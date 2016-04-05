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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 17911792179317941795>
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:59

  detroytred написав:Попередніх мобілізованих (більшість) теж оповістили й направили служити.
Можливо й так. Але ще раз тоді навіть такі шли більш охотно.
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Так спробуйте добровольцем.
Питання до Вас (раз так любите переходити на особистості): Ви підете? Буде у Вас мотивація рівня звичайного мобілізованого?
Ну я як що піду, то не на місце "Успіха". Там Ваше місце. Просіться, його підміните.
otg
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:59

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Багато розуму не треба мати, щоб зрозуміти та уявити про що пишуть воїни, та що відбувається в бойових діях.
ваше мнение мне туда же, вопрос был к долярчику, вы начали мне отвечать вместо него, не имея на то морального права, потому что он на войне, а вы "всё понимающий" в тылу на диване. Про тупость это не шутка.

Яке моральне право? Для підтримки думки, що при мобілізації треба мобілізуватися -- не треба ніяких моральних прав.

Для уявлення (саме уявлення) про бойові дії теж багато розуму не треба.
У Вас чомусь не вистачає...
Про якусь близкість до істерики у воїна пишите.
Моральне право мабуть маєте?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:03

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  otg написав:"Вы от куда приехали -с Украины?"
это проблема самоидентификации. Типа Львовяни когда то считали Донецких или Крымчан украинцами. Их считали Донецкими. Даже до 2014. У нации не было единого лидера, который мог бы своим авторитетом сшить давно порванное одеяло.

І не могло його бути.
Нажаль Львів і Донецьк були дуже різними.
Це "полікувати" міг тільки час.

Для этого надо было очень много работать. И не только со стороны востока, но и запада.
А у нас каждые выборы использовались для того, чтобы разобщать страну, а запад выбирал не путь понимания и примирения, а навязывание своих точек зрения и "ломать через колено".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:ATAKMS скоріше за все легка мішень для ПВО.
Будь-які балістичні цілі - складна система для ППО.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:05

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:Заморозка - це 100% програш України.
это сценарий наиболее приемлем для рф и Запада. В случае поражения рф там могут начаться локальные конфликты, чреватые срывом поставок нефти/газа и незаконным оборотом (применением?) яо. Что для Запада ещё большие риски, чем заморозка конфликта. Поэтому поставки оружия тесно связаны с эскалацией. При деэскалации вероятно, поставки уменьшатся (вплоть до их прекращения).

Неправда. Для США цей варіант поганий тому що РФ(ворог США) підсилиться. А Україна(союзник США) ослабне. Не узагальнюйте увесь Захід.
"случае поражения рф" - поразка РФ в принципі неможлива.

Восстановление границ даже 24.02 россиянами будет воспринято как поражение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:06

  otg написав:
  detroytred написав:Попередніх мобілізованих (більшість) теж оповістили й направили служити.
Можливо й так. Але ще раз тоді навіть такі шли більш охотно.
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Так спробуйте добровольцем.
Питання до Вас (раз так любите переходити на особистості): Ви підете? Буде у Вас мотивація рівня звичайного мобілізованого?
Ну я як що піду, то не на місце "Успіха". Там Ваше місце. Просіться, його підміните.

Вау!
Вже - можливо, охотно (не охотно).
Тобто питання дискусійне.
А так впевнено й однозначно було.

Мова була про добровольців чи просто мобілізованих?
Навіщо підміняти предмет?
Отож.

Моє місце визначить мобвідділ, а потім командии вч.
На посаду колеги Успіха в разі мобілізації -- я не проти.
Але ну ніяк.
Тому й поки не мобілізований, бо потрібні інші посадові ресурси.
Мова була про мобілізацію, навіщо оповідання про місця?

Питання: з якої стелі Ви визначили моє місце, не маючи жодних даних?)))
Навіщо Ваше ясновідення?
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 25 лип, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Восстановление границ даже 24.02 россиянами будет воспринято как поражение.
Будь-який інший варіант буде сприйнятий Китаєм, як поразка Заходу. А це означатиме підвищення ймовірності війни в Тайвані.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:12

  vitaliian написав:
  unicdima написав:Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.
выше уже писали, это война технологий, а не мяса. В войне они продвигаются ровно на глубину своих технологий. Но Гиркин об этом молчит, признавать свою технологическую отсталость - жёсткое табу. Они ж гордятся своей армией с 2-3х лет.

По ходу нашей войны взгляды постепенно меняются. Технологии технологиями, но мясо нужно. После обстрела Хаймерсами на обстрелянную территорию должны зайти люди и занять её.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:15

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Я збираюсь. Про саме це й вказав
когда пойдете тогда и напишите про ваши подвиги и героизм, а пока эти шапкозакидательства чистое бахвальство. Поумерьте пыл.

Конкретно: де в мене про мої *подвиги и героизм*???
Де шапкозакидательство?

Є аргументи заперечити мої твердження - заперечуйте.
Але не демагогічно перебільшуйте.
До повного викривлення та підміни.

Хочу почути про Ваше моральне право бачити і головне вказувати близкість до істерики у воїна з передка.
Задню тільки не вмикайте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:19

  detroytred написав:Я впевнений, що Ви не уявляєте, що криється за кожною не те що реченням, а навіть деяким окремим словом в Успіха.
  detroytred написав:Для уявлення (саме уявлення) про бойові дії теж багато розуму не треба.
лекарство посоветовать?
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