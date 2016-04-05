Додано: Пон 25 лип, 2022 18:11

Журналисты опубликовали подробности работы на фсб предателей сивковича и кулиничаДетали: доказательствам работы на россию кулинича и сбежавшего в россию экс-зама секретаря СНБО сивковича не менее 2,5 лет — однако всё это время предатель в погонах продолжал руководить ГУ СБУ в Крыму, сообщает () Obozrevatel.Благодаря предателям, а также их "агентам" в высшем руководстве СБУ, враг с 2019 года знал всё, что его интересовало о деятельности должностных лиц государства и о процессах в Службе, получал данные об отработке уголовных элементов на территории Украины, а также планов создания отдельного подразделения в составе ГУ ВБ СБУ по борьбе с контрабандой, оргпреступностью и преступлениями в сфере информационной безопасности, создании 13-го управления. Также получил контроль над деятельностью 5-го управления департамента контрразведки СБУ.Но самое главное зло для государства кулинич совершил в день начала российского вторжения 24 февраля. Он знал о наступлении заранее, и в его задачи входило передать информацию о российских войсках руководству СБУ как можно позже. Что он успешно и реализовал — в 1:03 кулинич получил информацию от контрразведки, что в 4 часа утра противник начнёт наступление с Крыма. По должностной инструкции он должен был завизировать эту информацию для передачи в центральный аппарат Службы, но не сделал этого. В итоге нападение рашистов со стороны оккупированного полуострова оказалось неожиданностью, и вс рф смогли оккупировать южные регионы максимально быстро.Предатели обязательно понесут наказание за шпионаж и государственную измену.