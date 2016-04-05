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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:19
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:29
vitaliian написав: prodigy написав:
и да, кому-то было бы легче от того, что например рф имитировала наступление (только обозначило) на юге (Херсон, Николаев), а все силы были брошены на Киев (и при том еще со стороны Мозыря по линии Корестень-Біла Церква-Черкаси)...при таком сценарии Херсон был вообще не важен, если бы столице были уличные бои и тд
очень с вами согласен, свои прогнозы на ближайшие месяцы я озвучивал, вангую снижение интенсивности боев вплоть до заморозки конфликта, в обмен на снижение поставок Западом оружия. Этот вариант интересен прежде всего рф и Западу, а с точки зрения передышки для армии, (в какой то мере) неплох и для нас. Долярчику нужна ротация.
согласен, что нужна и не ему одному
командир(бригады) должен проявить инициативу и добиться от вышестоящего начальства, иначе никак (офицеры рангом ниже полковника, мало что могут в этом плане)
у меня в 2003г вкомпания далала все для того, чтобы сорвать смену (а так вышло , что менялись все кроме меня, т.е. 19 из 20), почему так глупо вышло, потому что так по совкому (все сразу) менял В****пс
но я проявил инициативу (судно стояло в Валенсии на субботу-воскресенье, офис в Глазко был на выходных), я позвонил в Одессу и сказал берите билеты и присылайте всех (визи шенгена были у всех сменщиков), агент в Валенисии не в курсе (потому что ему не заплатили) и когда я ему сказал, что едет экипаж 19чел, то он стал торопить стивидоров быстрее закончить (закончили в 2300, а мой экипаж прилетел 23.30, пока багаж/паспорт контроль уже 00.30 еще 20 минут до судна)
-агент заказал лоцмана/буксиры на 00.00 , я ему говорю давай на 01.00 (нет на 00.30)
судно готово, но я рампу не поднимаю (таскать чемодани-займет еще 30-35 минут), бусик влетел на рампу, высадил народ за 2 минуты и мы подняли рампу и ушли на Салерно (там отказали в смене), поменял всех в Ливорно (агент был старый моряк ,лет 60...очень уважал Юру Гагарина), у властей в Ливорно были какие-то притензии по смене (типа так менять не безопасно, но все решилось)
компания после поблагодарила за инициативу и экономию денег на смене, хотя как признался супер мне- они хотели меня выгнать сразу за самодеятельность (бюрократы там еще те)
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prodigy
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:33
prodigy написав:
они хотели меня выгнать сразу за самодеятельность (бюрократы там еще те)
надо вас комбригом к долярчику.
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vitaliian
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:39
sashaqbl написав:
Я не згоден. Гіркін - це російський пропагандон для "думаючих" кацапів.
Гіркін не пропоГАНДОН
Гіркін - українофоб..
При чому нам повезло що в педерації таких кожен другий...
Недавно, годину гіркін з якимось експертом переливали з пустого в порожнє..
І прийшли разом до ідеї..
Щоб контрактники не звільнялись - треба заборонити розривати контракти..і так цілу годину..
Але ні до одного , ні до другого , внаслідок їх розумової обмеженості так і не дійшло
Якщо заборонити розривати контракти..то зменшиться кількість бажаючих підписувати нові..
Так от , старих перестріляють - нових не наберуть..але вони все одно - законодавчо думою ввести заборону розриву контрактів...
це тільки один приклад...
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budivelnik
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:40
Успіх написав: otg написав:
Ще раз Як що змінити обстреляних невмотивованих, на необстреляних невмотивованих сітуація на позиції зміниться в худшу сторону.
Я писав, що не дуже зміниться ситуація! Так як обстріляні/невмотивовані лише краще будуть зберігати своє життя, а виконувати накази/роботу будуть НЕ краще, за новачків/необстріляних!
otg написав:
Це тільки Успіх вірить що там десь в тилу куча мотивованих нічого не роблять, як тільки мріють змінити його на позиції.
Ні, але просто ЯКОГО КУЯ я маю знаходитись частенько на вогневій невідомо скільки місяців(а через 2 дні вже буде П'ЯТЬ МІСЯЦІВ, як я не можу обняти своїх батьків/дітей/дружину) - а десь в моєму рідному Львові, чи десь в Тернополі - мають собі жити звичайним життям "парубки моторні", які куй забили на оборону України, а сидять собі бухають/дівчат щіпають???!
Давайте просто якось ПО ЧЕРЗІ?!
Давайте якось мінятись місцем?!
А не так, що одні потягують у Львівських пабах холодне пиво, а інші - регулярно падають обличчям в землю і рахують прильоти!
Я розумію, що в тилу теж не з медом - нема роботи/зарплати впали, але... - але ХОДІТЬ ДО НАС лизати мід!)))
Вы правы, але... "маємо те, що маємо".
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:41
vitaliian написав:
химеры настоящее психологическое оружие.
Тоже Пелевина начитались?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:46
sashaqbl написав:
Успіх написав:
То ХОДІТЬ ДО НАС - будете сміятись!
Чи то тільки весело з вашого дивану?
Щойно прийде повістка - піду. Від військомату не ховаюсь. Але наразі займаюсь тим, що в мене виходить трошки краще - заробляю гроші і волонтерю.
Вибачте, якщо мій тон вас образив, але наразі точно знаю, від людей, яким давали автівки, що їх вже пару тижнів, як зняли з дуже гарячого напрямку. Значно гарячішого ніж у вас. Два бата. Але, можливо, невдовзі дійде черга й до Вас.
Это ещё может зависеть от потерь в части. Если эти 2 бата были на "дуже гарячому напрямку. Значно гарячішого ніж у вас", то у них могут быть значительные потери и их необходимо
отвести на переформирование.
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ЛАД
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:50
ЛАД написав:
у нас каждые выборы использовались для того, чтобы разобщать страну, а запад выбирал не путь понимания и примирения, а навязывание своих точек зрения и "ломать через колено".
Схід до сьогоднішнього дня, чим більш східніший - ти сильніше русофільський..
І це при тому що Захід 30 років ломав через коліно , стверджуючи що нам з педерацією не по дорозі...
Давайте уявимо
А щоб відбулось , якби проактивний Захід який в 1991 вибрав Чорновола - зробив би те що тут пропогандує ЛАД?
Тобто погодився, що заз східне бачення підтримує в 3 рази більше населення...то сьогодні росіяни стояли на кордоні Тернопольської/Львівської областей.
Тому закликальщикам зрозуміти схід..треба дати собі самим відповідь
Їм подобаються бомби в Харкові, згвалтування в Бучі, терор в Херсоні?
Раз не подобається - то може до цих тупорилих дійде, що саме ломання Заходу через коліно - відсуноло кордон активних бойових дій по території України максимально на Схід.
Тобто
Там де через коліно переламали - туди пуйло не потикається..боїться
А там де багато треба зрозуміти схід
- там кров і бомби...
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budivelnik
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:54
budivelnik написав:
Гіркін не пропоГАНДОН
Гіркін - українофоб..
я не бачу, як одне заважає іншому. Так, він українофоб. Він - російський імпераліст. Він тупий.
Але тим не менше, він пропагандон, який на когось таки працює. Тому що не можна в раші на мільйонну аудиторію безкарно кричати, що що керівницво раші робить фігню. І він реально володіє інформацією на фронті.
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sashaqbl
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Додано: Пон 25 лип, 2022 17:59
Zebra написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
Восстановление границ даже 24.02 россиянами будет воспринято как поражение.
Будь-який інший варіант буде сприйнятий Китаєм, як поразка Заходу. А це означатиме підвищення ймовірності війни в Тайвані.
Тайвань на відміну від 73% йолопів що обрали асфальт, до зубів озброєний сучасною американською авіацією і ракетами. На загарбницькі кораблі і авіацію полетять тисячі ракет з кількасот сучасних винищувачів і берегових ракетних установок.
У них навіть крилаті ракети є, щоб одразу вхерачити по материковому Китаю.
Асфальт на Тайване получше нашего. А к войне они готовятся уже 70 с лишним лет. Не удивительно, что они хорошо вооружены.
При этом и кроме "асфальта" у них много чего есть, в т.ч. хорошо развитая промышленность и уровень жизни повыше нашего.
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