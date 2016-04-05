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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:59
detroytred написав:
Попередніх мобілізованих (більшість) теж оповістили й направили служити.
Можливо й так. Але ще раз тоді навіть такі шли більш охотно.
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Так спробуйте добровольцем.
Питання до Вас (раз так любите переходити на особистості): Ви підете? Буде у Вас мотивація рівня звичайного мобілізованого?
Ну я як що піду, то не на місце "Успіха". Там Ваше місце. Просіться, його підміните.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 15:59
vitaliian написав: detroytred написав:
Багато розуму не треба мати, щоб зрозуміти та уявити про що пишуть воїни, та що відбувається в бойових діях.
ваше мнение мне туда же, вопрос был к долярчику, вы начали мне отвечать вместо него, не имея на то морального права, потому что он на войне, а вы "всё понимающий" в тылу на диване. Про тупость это не шутка.
Яке моральне право? Для підтримки думки, що при мобілізації треба мобілізуватися -- не треба ніяких моральних прав.
Для уявлення (саме уявлення) про бойові дії теж багато розуму не треба.
У Вас чомусь не вистачає...
Про якусь близкість до істерики у воїна пишите.
Моральне право мабуть маєте?))
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:03
andrijk777 написав: vitaliian написав: otg написав:
"Вы от куда приехали -с Украины?"
это проблема самоидентификации. Типа Львовяни когда то считали Донецких или Крымчан украинцами. Их считали Донецкими. Даже до 2014. У нации не было единого лидера, который мог бы своим авторитетом сшить давно порванное одеяло.
І не могло його бути.
Нажаль Львів і Донецьк були дуже різними.
Це "полікувати" міг тільки час.
Для этого надо было очень много работать. И не только со стороны востока, но и запада.
А у нас каждые выборы использовались для того, чтобы разобщать страну, а запад выбирал не путь понимания и примирения, а навязывание своих точек зрения и "ломать через колено".
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:04
Zebra написав:
ATAKMS скоріше за все легка мішень для ПВО.
Будь-які балістичні цілі - складна система для ППО.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:05
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
Заморозка - це 100% програш України.
это сценарий наиболее приемлем для рф и Запада. В случае поражения рф там могут начаться локальные конфликты, чреватые срывом поставок нефти/газа и незаконным оборотом (применением?) яо. Что для Запада ещё большие риски, чем заморозка конфликта. Поэтому поставки оружия тесно связаны с эскалацией. При деэскалации вероятно, поставки уменьшатся (вплоть до их прекращения).
Неправда. Для США цей варіант поганий тому що РФ(ворог США) підсилиться. А Україна(союзник США) ослабне. Не узагальнюйте увесь Захід.
"случае поражения рф" - поразка РФ в принципі неможлива.
Восстановление границ даже 24.02 россиянами будет воспринято как поражение.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:06
otg написав: detroytred написав:
Попередніх мобілізованих (більшість) теж оповістили й направили служити.
Можливо й так. Але ще раз тоді навіть такі шли більш охотно.
Прийде час до мене, теж саме - піду. Нікуди не дінусь.
Так спробуйте добровольцем.
Питання до Вас (раз так любите переходити на особистості): Ви підете? Буде у Вас мотивація рівня звичайного мобілізованого?
Ну я як що піду, то не на місце "Успіха". Там Ваше місце. Просіться, його підміните.
Вау!
Вже - можливо, охотно (не охотно).
Тобто питання дискусійне.
А так впевнено й однозначно було.
Мова була про добровольців чи просто мобілізованих?
Навіщо підміняти предмет?
Отож.
Моє місце визначить мобвідділ, а потім командии вч.
На посаду колеги Успіха в разі мобілізації -- я не проти.
Але ну ніяк.
Тому й поки не мобілізований, бо потрібні інші посадові ресурси.
Мова була про мобілізацію, навіщо оповідання про місця?
Питання: з якої стелі Ви визначили моє місце, не маючи жодних даних?)))
Навіщо Ваше ясновідення?
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 25 лип, 2022 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:07
ЛАД написав:
Восстановление границ даже 24.02 россиянами будет воспринято как поражение.
Будь-який інший варіант буде сприйнятий Китаєм, як поразка Заходу. А це означатиме підвищення ймовірності війни в Тайвані.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:12
vitaliian написав: unicdima написав:
Вони ледве просуваються навіть там де у нас три каліки на позиціях.
выше уже писали, это война технологий, а не мяса. В войне они продвигаются ровно на глубину своих технологий. Но Гиркин об этом молчит, признавать свою технологическую отсталость - жёсткое табу. Они ж гордятся своей армией с 2-3х лет.
По ходу нашей войны взгляды постепенно меняются. Технологии технологиями, но мясо нужно. После обстрела Хаймерсами на обстрелянную территорию должны зайти люди и занять её.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:15
vitaliian написав: detroytred написав:
Я збираюсь. Про саме це й вказав
когда пойдете тогда и напишите про ваши подвиги и героизм, а пока эти шапкозакидательства чистое бахвальство. Поумерьте пыл.
Конкретно: де в мене про мої *подвиги и героизм*???
Де шапкозакидательство?
Є аргументи заперечити мої твердження - заперечуйте.
Але не демагогічно перебільшуйте.
До повного викривлення та підміни.
Хочу почути про Ваше моральне право бачити і головне вказувати близкість до істерики у воїна з передка.
Задню тільки не вмикайте.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:19
detroytred написав:
Я впевнений, що Ви не уявляєте, що криється за кожною не те що реченням, а навіть деяким окремим словом в Успіха.
detroytred написав:
Для уявлення (саме уявлення) про бойові дії теж багато розуму не треба.
лекарство посоветовать?
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