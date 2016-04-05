Додано: Пон 25 лип, 2022 16:53

vitaliian написав: Schmit написав: що Південь втримати було неможливо, а передмістя Києва були приречені на руйнування. що Південь втримати було неможливо, а передмістя Києва були приречені на руйнування. война никогда не идёт по написанному заранее сценарию (нападения или обороны). В каких то неудачных операциях русня понесла большие потери и потеряла наступательный потенциал. Вряд ли Зеленский хотел чтобы напали на Киев со стороны Гостомеля, если вы на это намекаете. война никогда не идёт по написанному заранее сценарию (нападения или обороны). В каких то неудачных операциях русня понесла большие потери и потеряла наступательный потенциал. Вряд ли Зеленский хотел чтобы напали на Киев со стороны Гостомеля, если вы на это намекаете.

думаю, надо навсегда прекратить мусолить тему сдачи юга и подготовки к войне в частности...западные разведки давали Украине неделю, максимум 10 дней (они там все лохи?)считаю, что Украине сильно повезло, с тем что с нашей армией не считались...эта недооценка привела к тому , что план настпуления (если он был) был похерен и тупо орки двинулись танковыми клиньями (а-ля 1944год, после взятия Харькова наступали в степях Украины)и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тднадо смотреть вперед, что нас ждет в ближайшие 3-5 месяцев войны?