє життя
Це вже добре. Це називається досвід. Необстрелені як правило не знають що робити, починають мотушитись та ризикують бути вбитим в першому же бою.
Ні, але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину) - а десь в моєму рідному Львові, чи десь в Тернополі - мають собі жити звичайним життям "парубки моторні", які куй забили на оборону України, а сидять собі бухають/дівчат щіпають???!
Давайте просто якось ПО ЧЕРЗІ?!
Давайте якось мінятись місцем?!
А не так, що одні потягують у Львівських пабах холодне пиво, а інші - регулярно падають обличчям в землю і рахують прильоти!
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
Потерпіть. Але скажу Вам правду. Це не значить що вас всіх відправлять по домах. Тут правду пишуть, що велика кількість просто не вернеться. Але віддихнути дадуть. Що стосується вашого невдоволення що хтось сидить по пабах.....Що я Вам можу сказати? Маємо то що маємо. Ви самі розумієте що устраювати облави це не вихід.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:52
detroytred написав:
Багато розуму не треба мати, щоб зрозуміти та уявити про що пишуть воїни, та що відбувається в бойових діях.
ваше мнение мне туда же, вопрос был к долярчику, вы начали мне отвечать вместо него, не имея на то морального права, потому что он на войне, а вы "всё понимающий" в тылу на диване. Про тупость это не шутка.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:53
vitaliian написав: detroytred написав:
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Прийде до сусіда Успіха, піде - той сусід.
За віконцем таких, як Успіх, Bobua, я - достатньо.
как вы себя круто в один ряд к защитникам примазали. Может когда придёт время тогда и напишете? Диванный патриот.
Який патріот?
Патріоти - це добровольці, герої і т.д.
Звичайний законослухняний громадянин.
А Ви що не підете?
Або точніше -- на момент зараз не збираєтесь у разі мобпризову йти?
Я збираюсь. Про саме це й вказав. Ні до кого не примазувався. Ви, як і багато разів! раніше, вигадуєте й вигадуєте опонентові.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:54
andrijk777 написав: ЛАД написав:
1. Вы уверены, что в Генштабе таких планов не было?
Думаю, были. Уж как они реализовались, другой вопрос.
И это функция в первую очередь именно Генштаба, а не президента.
Кстати, Вы предполагаете, что у Союза не было планов по организации обороны? Тем не менее, откатились до самой Москвы, а в 42 до Волги.
Ви не розумієте що таке "план оборони". Почитайте що це таке на дозвіллі.
Так, в СРСР в 41 не було плану оборони, а був план нападу, знову ж таки почитайте того ж Суворова.
А в 42 вже план був(я так думаю), але не вистачало засобів і можливостей для його реалізації.
1. А Ви читали? То, може, розповісте?
2. Ви впевнені щодо 41?
Ви впевнені, що Суворов все достеменно знає?
Ну і не подобається Вам 41, то "в 42 вже план був, , але не вистачало засобів і можливостей для його реалізації" - це те ж саме, про що я писав.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:54
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Речь о том, что ракет к HIMARS нужно совсем не мало. Меньше, чем к Градам, но всё равно достаточно много.
Так, їх потрібно багато, і логістика поставки боєприпасів до них це певна проблема. Ми бачимо далеко не всі удари в пресі. Техніка активно працює, десь одиночними, десь залпами. Ракети возять зі США. Тому є певна проблема.
Щодо ATAKMS - то там до цього додасться ще й ціна
ATAKMS скоріше за все легка мішень для ПВО.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:57
detroytred написав:
Я збираюсь. Про саме це й вказав
когда пойдете тогда и напишите про ваши подвиги и героизм, а пока эти шапкозакидательства чистое бахвальство. Поумерьте пыл.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:58
sashaqbl написав:
Ракети возять зі США. Тому є певна проблема
Сьогодні, пролітаючи біля одного з аеродромів у центрі держави (навіть не захід!) бачив 2 "Геркулеса" на розвантаженні. Дуже здивувався, але це приємний факт. Думаю, що до цього часу вони вже пішли додому.
Та і взагалі в ефірі багато нашої авіації. Не кажучи вже, що я часто бачу її всюди на землі. Але інколи там, що і подумати не можна її там сховати)). Ці рашистсткі йолопи налапшали своїм, що на другий день знищили нашу авіацію, тепер їм "якось невдобно".
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 25 лип, 2022 16:00, всього редагувалось 1 раз.
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