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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:25
vitaliian написав: detroytred написав:
Я впевнений, що Ви не уявляєте, що криється за кожною не те що реченням, а навіть деяким окремим словом в Успіха.
detroytred написав:
Для уявлення (саме уявлення) про бойові дії теж багато розуму не треба.
лекарство посоветовать?
Ну і? Це що?
До чого відносите - до моїх подвигів, героїзму чи шапкозакидательства?
Пояснюю: навіть СМІ берете й вивчаєте, що відбувається при бойових діях. Там достатньо ясно показано.
Успіх те, що там показано, викладає стисло. Компіліруєте стислі думки Успіха на розгорнуту інфо.
Рівень школяра.
Багато розуму не треба.
А стосовно окремих слів в Успіха -- не на часі навіть просто загострити погляд зараз на них.
Успіху респект.
Про моральне право хотілося б почути-то.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 25 лип, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:25
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Восстановление границ даже 24.02 россиянами будет воспринято как поражение.
Будь-який інший варіант буде сприйнятий Китаєм, як поразка Заходу. А це означатиме підвищення ймовірності війни в Тайвані.
Тайвань на відміну від 73% йолопів що обрали асфальт, до зубів озброєний сучасною американською авіацією і ракетами. На загарбницькі кораблі і авіацію полетять тисячі ракет з кількасот сучасних винищувачів і берегових ракетних установок.
У них навіть крилаті ракети є, щоб одразу вхерачити по материковому Китаю.
Востаннє редагувалось Zebra
в Пон 25 лип, 2022 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:26
vitaliian написав: Успіх написав:
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
у вас состояние близкое к истерике...
Це - просто коли не знаєш чітких найближчих планів...
- не знаєш, коли відпустка!
- не знаєш, коли Захід натисне на педаль швидкості поставок зброї/техніки
Або, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація!
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:30
Успіх написав:
Це - просто коли не знаєш чітких найближчих планів...
- не знаєш, коли відпустка!
- не знаєш, коли Захід натисне на педаль швидкості поставок зброї/техніки
Думаю, протягом зими ви отримаєте свою заслужену відпустку.
Захід на педаль не натисне, поставки будуть йти +/- такими ж самими темпами. Ця війна на роки.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:31
vitaliian написав: Успіх написав:
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
у вас состояние близкое к истерике...я вас таким вижу впервые. Это вас так форум злит или что то другое?
Це, мабуть, дається про себе знати обстрір мінами(на початку цього місяця), які прилітали недалеко мене.... ще й не 2-3, а десь 30+шт! - а я лежав собі у посадці під кущем і "кайфував"!
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:35
Успіх написав:
Або, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація!
"Соберись,тряпка"(с)
11 миг-29 от Словакии скоро. Посмотрим.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:39
ЛАД написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
1. Вы уверены, что в Генштабе таких планов не было?
Думаю, были. Уж как они реализовались, другой вопрос.
И это функция в первую очередь именно Генштаба, а не президента.
Кстати, Вы предполагаете, что у Союза не было планов по организации обороны? Тем не менее, откатились до самой Москвы, а в 42 до Волги.
Ви не розумієте що таке "план оборони". Почитайте що це таке на дозвіллі.
Так, в СРСР в 41 не було плану оборони, а був план нападу, знову ж таки почитайте того ж Суворова.
А в 42 вже план був(я так думаю), але не вистачало засобів і можливостей для його реалізації.
1. А Ви читали? То, може, розповісте?
2. Ви впевнені щодо 41?
Ви впевнені, що Суворов все достеменно знає?
Ну і не подобається Вам 41, то "в 42 вже план був, , але не вистачало засобів і можливостей для його реалізації" - це те ж саме, про що я писав.
План А:
Солдати беруть зброю і стріляють у ворога.
План Б:
Солдат Петренко бере автомат і біжить в точку А, сектор його обстрілу такий-то.
Солдат Іваненко бере гранатомет і біжить і точку Б, веде вогонь виключно по броньованій техніці.
Лейтенант Сидоренко вскриває склад зброї і роздає зброю Петренку і Іваненку.
І т.д.
План "типу А" звичайно був. Плану "типу Б" не було.
Причому "План Б" це не просто план, тому що на складі має бути гранатомет. Такий "план" повинен бути підготовлений і продуманий наперед.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:40
detroytred написав:
Про моральне право хотілося б почути-то.
моя профессия разрешает мне задавать любым людям любые вопросы, потому что я их не по приколу задаю. Конечно за каждым остается право отвечать мне или нет. Так понятнее? всего доброго, фантазёр.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:42
Bobua написав:
..........
Тю...
А хто їм не давав?
У 2013 відкрити Конституцію, прочитати розділ про зміну територ.устрою і піти якимось із шляхів (ініциатива президента, а вони мали свого; або ініціат.ВР, а вони мали свою; або збирати підписи по всій Україні -- а вже вся Україна була сита по горло донбаськими типочками, і радо би підписалась).
Чи хто мав за них все це ініційовувати-робити?
........
В 2013 их всё более-менее устраивало.
Более-менее "свой" президент, закон Кивалова о языке. Острой необходимости отделяться не было. Было некоторое недовольство, но достаточно небольшое, во всяком случае, явно недостаточное для инициирования вопроса об отделении.
В 2014 всё очень быстро и резко обострилось и уже "не дали", а перешли к силовым методам (с обеих сторон).
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:44
vitaliian написав: detroytred написав:
Про моральне право хотілося б почути-то.
моя профессия разрешает задавать любым людям любые вопросы, потому что я их не по приколу задаю. Так понятнее? всего доброго фантазёр.
Демагогічно притягнули свою професію.
Бувайте, демагог.
Фантазер -- це той, хто зі стелі приписує опоненту про патріота, подвиги, героїзм, шапкозакидательство.
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