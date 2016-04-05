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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:45
detroytred написав:
Предмет обговорення.
Мова була про можливості командира підрозділу. В совковій армії з 18- ти річного школяра командир міг ліпити кого завгодно. Да ще й за підтримки всього командирського складу. Навіть 21-ти річний лейтенант.
Зараз підлеглі - чоловіки (з досвідом життя)), з бойовим досвідом. І от коли, як вказує Bobua, та вже який раз наголошує Успіх, в оцих підлеглих втрачається мотивація (стають пофігістами, аватарами, дах їде, та тощо), то тоді що?
Обидва воїни вказують, що без ротації, з часом ця тенденція нарощується.
Потрібна ротація.
Тобто мова про доцільність ротації.
Ви ж перевели на неможливість ротації. Звісно, якщо вона неможлива, то про що ж дискутувати-то?!
Опоненти вказують на можливість та доцільність. Див. їх аргументацію цього.
Доцільність Ви спростовуєте аргументом, що командири самі відмовляться.
Вам Bobua відповідає, що навпаки - радіють.
Тут вже навіть мова не про ротацію, а, хоча би, про підсилення на скількись%
Бо на передових залогах нова мода після контактів із зайвохромосомними -- чергувати аж половиною вояків. Аби всюди сиділо хоч по двоє.
Але є туди всього ~8 людей -- і потім 4 чергує. Ще й цілодобово. Щотригодини... От чим не пекло? 12тигодинний роб.день + неможливість виспатись (як бонус). День, другий, третій, четвертий, а як "пощастить", то і п'ятий...
Як ЗСУ докотилось до таких складощів -- то є велика загадка...
12 людей (4*3) -- вже було би легше.
Але от як витягнути з тилів на чергування хоча би +20тис вояків зі вже наявного ~1млн?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:49
sashaqbl написав: andrijk777 написав:
Якщо ми звільнимо частину Херсонської області то чому ми маємо зупинятись?? Навпаки. Після перших успіхів підуть наступні.
Тому що ми скоріш за все не "звільнятимемо" Херсонську область. Це буде черговий "жест доброї волі", спричинений ударами по комунікаціях. Наприклад, в підтримку чергової стамбульської угоди про вивіз хліба. Так само, як було в кінці березня. Маю великі сумніви, що наша армія на даний момент здатна на серйозний наступ. І що буде здатна найближчі півроку.
Такой "жест доброї волі" = ми звільняємо Херсонську область (точнее, её правобережную часть).
Удары по коммуникациям тоже метод боевых действий. Или Вы признаёте только штыковую атаку?
Путин, конечно, может объяснять "стамбульською угодою" или ещё чем-нибудь.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:53
vitaliian написав: Schmit написав:
що Південь втримати було неможливо, а передмістя Києва були приречені на руйнування.
война никогда не идёт по написанному заранее сценарию (нападения или обороны). В каких то неудачных операциях русня понесла большие потери и потеряла наступательный потенциал. Вряд ли Зеленский хотел чтобы напали на Киев со стороны Гостомеля, если вы на это намекаете.
думаю, надо навсегда прекратить мусолить тему сдачи юга и подготовки к войне в частности...
западные разведки давали Украине неделю, максимум 10 дней (они там все лохи?)
считаю, что Украине сильно повезло, с тем что с нашей армией не считались...
эта недооценка привела к тому , что план настпуления (если он был) был похерен и тупо орки двинулись танковыми клиньями (а-ля 1944год, после взятия Харькова наступали в степях Украины)
и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
надо смотреть вперед, что нас ждет в ближайшие 3-5 месяцев войны?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:54
Bobua написав: detroytred написав:
Предмет обговорення.
Мова була про можливості командира підрозділу. В совковій армії з 18- ти річного школяра командир міг ліпити кого завгодно. Да ще й за підтримки всього командирського складу. Навіть 21-ти річний лейтенант.
Зараз підлеглі - чоловіки (з досвідом життя)), з бойовим досвідом. І от коли, як вказує Bobua, та вже який раз наголошує Успіх, в оцих підлеглих втрачається мотивація (стають пофігістами, аватарами, дах їде, та тощо), то тоді що?
Обидва воїни вказують, що без ротації, з часом ця тенденція нарощується.
Потрібна ротація.
Тобто мова про доцільність ротації.
Ви ж перевели на неможливість ротації. Звісно, якщо вона неможлива, то про що ж дискутувати-то?!
Опоненти вказують на можливість та доцільність. Див. їх аргументацію цього.
Доцільність Ви спростовуєте аргументом, що командири самі відмовляться.
Вам Bobua відповідає, що навпаки - радіють.
Тут вже навіть мова не про ротацію, а, хоча би, про підсилення на скількись%
Бо на передових залогах нова мода після контактів із зайвохромосомними -- чергувати аж половиною вояків. Аби всюди сиділо хоч по двоє.
Але є туди всього ~8 людей -- і потім 4 чергує. Ще й цілодобово. Щотригодини... От чим не пекло? 12тигодинний роб.день + неможливість виспатись (як бонус). День, другий, третій, четвертий, а як "пощастить", то і п'ятий...
Як ЗСУ докотилось до таких складощів -- то є велика загадка...
12 людей (4*3) -- вже було би легше.
Але от як витягнути з тилів на чергування хоча би +20тис вояків зі вже наявного ~1млн?
Я пас.
Бо запарився з демагогами дискутувати.
Це повний цирк - підтримуєш, обгрунтовуєш думку воїнів з передка, а тобі контраргументацією про нереальність, фантазії, моральне право.
Якщо з безаргументованими неможливістю, недоцільністю ще можна було якось змиритись, але з цирком - я пас.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:56
ЛАД написав:
Удары по коммуникациям тоже метод боевых действий. Или Вы признаёте только штыковую атаку?
я припускаю, що на лівобережжі цього, на даний момент, може виявитися недостатньо.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:56
Hotab написав:
"Соберись,тряпка"
Успіх написав:
Або, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація!
(с)
11 миг-29 от Словакии скоро. Посмотрим.
Це треба казати Будівельнику - йому важче на дивані воювати
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Додано: Пон 25 лип, 2022 16:59
prodigy написав:
и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
очень с вами согласен, свои прогнозы на ближайшие месяцы я озвучивал, вангую снижение интенсивности боев вплоть до заморозки конфликта, в обмен на снижение поставок Западом оружия. Этот вариант интересен прежде всего рф и Западу, а с точки зрения передышки для армии, (в какой то мере) неплох и для нас. Долярчику нужна ротация.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:11
Успіх написав:
Це - просто коли не знаєш чітких найближчих планів...
- не знаєш, коли відпустка!
- не знаєш, коли Захід натисне на педаль швидкості поставок зброї/техніки
Або, просто ДУУУУУЖЕ потрібна ротація!
просто ты никогда не был в подобной ситуации...привыкай(те)
нельзя сравнить с морем, но как для примера понимания и анализа
-судно находиться в европейских портах (где смена на 1 человек+1 его сменщика обходиться меньше 500 евро), но в круинге Гамбурга (Глазго/Гонконга)
работают девочки 22-26 лет(как правило женщины, часто без образования) и которые тупо смотрят в контракт (есть там уже 4мес(для лфицера) или 6 мес для рядового), а там 3,7 и 5,7 (т.е. 10-12 дней не хватает)
и офис отвечает-контракт еще не окончен(они так экономят деньги овнера),
потом судно идет в Западную Африку (ок, там уже в 2-2,5 раза дороже смена, но сменщики не хотят ехать в Африку(типа Нигерию), и вот уже у людей набегает 2 месяца лишних
или еще хуже -судно идет на Чили/Аргентину (смена только одного чел стоит 4-5 тыс долл), и снова отказ (очень дорого), конечно дорого, в Европе вы могли всех поменять за 5к евро, но вам казалось, что народ не доработал 10 дней
причины отсутствия ротации на фронте вообще не понятны, тем более когда:
-"оперативная пауза" (не везде, но на многих участках)
-достаточно подготовленных бойцов (больше 6 новых бригад, со старыми названиями)
-летом в плане логистики это гораздо проще, чем осченью по грязи куда-то пробираться
пс. погиб комбриг нашей одесской 28 бригады полковник Виталий Гуляев (обстоятельства не известны), бывалый командир с опытом с 2014(когда еще он был комбатом в 58 бригаде)
Вечная Память и Слава Герою!
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 25 лип, 2022 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:17
Успіх написав:
...але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину)..?
Есть случаи, когда брали отпуск по семейным обстоятельствам. Но его всё равно должно одобрить руководство (нужен ли ты им или нет). В некоторые в/ч уже есть распоряжение отправлять ребят поочерёдно в отпуска и касательно ротации некоторые владеют (где они будут через какое-то время)...
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