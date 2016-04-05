Додано: Пон 25 лип, 2022 17:11

Успіх написав: Це - просто коли не знаєш чітких найближчих планів...

- не знаєш, коли відпустка!

- не знаєш, коли Захід натисне на педаль швидкості поставок зброї/техніки



Або, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація! Це - просто коли не знаєш чітких найближчих планів...- не знаєш, коли відпустка!- не знаєш, коли Захід натисне на педаль швидкості поставок зброї/технікиАбо, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація!

просто ты никогда не был в подобной ситуации...привыкай(те)нельзя сравнить с морем, но как для примера понимания и анализа-судно находиться в европейских портах (где смена на 1 человек+1 его сменщика обходиться меньше 500 евро), но в круинге Гамбурга (Глазго/Гонконга)работают девочки 22-26 лет(как правило женщины, часто без образования) и которые тупо смотрят в контракт (есть там уже 4мес(для лфицера) или 6 мес для рядового), а там 3,7 и 5,7 (т.е. 10-12 дней не хватает)и офис отвечает-контракт еще не окончен(они так экономят деньги овнера),потом судно идет в Западную Африку (ок, там уже в 2-2,5 раза дороже смена, но сменщики не хотят ехать в Африку(типа Нигерию), и вот уже у людей набегает 2 месяца лишнихили еще хуже -судно идет на Чили/Аргентину (смена только одного чел стоит 4-5 тыс долл), и снова отказ (очень дорого), конечно дорого, в Европе вы могли всех поменять за 5к евро, но вам казалось, что народ не доработал 10 днейпричины отсутствия ротации на фронте вообще не понятны, тем более когда:-"оперативная пауза" (не везде, но на многих участках)-достаточно подготовленных бойцов (больше 6 новых бригад, со старыми названиями)-летом в плане логистики это гораздо проще, чем осченью по грязи куда-то пробиратьсяпс. погиб комбриг нашей одесской 28 бригады полковник Виталий Гуляев (обстоятельства не известны), бывалый командир с опытом с 2014(когда еще он был комбатом в 58 бригаде)Вечная Память и Слава Герою!